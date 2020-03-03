广东高校云招聘 助推毕业生创业就业

近日，省教育厅从毕业生招聘、就业服务等方面推出了13条积极措施，广东省各高校纷纷实行暖心举措助力毕业生顺利就业，依托毕业生就业创业服务、在线教育等智慧平台，充分发挥线上学习、咨询、招聘、签约、办理就业手续的一站式服务作用，多措并举支撑打赢疫情防控阻击战。

“我在新疆吐鲁番也能找广东的工作啦！学校为我们提供了大量优质机会，‘云招聘’范围更广泛，薪酬待遇也不错，我觉得还是很有把握的！”2月26日，广东财经大学一名应届毕业生拜合提亚尔·吐尔逊在参加完学校春季首场网络视频招聘会（云双选）后兴奋地说。

近日，省教育厅从毕业生招聘、就业服务等方面推出了13条积极措施，广东省各高校纷纷实行暖心举措助力毕业生顺利就业，依托毕业生就业创业服务、在线教育等智慧平台，充分发挥线上学习、咨询、招聘、签约、办理就业手续的一站式服务作用，多措并举支撑打赢疫情防控阻击战。

1线上搭桥 高校“云招聘”获点赞

在疫情防控期间，中山大学、华南理工大学、广东外语外贸大学等高校均暂停了线下学生手续办理、咨询和用人单位进校现场招聘活动，同时将各类就业业务改为通过网络形式办理，为毕业生智能化就业提供指导和服务。

华南师范大学、华南农业大学、南方医科大学、广东财经大学等学校联合云就业/云校招等平台，于近期举行公益性网络视频招聘会。据广财大就业指导中心负责人介绍，学生在视频双选会当天可在线上和企业人力资源部进行线上互动以及视频，也可主动发起面试，实现安全、便捷、高效的“居家找工作”。

体验过“云招聘”的拜合提亚尔·吐尔逊告诉记者，这种方式没有时空限制，自己身在吐鲁番也能参与其中，大大节省了求职的经济、时间成本，提高了面试效率。同时，还消除了他因疫情时期难找工作产生的焦虑感，减轻了直接面对面试官的紧张感。

广财大毕业生张紫欣认为，“云招聘”平台提供的意向行业及可选择岗位都比较充足，各行业和岗位分类详细清晰、有针对性，学生的选择范围更广，也能够更好地向用人单位展示出个人能力。视频招聘会还提供了与面试官即时线上沟通的功能，帮助企业和学生双方增进了解。“这也让我们更好地理解招聘单位的岗位需求，真正做到了‘双选’。”张紫欣说道。

广财大首场视频招聘会吸引了近6000学生“入场”，共向参会企业投出简历20489份，有242家企业参加，招聘职位数890个，招聘需求13900人。学校通过云就业平台，为用人单位和毕业生之间搭建了“线上桥梁”，利用互联网让双方连线“面对面”。

2提升技能 推出在线职业规划指导

当前，多所高校整合了就业教育教学资源，提供免费开放课程，满足同学们线上自主学习需求，同时开展了线上职业咨询服务，提升毕业生的就业理论知识水平和实践操作技能。

广东外语外贸大学联合校外专业机构提供专业化测评工具，为学生提供职业规划、就业竞争力测评报告，并开设职业发展力提升训练线上公益课程，包括公务员考试、事业单位招聘、银行系统招聘、研究生入学考试等专题。学校还组织行业专家、知名企业 HR、就业人员组成导师团队，为毕业生提供线上简历诊断和完善服务。

广州中医药大学简化就业手续程序，推广线上就业手续办理，并开辟职业生涯网络学习平台、就业创业学习平台，推出“空中大讲堂”，组织专业团队为学生提供线上咨询服务。

广东财经大学安排了职业咨询师针对职业生涯规划、就业指导等内容开设线上一对一或一对多咨询，每次咨询30-40分钟，教师排班实现“朝九晚九”周一到周日全覆盖。另外，联合教育机构为学生准备了免费的就业能力提升、公务员备考、教师招考及教师资格证备考等线上课程。

广东技术师范大学整合和遴选系列优质线上教育教学资源，面向毕业生免费开放职业生涯与发展规划、就业指导、创新创业基础等在线课程46门；推出“一对一线上生涯咨询”和“毕业生的那些事”“开启职场之旅”“面面俱到”“简历打磨”等线上工作坊。

3精准帮扶 重点关注湖北籍学生

病毒无情，人间有爱。中山大学等高校加大力度对湖北等重点疫区的毕业生或有实际困难的毕业生提供就业帮扶，帮助助学贷款毕业生渡过难关，最大限度降低疫情对其就业的影响。

华南理工大学加强对湖北、温州等地毕业生以及建档立卡贫困家庭、身体残疾、少数民族等重点群体毕业生的关爱，做到全面普查、精准帮扶，落实求职创业补贴政策，优先推荐岗位。持续开展多项暖心资助，启动还款救助机制，为失去还款能力的毕业生偿还贷款本息。

广东外语外贸大学开展湖北籍毕业生就业情况摸底调查工作，及时了解111位湖北籍毕业生的就业进展。学校还建立了湖北籍毕业生就业工作微信群，指导和帮助学生坚定信心、科学应对。同时，坚持“一生一策”动态管理、就业指导和一对一帮扶，帮助就业困难毕业生调整状态。

广东财经大学对受疫情影响、个人特殊情况等原因造成求职困难的毕业生给予500元的求职资助；对不能正常还本付息的助学贷款毕业生，允许申请合理延后还款期限；对确诊为新冠肺炎失去还款能力的毕业生，允许申请办理还款救助相关手续，减轻还款压力。

广州大学启动了就业状况调查研究，各学院通过班级微信群、个人微信、电话、邮件等，掌握毕业生学习、就业、思想等方面动态，及时将就业工作、招聘信息传达到每个毕业生，对就业困难的学生提供及时的帮扶。

广州商学院开展线上宣讲会，开展困难毕业生的就业帮扶摸底调查、造册记档工作，要求学院进行一对一帮扶。

4开拓渠道 引导毕业生面向基层就业

疫情当前，省内各院校积极引导毕业生面向基层就业。

华南理工大学出台了引导鼓励毕业生面向西部及艰苦边远地区重点单位、基层单位就业的奖励办法，凡符合政策的本硕博毕业生分别奖励5000元、6000元、7000元。此外，学校还联合职业教育机构，开展公务员、教师资格、事业单位、金融银行、军队文职等方面的线上考试辅导，帮助毕业生做好就业准备。

广东外语外贸大学组织实施了特岗教师计划、大学生村官、三支一扶、大学生志愿服务西部计划等基层项目；鼓励大学生参军入伍，进一步落实好基层就业学费资助等优惠政策，鼓励毕业生到基层就业、创业；建立校企合作的对接平台，在重点区域、重大工程、重大项目、重要领域中加强人才供需的对接；深入挖掘互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合创造的就业机会，支持毕业生实现多渠道就业。

广州医科大学主动与用人单位联系，收集用人信息，为毕业生“开路搭桥”，做好医药卫生专场招聘会等公益网络招聘活动。

此外，各高校还出台多项措施鼓励毕业生自主创业。暨南大学将举办“互联网+”创新创业大赛和“赢在广州”创业大赛校内选拔赛，采用“线上商业计划书材料审阅+视频路演评比”的模式进行线上公开选拔，邀请专家开展线上培训和项目指导。

广东第二师范学院开通了“就业创业咨询群”，供毕业生咨询相关问题。广东培正学院利用“广东大学生就业创业”小程序完善电子简历，还开通了求职咨询热线，回应解决同学们提出的就业创业问题，