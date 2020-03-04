广州“幼升小”拟5月5日起报名

3月2日，广州市教育局发布《关于进一步做好义务教育招生入学工作的通知（征求意见稿）》。其中，附件《广州市义务教育学校招生工作日程安排》引发家长关注。

南方日报讯 （记者/马立敏）3月2日，广州市教育局发布《关于进一步做好义务教育招生入学工作的通知（征求意见稿）》。其中，附件《广州市义务教育学校招生工作日程安排》引发家长关注。

征求意见的日程安排显示，4月20日前各区公布义务教育学校招生工作细则（含公办、民办学校招生计划），市属义务教育学校招生工作纳入所在区教育局统一管理。

在“幼升小”方面，5月5日至10日，广州公办小学招生网上报名；5月7日至11日，民办小学招生网上采集报名信息；5月16日至20日，民办小学招生网上填报志愿；6月2日前，公办小学确定“人户一致”地段生录取结果并通知学生及其家长；6月2日，民办小学电脑派位。

在“小升初”方面，5月7日，办理跨区生、外地返穗生的审核手续；6月10日，广州各区教育局完成公办初中电脑派位志愿填报、对口直升资料等核对工作；6月15日至20日，民办初中招生网上采集报名信息；6月22日至23日，举行小学毕业考试；6月24日，公办初中学校招生，当天将录取结果通知学生及其家长；6月28日至29日，民办初中招生网上填报志愿；7月2日，民办初中电脑派位。

根据《广州市民办义务教育学校招生工作实施方案（征求意见稿）》，学生报名民办学校时可填报1至2个平行志愿。对于已被民办学校录取但自愿放弃民办学校学位的本市户籍适龄儿童少年，各区要保障其公办学位，按照相对就近原则为其统筹义务教育公办学位。