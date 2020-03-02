中小学线上教育如何开展？佛山市教育局发布最全指引

佛山市中小学校在3月2日起正式进入新学期的课程学习。佛山将结合实际，切实做好疫情防控下各级各类学校线上教育工作，提高线上教育工作成效。

按照省教育厅印发线上教育安排通知明确，全省中小学校3月2日起开展线上教育，学生不返校。日前，佛山市教育局发布《关于切实做好我市各级各类学校线上教育工作的通知》（下称《通知》），佛山市中小学校在3月2日起正式进入新学期的课程学习。佛山将结合实际，切实做好疫情防控下各级各类学校线上教育工作，提高线上教育工作成效。

线上教育教什么？

各中小学校可开展春季学期课程教学

佛山市中小学校从3月2日起开展线上教育，学生不返校。各大专院校和中职学校3月份开展线上教育，学生不返校。各幼儿园和特殊教育学校不开展线上教育，学生不返校。严禁各级各类学校在校学生返校前组织集中教学、实习实训等聚集性活动，严禁培训机构在学生返校前开展线下培训活动。

《通知》提出，线上教育是正常教学的组成部分，各中小学校可开展春季学期课程教学，线上教育时长可纳入正常教学时长范畴。在课程内容上，各区要结合线上教育时间、空间、技术手段和不同学段学生差异特点等，科学安排线上教育课程，合理调整春季学期课程计划，统筹国家课程、地方课程和校本课程，统筹学科课程和综合课程。

坚持“五育并举”，要结合疫情防控加强爱国主义教育、疫情防护知识和防护技能教育、生命教育、环保教育、公共安全教育、心理健康教育等，引导学生合理居家锻炼，适当参与家务劳动，培养学生合理用网，把立德树人根本任务落实到线上教育课程体系。线上教育开展前，各区要指导学校安全有序将学生教材发放到位。

此外，各区、各学校要组织开展“安全教育周”线上教育活动，鼓励各区统一安排线上安全教育资源，各班级通过线上班会课、专题课等方式，加强对学生居家防疫、防火、防触电、防溺水、防情绪烦躁等安全教育和心理疏导，增强学生居家学习期间的安全知识和基本技能。

线上教育怎么教？

要面向全体学生，确保全员覆盖

《通知》明确，全市普通高中线上教育实行市级统筹，义务教育阶段学校线上教育实行区级统筹，具体实施由各中小学校组织。各大专院校、中职学校线上教育结合上级要求和本校实际由学校自行组织实施。鼓励各区、各幼儿园和特殊教育学校通过微信公众号或家长微信群推送信息帮助家长开展居家保教指导、康复训练指导，引导开展家庭亲子活动和亲子游戏。

“线上教育要面向全体学生，确保全员覆盖。”《通知》强调，各学校、各班级要对学生进行全面摸查，充分了解学生家庭状况，针对性地开展线上教育，重点关注特殊群体、低年级学生、学习困难学生教学辅导工作。加强对疫情防控一线医护人员子女和农村边远地区留守儿童的关爱、帮扶和指导。对各类特殊群体学生，各学校要“一人一策”做好托底方案，提供合适的教育教学资源和手段。

同时，各区要加强对中小学组织线上教育工作的指导，提供普适性优质课程和教学安排。各学校要结合线上教育规律与特点，按“一校一案”原则制定实施方案，以班级为单位组织开展线上教育，力争做到“一生一表”，课表设置以周为单位（星期一至星期五），课时安排要注重动静结合、劳逸结合，防止照搬套用正常课程教学方式和教学安排。线上教育可采用多种形式，切忌“一刀切”，加重教师负担，造成资源浪费。

线上教育资源怎么用？

义务教育阶段以电视为主，网络为辅

《通知》要求，线上教育资源要按照“以学定教、以教导学”的原则进行设计和开发，包括学生自主学习、教师导学、学习评价等环节。统筹安排各级各类学校线上教育课程资源，避免不顾条件组织教师线上直播或录播。

线上教育资源应不少于一个月，优先采用国家、省、市在线开放课程平台资源。普通高中可选用市教研室组织录制的春季学期课程资源为主，或结合学校实际二次开发课程资源。义务教育线上教育资源以区为主统筹，在利用国家中小学网络云平台和省“粤教翔云”广东公共资源服务平台各类资源基础上，鼓励各区组织名师、名班主任、骨干教师结合区域实际录制线上教育资源。

线上教育平台主要依托电视广播、互联网、通讯工具等多种方式，有效组织管理学生居家学习。鼓励义务教育阶段以电视收看为主，网络在线为辅。针对小学低年级学生年龄特点，市教育局将联合佛山电台，组织名师录播语文、英语、音乐等有声课，每天安排时段播出，各区可组织低年级学生收听学习。各大专院校和中职学校可充分利用线上慕课和省、校两级优质线上课程教学资源。

义务教育阶段可利用《广东省教育厅关于印发〈“粤教育”线上教育操作指南〉的通知》（粤教基函〔2020〕7 号）中的平台开展学习，也可利用佛山教育视线（可点播）、佛山教育IPTV课堂（电信、移动）、学习强国广东教学习平台佛山慕课专区、佛山+平台。一二年级语文、英语、音乐可利用佛山电台调频FM94.6、FM90.6以及“花生FM”平台“名师有声课”栏目学习。

线上教育时长怎么定？

小学每天不超2小时，初高中不超3小时

《通知》提醒，要合理安排线上教育时长，各中小学线上课程教师授课（直播、录播）时间一般不超过20分钟，小学每天线上教育时间原则上不超过2小时，初中高中原则上不超过3小时，各中小学校每天至少安排一次广播体操和两次眼保健操。各大专院校和中职学校要科学安排线上教育课程，规定每天线上教育时限，增大课程间隔，避免学生过度用眼。

各学校要合理设置线上教学目标，高中毕业年级要在市教研室提供的考前指导意见基础上，积极开展复习目标研究，调整和优化复习内容和节奏；初中毕业年级要合理调整课程计划，明确学习目标和内容；其他年级要以课程标准基本达标为要求，倡导开展专题式、问题式、探究式教学，强化学生学习能力、思维能力和学科基础能力培养。

此外，要科学合理布置学生作业，控制每天作业总量，普通高中每天作业量不宜超过2个小时，义务教育阶段应适当减少。不得强行要求学生每天上网“打卡”和上传学习视频。

正式返校后跟不上怎么办？

小学阶段所有年级必须坚持“零起点”教学

《通知》表示，做好线上教育和线下教育有效衔接，及时分析研判线上教育教学成效，诊断评估线上学习质量。学生正式返校后，小学阶段所有年级必须坚持“零起点”教学，其他年级要针对学生线上学习情况，帮助学生查漏补缺，巩固提升，确保学生较好掌握线上教育内容后，再进行新课程教学。

接下来，市教育局将根据实际情况，通过压缩暑假时长，压缩学校机动时间，调减周末时间等，科学调整春季学期校历，确保教学总课时不减少，确保教育教学质量和水平。各区要强化组织保障，一把手要亲自抓，及时研究化解线上教育问题，全力保障线上教育工作平稳推进。各学校要成立由校长、主任、年级、班级、学科教师等组成的组织机构，各司其职，形成学校工作合力，有效开展线上教育活动。

家长可以如何配合？

鼓励开设空中家长课堂，提供居家学习指引

《通知》建议，各学校要充分挖掘家庭教育的潜力，密切加强家校联系，积极争取广大家长对线上教育工作的理解和支持，形成家校共育合力。鼓励各区各学校编制家长学习指导手册，开设空中家长课堂，提供学生居家学习指引，指导家长准备必要的学习条件和环境。对工学矛盾困难家庭和低年级学生家庭，各班主任要通过多种方式给予学生线上教育辅导。

教师线上教育算学时吗？

计入教师培训学时（学分），纳入绩效管理

《通知》明确，各区要面向全体教师开展线上教育教师培训，聚焦线上教育实践应用、网络平台使用、教学组织实施、教研科研等进行有效培训，帮助教师熟悉掌握线上教育技能，提高线上教育质量水平。设立线上教育教师咨询热线，及时帮助教师解决线上教育遇到的问题。教师参加线上教育、网络远程培训，按照考核认定的学时数计入教师培训学时（学分）。教师承担线上教育、在线辅导答疑、作业批改等计入工作量，纳入绩效管理。

同时，佛山市教育局鼓励加强线上教育教学研究，教研部门要以线上教育教学为契机，大力深化教育教学改革，推进学科教学与信息化深度融合。各区要指导一线教师有效开展线上教育，改变教育教学观念，创新教学模式，整合线上优质教学资源，创新教学设计，切实从“教的设计”转向“学的设计”。

【南方日报记者】王雅铄

【通讯员】林建娜