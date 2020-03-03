家有二孩咋同时上网课？教材怎么领？

3月2日起，全省中小学校开展线上教育。线上教育具体如何做？

3月2日起，全省中小学校开展线上教育。线上教育具体如何做？2月29日，广州市教育局召开新闻通气会，回应线上教学热点问题。

问：教材如何领取？

答：目前，我市要求学校要同时提供电子版教材和纸质教材供师生家长选择。学校可通过多种方式认真细致做好教材配送工作，可以寄，可以送，可以发动家委会力量，可以主动和物流部门对接，确保学生线上教育实施前收到教材。家长和学生到学校领取教材，容易引起人群聚集，不符合目前的疫情防控要求。

问：组织通过电视台观看课程视频，一个年级一个频道，家里有2个小孩需要看课程，如何解决？

答：“广州电视课堂”除通过广州有线电视、广东有线电视、IPTV直播外，还在广州智慧教育公共服务平台提供课程视频轮播和下载。对于家里有2个小孩需要看课程的情况，可以让孩子同时用不同设备同时观看，也可以分别在直播和重播时间观看。IPTV用户还可在7天内观看回放。以上条件都不具备的，可以在广州市智慧教育公共服务平台下载观看。

问：线上教育时间、平台、形式是否付费？

答：按照省教育厅工作部署，全市中小学校3月2日起开展线上教育，学生不返校。我市要求小学每天线上教育时间原则上不超过2小时，初中、高中（含中职）每天线上教育时间原则上不超过3小时，各学段线上课程教师讲授时间原则上不超过20分钟。

我局要求全市各区、校要结合学校教育教学实际，制定线上教育工作方案和本校课程安排。全市以“广州电视课堂”作为市托底措施，高中非毕业班3月2日起、义务教育阶段3月9日起开设。可通过广州有线电视、广东有线电视、IPTV观看。广州智慧教育公共服务平台将提供课程视频轮播和下载，以上平台可以免费使用。

问：线上新课，怎么保障教学质量？

答：我局将通过做好返校开学后衔接保障教学质量。学生返校后，学校要对各学段精准分析学情，在对学生线上学习情况进行摸底的基础上，有针对性地制定教学计划。对在线上学习过的课程，有重点地对已学内容进行讲解和复习，加大对学习困难学生的帮扶力度，确保每名学生较好地掌握已学知识内容，平衡好班级教学进度，然后再进行新的课程教学。返校后，小学阶段实施“零起点”教学。

问：线上教学，如何保障用眼健康？

答：我局要求学校严格控制中小学生屏幕学习时间和作业时间，小学一、二年级不留书面作业，其他年级每天书面作业总量适当调减。鼓励布置实践性作业、探究性作业，鼓励弹性作业。组织做好眼保健操，保护学生视力。

问：高三的进度和学习效果，通过何种方式和技术创新来保证？

答：高三教学进度由各校根据各自的实际情况掌握，多数学校进行第二轮复习备考，少数学校还在进行第一轮复习的收尾教学。目前，据各校反馈，由于2月初就已经做了较充分的线上教学资源准备，基本能够满足现阶段复习备考需求，学习效果基本有保证，但也有参差不齐的现象，主要是学生居家的自我规划、自我管理和自我学习能力差别较大。

学校主要通过录播课、直播课、线上答疑、个性辅导等方式，加强考勤管理、教学管理等来保证学习效果。

市教研院通过技术创新，组织全市预备周教研活动，动员、部署备考计划；组织高三分区调研，进行线上巡课、听课、座谈、指导，并与区、校召开行政视频会议，提供大数据质量分析，落实目标、压实责任，明确备考策略意见。目前，已进行了八个区、13所高中学校的线上调研。还创新开展了一校三天的线上跟踪视导，学校普遍反映效果非常好。

问：即将开启的普通高中毕业班综合测试（一），怎么操作？

答：因为疫情的影响，原定的广一测的时间可能要根据疫情的发展作出相应的调整，目前正在审慎研究是否延期以及是否用别的方式来进行高三学生学习质量的监测。

问：平台、资源较多，应该如何选择？

答：我市要求各区、校加强线上+线下资源供给和平台服务工作，统筹选定教学平台，避免多系统并行使用，尽可能利用一站式应用的平台，或成熟度高、公众使用率高的免费平台和工具。我市将以“广州电视课堂”作为托底措施，并将针对学生收看电视课堂资源、公共服务平台资源出台相关指引。对于目前资源较多，难以甄别的情况，我市要求学校和老师根据本校实际和学生学情，进行资源筛选和引导，避免学生网络迷航。

问：孩子上课，如何保证质量？

答：我市要求学生返校后，学校将在对学生线上学习情况进行摸底的基础上，有针对性地制定教学计划。对在线上学习过的课程，有重点地对已学内容进行讲解和复习，并加大对学习困难学生的帮扶力度。小学阶段实施“零起点”教学。

我们也建议老师加强引导，通过在线导学、互动答疑、开展探究式教学、加强学习反馈，进行个性化辅导，合理安排学生在家学习生活，提升教学效果，同时建议加强家校沟通，共同促进孩子成长进步。

问：为让孩子在线上新课有效果，对家长有何建议？

答：一是家长为孩子准备好学习环境，并准备好学习终端（电视、电脑、平板、手机均可），对低年级孩子，家长协助孩子使用学习终端。

二是在教学间隙，孩子做眼保健操，保护视力。每天体育锻炼不少于1小时。学习之余，做适量家务劳动。同时，建议对学习终端进行相关权限设置，控制线上学习时长。三是加强家校互动，及时了解孩子学习情况，共同帮助孩子成长进步。

【记者】马立敏

【通讯员】穗教宣

【来源】南方号“广州教育头条”