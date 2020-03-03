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广外国际治理创新研究院启动“联合国国际贸易中心月”系列活动

2020-03-03 16:43 来源：南方网
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　　南方网讯(记者/唐巧燕 通讯员/熊潇)努力实现疫情防控和经济社会发展双胜利，是我国各行各业目前最重要的任务。广东外语外贸大学国际治理创新研究院，从防控疫情战役开始，充分利用网络信息工具，在抗击疫情的同时坚持停课不停学。一方面整合现有的教学研究资源，开设经济学等线上课程，邀请国内外知名专家举办各类专题讲座，多次召开联席会议研究布置有关工作，推进中国丝路国际治理人才计划研究生项目招生工作，组织同学们参与研究院承担的各项研究工作;另一方面充分发挥国际治理创新研究院丰富的国际资源优势，进一步拓展与国际组织和国外高校的合作与交流，根据专业需要，选择邀请国际组织知名专家学者为我院师生提供远程讲座课程。

　　国际治理创新研究院与联合国国际贸易中心(ITC)有着密切的合作关系，2019年ITC与国际治理创新研究院共同组建“中国南南贸易投资中心”，旨在通过合作研究、举办论坛会、洽谈会、讲座和培训等活动，进一步促进中国与广大发展中国家、特别是拉美国家之间的经济贸易和投资合作。疫情防控期间，国际治理创新研究院争取ITC的支持与合作，在华联合举办“联合国国际贸易中心月”系列活动，一方面系统引入国际组织的专家资源，另一方面广泛争取国际社会对中国抗击疫情的支持。

　　“联合国国际贸易中心月”系列活动也是“中国南南贸易投资中心”的一项重要内容，届时ITC将组织有关专家，通过网络资源，专门为我国政府官员、企事业单位管理人员和教学研究机构的专家学者提供专题系列讲座，增进对国际贸易中心的组织机构和重要职能的了解，掌握ITC大量的数据库资源和政策分析工具，为促进我国与广大发展中国家贸易投资合作发挥重要作用。

　　国际贸易中心高度重视与国际治理创新研究院合作开拓的这项工作，ITC代理总干事朵罗茜·谈博(Dorothy Tembo)女士出席3月2日下午举行的启动仪式并致辞。在致辞中，谈博女士强调国际贸易中心始终与中国团结一致，共同抵御疫情。她对中国政府现阶段采取的一系列复工复产、恢复经济的措施表示高度赞赏，她坚信中国长期向好的经济形势不会改变，中国一定可以尽快解决目前的危机，继续为世界经济增长注入中国活力。

　　本次活动得到国内外社会各界的大力支持。报名参与本次活动的嘉宾多达500多人，既有来自于我国政府有关部门的领导、企事业单位的管理人员和学术研究机构的专家学者，也有来自于联合国工发组织、联合国粮农组织等国际组织的代表，还有来自于国内北京大学、清华大学、中国人民大学、南开大学、复旦大学、武汉大学、中山大学等上百所高校，以及国外的伦敦大学学院、埃塞克高等商学院、马里兰大学、新加坡国立大学等高校的广大师生。

编辑： 罗予岐

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