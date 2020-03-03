线上教育如何保证实效、没有设备怎么办...中小学线上教育热点问答来了

3月2日起，全省中小学校开展线上教育。不少家长对线上教育如何开展还有疑问，一起来看看这份权威解答，您关心的问题，答案都在这。

南方网讯（记者/刘倩）3月2日起，全省中小学校开展线上教育。不少家长对线上教育如何开展还有疑问，一起来看看这份权威解答，您关心的问题，答案都在这。

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在疫情防控期间，广东省中小学线上教育是怎样安排的？

在全民战“疫”的特殊时期，为贯彻落实教育部有关工作要求，回应广大家长和学生居家学习的期盼，出于对学生生命安全和身体健康的考虑，2月25日，省教育厅印发《关于线上教育安排的通知》，对全省各级各类学校开展线上教育工作作出明确规定，全省中小学校3月2日起开展线上教育，学生不返校。线上教育按照省级托底、区域统筹、学校实施的原则组织开展。高中阶段由市级统筹，义务教育阶段由各县(市、区)统筹，各中小学校组织实施。省级托底线上教育资源将逐步推送。鼓励各地各学校根据选用教材的版本和当地学情，开发使用更有针对性的线上教育资源。线上教育要坚持“五育”并举，结合疫情、居家学习特点，安排丰富多样的学习活动，注重劳逸结合，强化生命教育、生活教育、学法指导、艺术欣赏等素养教育。

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中小学生通过哪些途径可以获得线上学习资源？

从3月2日起，全省中小学生可通过广东有线电视（每个年级一个频道，共12个频道），广东移动、电信、联通宽带电视（IPTV）和腾讯教育、南方+等平台提供的导学表、节目单，让基础教育12个年级的学生通过直播、点播和回看等方式开展在线学习。广东实验中学、华南师范大学附属中学将通过“粤教翔云”广东公共资源服务平台向全省提供普通高中优质课程资源，广州市将向全省提供初中阶段的教学资源，广州、深圳、珠海、佛山等地区将向全省提供小学阶段的教育资源。目前尚在外地的学生可安心在家进行远程学习，通过网络点播、IPTV省外服务等模式收看授课视频，也可在相关网站下载课程视频，与学校老师互动交流。具体操作指引（←点击链接可回看）已经通过“广东教育”微信公众号推送。

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线上教育时长可纳入春季学期正常教学计划吗？

为保证完成春季学期的课程教学任务，各地各校要对原春季学期的教学计划进行适当调整，因地制宜、因时制宜统筹安排好疫情防控期间的课程教学计划。线上教育是正常教学的组成部分，教育时长可纳入正常教学时长范畴，保证新学期教育教学进度不受大的影响。

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小学阶段学生也要开展线上教育么？

考虑到小学阶段学生自主学习能力有限，我省对小学阶段特别是低年级是否开展线上教育不做强制要求。各地可结合学生年龄特点灵活安排线上教育内容，加强教师和学生之间各种形式的联系沟通，在学生返校后要严格实行“零起点”教学，确保教育公平。

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如何解决家庭经济困难学生线上学习设备及条件保障问题？

为解决家庭经济困难学生线上学习设备及条件保障问题，省教育厅、省扶贫开发办公室、省广播电视局和省通信管理局联合印发《关于做好疫情防控期间中小学线上教育有关工作的紧急通知》（←点击链接可回看），明确要关注家庭经济困难学生，确保中小学线上教育顺利实施。《通知》要求，各相关部门和相关机构、各地各学校要密切关心关注无网络、无电视的农村地区学生和留守儿童学习情况，特别是建档立卡等家庭经济困难学生的学习情况，及时帮助解决无网络、无电视学生线上学习中遇到的困难。有线网络尚未覆盖的贫困户，驻村扶贫干部要协调当地党委、政府尽快开通网络，提供必要的线上教育设备。对线上教育网络设备缺乏的农村地区学生和留守儿童，要积极采取措施，做好“一人一策”托底方案，通过电话、广播等音频教学方式开展学习指导，做好线上教育和返校学习衔接，确保不让一个学生掉队。对实在无法解决线上学习条件的学生，待正式开学以后，学校要建立学习帮扶制度，进行个别化辅导，确保这部分学生跟上正常教学进度。

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线上教育就是教师直播么？教师应该如何组织好线上教育，保证实效？

线上教育不等同于教师直播授课，也不等同电视课堂。线上教育，对于学生而言，是“教师指导下的自主学习”，组织形式可以是多样的。开展线上教育，教师要注意防止照搬套用课堂教学方式、时长和教学安排，应坚持线上与线下结合、统筹与个性兼顾的原则，把线上授课和学生线下自主学习结合起来，同时要充分利用信息技术开展学习效果评价，强化有效互动、即时反馈，精准分析学情，组织小组式、个别化指导和答疑，确保线上教育、线上答疑有的放矢。要限时限量合理安排学习和作息时间，不得强行要求学生每天上网“打卡”和上传学习视频。规范教学时间，线上课程教师讲授（直播、录播）时间一般不超过20分钟，小学每天线上教育总时长原则上不超过2小时，初中高中原则上不超过3小时。线上教育期间，教师还应加强对学生选择适宜的学习资源的指导和帮助，促进学生全面发展、身心健康。省的托底课程就是按照线上导学（直播、录播、答疑）+线下自学的方式进行安排，一般情况下一节课安排10至20分钟的导学，留出学生自主学习、思考的时间和空间。

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线上教育应如何进行教学设计？

要科学把握学生认知规律和居家学习特点，按照有利于居家学习、有利于学生主动参与、有利于学生自主进行的原则进行教学设计。新课的课程资源包包括导学单、导学视频、练习评价、学习材料等，导学视频强调精讲、重难点讲，导学单、练习评价、学习材料利于学生自主学习。整个教学设计突出学科育人功能，结合生活和本次疫情落实立德树人要求进行教学设计。学习设计强调情境性、启发性、实践性、发展性；学习任务要有情境性，体现学习、思考、动手实践有机结合；学习问题有启发性，引导学生以解决问题的方式开展学习；学习活动有实践性，要鼓励学生就地取材进行学习；学习评价有发展性，便于学生自我评价和教师及时分析学情。

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如何为教师开展线上教育创造良好条件？

各地各学校要按照当地疫情防控要求，妥善做好线上教育教师工作安排。要减轻教师负担，不得安排中小学教师到与教育教学无关的场所开展相关工作。要统筹安排线上教育师资，发挥优秀教师、教学名师、名校长的示范引领作用，避免不顾条件组织教师线上直播或录播。教师参加线上教育、网络远程培训，按照考核认定的学时数计入教师培训学时（学分）。教师承担线上教育、在线辅导答疑、作业批改等计入工作量，纳入绩效管理。

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学生居家学习期间，应如何强化家校联系，形成育人合力呢？

学生不返校期间，家庭成为了学生学习的主阵地，线上教育能否取得实效，在很大程度上取决于能否形成家校共育的合力。各地各学校要充分挖掘家庭教育的潜力，积极争取广大家长对线上教育工作的理解和支持。有条件的地区和学校可编制家长学习指导手册，开设家长课堂，引导家长开展家庭学习“五项修炼”，包括积极心态、建立学习规则、兴趣培养、清单管理、亲子沟通等。要积极引导家长理性看待不返校期间教学工作的安排和问题，正确对待和包容孩子学习中出现的问题，营造居家学习正能量场。要指导家长根据家庭实际帮助孩子制订合理的学习计划，尽量减少家长复工、孩子学习的矛盾。各学校可向家长提供学科学习常规任务清单，定期向家长反馈孩子学习情况，形成有效督促。通过推荐书目、发布话题、在线展示等方式，帮助家长开展亲子对话、亲子阅读、亲子实践、亲子劳动等，鼓励家长关注和新生孩子兴趣、爱好，指导家长严爱结合，营造良好亲子关系。

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如何指导学生开展自主学习？

各地要组织学科教研、教学骨干深入研究学习方法，研制适合居家进行的学习指导手册，积极引导学生养成“九个习惯”（课前预习、专注听课、课后复习、及时完成作业、巧做笔记、学习计划、每日反思、晨起诵读、每日阅读），培养“五项能力”（表达沟通能力、线上学习能力、同伴合作能力、系统思考能力、实践创造能力），促进高效学习。要尽可能采用易用、常用的工具和平台开展线上学习、互动、答疑，提供简单明了的资源和工具使用指引，帮助学生有效开展线上学习。各学校要引领学生协商制定线上学习规则和网络文明公约，鼓励有条件的学生开展小组学习、同伴学习。指导学生根据自身实际制订学习计划，引导学生居家期间生活自理、学习自律。要引导学生发现自己的兴趣和爱好，鼓励学生不返校期间强化自己的特长。

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如何解决家里有2个小孩需要同时参加线上教育的问题？

对于家里可能2个小孩需要同时参加线上教育的情况，可以让孩子同时用不同设备同时观看，也可以分别在直播和重播时间观看；滚动播出的IPTV用户还可在7天内观看回放。具体操作指引已经通过“广东教育”微信公众号推送。

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学生居家学习如何保障用眼健康？

一是提供多个渠道，包括网络、电视等，支持学生“小屏”转“大屏”。二是控制对着屏幕的时间，线上课程教师讲授（直播、录播）时间一般不超过20分钟，小学每天线上教育总时长原则上不超过2小时，初中高中原则上不超过3小时。三是强化身体锻炼，每半天安排1个小时的居家运动和眼保健操时间。四是严格控制作业量，小学一、二年级不留书面作业，其他年级每天书面作业总量适当调减，鼓励布置实践性作业、探究性作业，鼓励弹性作业。

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在线教育就是在线教学吗？

线上教育不能简单地理解成线上教学。线上教学只是线上教育的一部分。教育是个系统工程，包括育人目标、课程、教学、学习、评价、治理等多个环节和要素，线上教学只是其中的一个部分，当然是非常重要的一部分。开展线上教育首先要设置好课程，要坚持“五育”并举，尤其是要坚持国家课程学习与疫情防控知识学习相结合，注重疫情防控知识普及，大力开展生命教育、安全教育、道德与爱国主义教育、心理健康教育；其次是教学问题，要提供优质的课程资源；三是学习的问题，解决好学生怎么学、学习支持的问题；四是保障问题，如技术、教材等。

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怎样做好线上教育和返校学习衔接？

学生返校后，学校要对学生居家学习情况进行摸底，对线上学习质量进行诊断评估，有针对性调整教学计划，做好线上教育和返校学习衔接，确保每名学生较好掌握线上教育内容后，再进行新课程教学。

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对特殊教育学生开展线上教育是如何考虑的？

面对突如其来的疫情，特殊教育学生在心理上会可能会造成一定的冲击。考虑到特殊教育学生综合能力普遍偏弱的特殊性，原则上不强制要求各地各校对特殊教育学生开展线上教育。对面临升学的初、高中毕业班学生，各地可以根据实际需要组织开展线上教育。各地应加强家校联系，指导家长做好学生居家防护、居家学习和康复训练等方案，通过组织亲子活动、家庭游戏、适度的体育锻炼、远眺等方式排解疏导长期居家生活中产生的烦躁情绪以及行为问题，增进亲子理解与家庭关系，为特殊教育学生健康成长营造良好的环境。

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春季学期教材应如何保障？

各地教育行政部门要指导学校安排纸质教材发放，确保线上教育实施前做到“课前到书，人手一册”。如确实因在外省未返粤或物流不能到达，学生登录“粤教翔云”数字教材应用平台（网址：https://www.gdtextbook.com/）或通过相关科目教材版本的链接下载电子教材，保证不影响线上教育的开展。