广东省大学生开学第一课正式上线！

课程于3月2日8时正式上线至粤港澳大湾区高校在线开放课程联盟门户平台，供全省高校师生免费共享，截至下午3时，已有5.18万人在线学习。

南方网讯（记者/刘倩）3月2日始，广东省高校陆续开展线上教育，为引导广大师生在新学期共同做好新冠肺炎疫情防控工作，打赢疫情阻击战，由广东省教育厅策划，中山大学整合校内多位骨干教师，制作推出了《广东省大学生2020年开学第一课》。课程内容包括习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示精神解读、传染病防治法解读和案例分析、新冠肺炎认知和防治方法，并发出防疫倡议。课程于3月2日8时正式上线至粤港澳大湾区高校在线开放课程联盟门户平台，供全省高校师生免费共享，截至下午3时，已有5.18万人在线学习。

据不完全统计，全国和广东目前共有37个高校在线教学平台，已上线慕课资源超过2.5万门，课程覆盖了12个学科门类、92个专业类，为广大高校提供了充足、优质的在线教学资源。

疫情发生以来，广东省教育厅及早谋划、及时应对，先后印发了《关于做好疫情防控期间高等学校和中等职业学校教学工作的通知》《转发教育部关于在疫情防控期间做好普通高等学校在线教学组织与管理工作指导意见的通知》《关于2020年春季学期疫情防控期间高校线上教育工作的通知》等文件，推出三项重要举措，全力做好高校线上教学相关准备工作。

一是通过粤港澳大湾区高校在线开放课程联盟，为全省本科高校线上教育提供技术支持，指导联盟邀请教学名师和国家精品在线开放课程负责人，开展了两期在线教学优秀案例直播分享，帮助广大教师尽快转变角色，提高在线教学水平。

二是组织全省70多个本科高校教学指导委员会制定本专业领域在线教学实施指南，提供一份本专业领域优质在线课程清单，并将指南和清单公布在粤港澳大湾区高校在线开放课程联盟门户平台上，供广大教师学习和借鉴。

三是利用省教育技术教指委的专业优势，发布了“在线教学直播平台功能测试比较与推荐”，帮助教师了解各在线教学平台的基本性能，方便教师科学选用，开发完成了“教师在线教学能力提升专题论坛网站”，协助广大教师做好开课、选课、用课的服务交流保障工作，及时在线答疑解惑。