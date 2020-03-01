东莞这些网上教学细节你要了解

东莞市教育局发布线上教学相关指引，明确小学一、二年级不能上新课，线上教育纳入正常学时，而初高中教材可通过物流方式发放。

根据当前疫情防控情况，为确保广大师生生命安全和身体健康，严防疫情输入校园，严防发生校园聚集性疫情，根据《广东省教育厅关于线上教育安排的通知》（粤教基函〔2020〕3号），全省中小学校3月2日起开展线上教育，学生不返校。东莞市线上教学工作如何进行？2月26日，东莞市教育局发布线上教学相关指引，明确小学一、二年级不能上新课，线上教育纳入正常学时，而初高中教材可通过物流方式发放。

小学一二年级不上新课 做好“一人一策”托底

根据指引，线上教育是正常教学的有机组成部分，线上教育时长可纳入正常教学时长范畴。东莞市教育局要求，各学校要调整春季学期课程计划，合理安排新学期教育教学进度，制定不少于1个月的线上教育计划。线上教育计划要坚持“五育”并举，积极探索德智体美劳五育融合的育人方法和途径。

指引要求，各学校要合理分配线上教育时间，线上课程教师讲授（直播、录播）时间一般不超过20分钟，学生不返校期间，小学一、二年级对线上教育不做硬性要求，不能上新课；小学三至六年级每天线上教育时间原则上不超过2小时，初中、高中原则上不超过3小时。

根据指引，为共同做好线上教育工作，各学校要根据省、市和园区、镇（街道）相关文件精神，结合线上教育规律特点及学校实际，按“一校一案”“一人一策”原则制定线上教育实施方案。

此外，东莞市教育局还提出，要把学生线下自主学习和教师线上指导结合起来，合理安排作息时间，不得强行要求学生每天上网“打卡”和上传学习视频。对于缺乏在线学习设备、家庭确有困难的学生，指引要求各学校要“一人一策”做好托底方案，主动为学生提供学习条件，如指引观看电视课程教学，通过电话、短信等布置线下学习任务，指导学生合理安排学习。

可通过物流方式发放初、高中教材

教学平台方面，市教育局将建立教学平台保障机制。“东莞慕课平台”主要保障高中、初三线上教育；“东莞教学资源应用平台”“东莞云课堂”“探究学习平台”保障义务教育阶段线上教育；“教师协作社群”为教师开展校内集体备课和跨校帮扶备课提供支持；微课掌上通为全市师生、家长提供沟通交流支持。

此外，市教育局将建立教育资源托底机制。高中阶段组织在“东莞慕课平台”已建设系列化慕课的学校面向全市共享，同时组织各学科骨干教师录制优质课程向全市推送。鼓励中职学校使用国家和省级在线开放课程平台的课程资源。义务教育阶段通过“东莞教学资源应用平台”“东莞云课堂”“探究学习平台”“东莞慕课平台”或电视台（东莞广电网络、广东电信和广东移动IPTV）向全市推送既有课程资源，同时组织各学科骨干教师录制、完善全覆盖优质课程，并通过以上方式向全市推送。

值得一提，为了严防发生校园聚集性疫情，确保广大师生生命安全和身体健康，指引明确，各园区、镇（街道）教育管理中心、学校不得要求学生或家长返校集中领取教材。各初中、高中阶段学校（含九年一贯制学校初中部，十二年一贯制学校初中部、高中部）可通过物流等方式将教材发给学生。小学教材暂不发放，发放时间视疫情情况再行确定。

设线上教学规范“红线” 违规取消评优资格

针对线上教学推开，东莞市教育局明确，严禁各学校在学生返校前组织集中教学等线下聚集性活动，严禁培训机构在学生返校前开展线下培训活动。

对擅自提前开学、组织学生提前返校、违规集中补课和严重违背教育教学规律损害师生身心健康的做法，比如幼儿园和小学一二年级开展网络教学、超过线上教育限定时长、强制要求学生每天“上网”打卡、作业明显超量、布置不合理的“家长作业”等，以及敷衍塞责、互相推诿、不作为的行为，一经发现，严肃查处。对于因以上行为造成较大不良影响的学校、校长、教师，取消当年评优资格，在全市教育系统通报批评，并依照有关规定严肃处理。

除此之外，市教育局还将加强教研指导支持，遴选线上教学的典型案例和优秀经验，在全市范围内展示交流和推广。各学校也需适当增加参与线上教育工作任务的学科骨干教师的工作补助，确保各项开学工作有序开展。各学校要将教师承担线上教育教学、在线辅导答疑、作业批改等计入工作量，纳入薪酬绩效管理，保障教师工作积极性。

【记者】黄婷

【来源】南方号“教育莞家”