一线医务人员子女入学优待！珠海香洲区出台“关爱政策”

近日，珠海市香洲区出台了关爱疫情防控一线工作人员的政策，为一线医务人员提供工作、生活保障、子女教育等各方面精准服务。

近日，珠海市香洲区出台了关爱疫情防控一线工作人员的政策，为一线医务人员提供工作、生活保障、子女教育等各方面精准服务。相关政策包括发放临时性工作补助、加班补助；为一线医务人员进行新冠病毒核酸检测，并为其本人和家属购买专项防疫保险；一线医务人员子女秋季入学优待政策等。

合理调配资源，支持一线工作

落实一线工作补助。香洲区委组织部联合区财政局出台方案，对一线医务防疫人员和社会工作者、合同制职员、劳务派遣人员发放临时性工作补助、加班补助。

落实防控专项党费。区委组织部划拨专项党费，支持基层党组织开展疫情防控。其中，区卫健局为公立医疗机构和“两新”党组织划拨专项党费16万元。

科学调配人力资源。科学安排工作班次，保障医务人员轮休、调休。尽量不安排双职工的医务人员同时到一线工作，关爱家有老人小孩需要照顾的医务人员。

保障一线防护安全。香洲区人民医院及时建立“隔离留观区”、香洲区第二人民医院搭建临时发热门诊。区卫健局对348名一线医务人员进行新冠病毒核酸检测，为其本人和家属购买专项防疫保险，并采取严格措施确保一线医务人员工作环境、食品卫生安全。

保障防护物资供应。区卫健局配备3台专车，保障一线医务人员安全出行，并多方筹措防护物资，优先保障一线医务人员。

重视一线心理关怀。区卫健局通过微信群开展精神心理、疾病预防等知识宣传。区妇联设立抗击疫情心理援助热线，为103名一线医务人员或群众提供了心理疏导和关怀。

关爱日常生活，做好服务保障

建立需求台账。区卫健局为991名一线医务人员及其家属建立名册和需求台账，定期收集解决需求和困难。

捐赠生活物品。区妇联携手爱心企业，为香洲区第一、第二人民医院医护人员送去慰问品和防疫物资。

组织义剪服务。区委组织部联系区工商联、区卫健局、团区委为一线的防疫工作者提供义剪服务，共在7家医院开展免费义剪活动9场，服务一线医务人员429名，受到广泛好评。

提供代送服务。组织志愿者协助社区为医护人员家属、特殊群体提供物资代买和食物配送服务，累计排查4800余户，为64户居民提供送菜上门服务。

解决后顾之忧，保障子女教育

“空中课堂”解疑答惑。延期开学期间，学校安排专人指导一线医务人员子女进行“空中课堂”等线上学习，随时解答，跟进督促，确保学习效果，并帮助今年参加中、高考的一线医务人员子女制定复习计划。区妇联还携手专门机构为医务人员及其家属开展“特殊时期特殊家教”。

一线医务人员子女入学优待。区教育局出台秋季入学优待政策，规定凡经珠海市卫健局审核，工作或居住在香洲辖区内、参与救治新冠肺炎患者并作出突出贡献的一线医务人员，其子女2020年秋季申请入读香洲区公办小学、初中起始年级的，优先就近安排在其居住地或工作单位附近的公办学校就读，免除一线医务人员后顾之忧。

【南方日报记者】蒋欣陈