五湖四海师生见“屏”如晤

省教育厅2月25日发布《关于线上教育安排的通知》，要求大专院校、中职学校3月份开展线上教育，学生不返校。近日，广东高校陆续“云开学”“云上课”，师生各处五湖四海，见“屏”如晤，开始了特殊的新学期。

3月2日，华南师范大学正式“云开学”，该校马克思主义学院教师张永刚早早做足了准备。他计划一边播放录制好的《马克思主义基本原理概论》教学视频，一边解答学生疑问，把教师主导性与学生主体性结合起来。

“张老师、张主播加油，我们给您刷‘火箭’！”开课前知道老师要当“线上主播”，长时间闷在家的学生在微信群里热闹起来。

省教育厅2月25日发布《关于线上教育安排的通知》，要求大专院校、中职学校3月份开展线上教育，学生不返校。近日，广东高校陆续“云开学”“云上课”，师生各处五湖四海，见“屏”如晤，开始了特殊的新学期。

部分教师滞留湖北家中开直播给学生讲课

“正在上课，请安静。”这些天，湖北鄂州新安村一栋民居墙上贴着一张红色字条。探头一看，破旧书桌上摆着一台笔记本电脑，借着邻居家的网络，华南理工大学物理与光电学院教师谢汇章搭起了简陋的“直播间”，正在给学生上《大学物理》。“这套设备是我们村最顶级的了。”谢汇章说，坚决不能因自己滞留湖北而影响教学。

华工2月24日启动线上教学以来，439名教师开出310门本科课程、606个线上教学班，36528人次本科生上线听课，部分滞留湖北的教师也克服困难准时上线讲课，不少课程主题还围绕抗击疫情展开。

“同学们，希望我们能早日战胜疫情，早日团聚。”华工生物科学与工程学院教授朱明军滞留湖北随州，身边没有课本和教辅资料，他提早备课，按时开展线上教学，令学生格外感动。

华工副教授张丽娟在《流体力学》网络课上，将火神山、雷神山的建设与土木工程专业、流体力学课程紧密联系起来，激发学生学习兴趣，增强对专业的自豪感。

而在华师，所有理论课程按既定课表网上授课，1400多名教师开设本科理论课程1300多门，开设2700多个教学班。“为保证教学质量，全体教师提前参加在线授课培训。”华师教务处有关负责人表示，老师们可采用直播或录播等形式授课，并利用中国大学MOOC、超星、学堂在线等平台资源，指导学生自主学习，任课教师组织辅导答疑、布置作业、线上讨论等。

南方科技大学于2月17日全面启动春季学期疫情防控期间的网络教学，28个教学单位开设的600余门涵盖所有本科生、研究生层次的理论课程，以及部分实验、实践类课程也全面线上开讲。

记者了解到，深圳大学、广州大学、汕头大学等一批高校现已进入调试、选课等阶段，计划于3月9日陆续开学。越来越多大学教师进入工作状态做足准备。不少教师拿出了相机和专业收音设备；也有的在家巧用自拍杆、撑衣杆支撑录像设备；还有的老师实现了笔记本电脑、平板、手机“多屏切换”。

院士教授变身“主播”传授知识更鼓励思考

“网络实名制是否有利于公共议题的讨论？未来人工智能是否会对人类产生威胁？”最近，广州大学网络空间安全人才实验班学生线上辩论赛连续对战3天，该校网络空间先进技术研究院名誉院长、中国工程院院士方滨兴也在线旁听点评，将学术研讨搬到网上。

疫情发生以来，不少教师隔着屏幕传授知识，也鼓励学生在共克时艰的特殊时期，观察社会、思考人生，进一步认识当代大学生的责任担当。

“科学是战胜疫情最为重要的利器，逆境中更需要科学精神。”2月20日，南科大师生同上春季学期“云端第一课”准时开讲，该校校长、中国科学院院士陈十一勉励学子要不断提高自身科学素养，科学认识、理性判断，用科学改变世界，贡献祖国。

“疫情期间的网络课程，老师从专业角度介绍新型冠状病毒，让我们有了更深认识。”南科大第一届临床医学2018级本科生罗岁岁说，“作为一名医学生，我要以严谨的科学态度，更加深入地学习医学知识，未来努力救死扶伤、守护生命。”

“今后一个时期，同学们在家学习是一个新挑战，同时也是锻炼和发展自学能力的机遇。”中国科学院院士、华工校长高松勉励学生，在大学这几年最重要的是要学会批判性思考和理性判断，在纷繁复杂的信息中去伪存真，抓住要害和本质，依据事实和逻辑做出理性的判断。

在这个特殊的学期里，广东大学生不仅收获院士们的教导，还收到一些暖心“礼物”。

“大家宅在家的作业是陪父母聊天，多做点家务。”这是广州大学土木工程学院土木191班的“家庭作业”，看似琐碎日常的小任务，让难得与父母长期相处的青年人体会到了家庭的意义。

“线上校园招聘陆续开始了，一份就业攻略送给大家。”考虑到毕业班学生求职心切，广东工业大学机电工程学院辅导员张婷、刘聪查阅资料梳理政策，给学生制作了一份内容详实的就职参考，包括就业形势与变化趋势分析、实用的求职资源与渠道推荐等。

“同学们，我很想念你们。”中国工程院院士、香港中文大学（深圳）校长徐扬生录制视频对学生说，“我们的校园现在非常美丽，到处都是鲜花。希望疫情快点结束，我会在学校等你们回来。”