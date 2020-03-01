港科大（广州）计划2022年9月开学

港科大（广州）实行理事会领导下的校长负责制管理模式。港科大（广州）和港科大的学生，可获得更多更自由的两校学习体验，使之成为一所真正得融通两制之利的世界一流湾区大学。

位于广州南沙的香港科技大学（广州）项目建设又有新进展。香港科技大学（广州）项目一期工程（核心建筑）勘察设计施工总承包招标公告发布，根据公告文件，港科大（广州）计划自 2022 年开始正式招生，首六年将在重点交叉学科领域，先行招收硕士及博士研究生，最终达到10000名在校生规模，其中研究型研究生6000人，本科生4000人。其中，研究生及本科生年度学费分别为10万元人民币及15万元人民币。

港科大（广州）实行理事会领导下的校长负责制管理模式。港科大（广州）和港科大的学生，可获得更多更自由的两校学习体验，使之成为一所真正得融通两制之利的世界一流湾区大学。

港科大（广州）定位为研究型大学

港科大（广州）项目位于广州市南沙区庆盛枢纽西北角，项目规划总用地面积约 1669 亩，本次招标的则是一期项目，记者了解到，一期项目用地面积约约 716 亩，一期项目合计总投资估算约为95.8亿元。项目征地拆迁、安置补偿费用由南沙区财政负责，其余建设资金在扣除向国家、省申请的资金后，由市、区财政按 1:1 进行分担。

港科大（广州）定位为一所具有独立法人资格、在国际上具有深远影响，服务于粤港澳大湾区科技创新、产业升级和高质量发展的研究型大学和优秀学府。作为世界级学府，在每一个精选的教研领域里走在国际前沿。港科大（广州）致力于培养具有创新能力、服务于粤 港澳大湾区科技创新、产业升级和高质量发展的国际化高端人才。

2018 年 10 月，广大与港科大在香港签署了合作办学意向书。同年 12 月，广州市人民政府、 广大、港科大签署共同举办香港科技大学（广州）协议。2019年9月26日，港科大（广州）正式动工。

在港科大（广州）校园建设期间，依托港科大在内地已有科研平台以及港科大科技成果向大湾区成功转化而创立的企业，如大疆科技（DJI）、云洲智能以及晶科电子等，先行培养国际化、高质量应用型的硕士及博士生，办学条件完备后，逐步开展本科生的招生和培养。

港科大（广州）学生将授予港科大学位

港科大（广州）是具有独立法人资格的非营利教育机构，在获批准成立后，将作为广州市属事业单位，同其他市属高校一样，享受广州市相应政策的保障。

港科大（广州）将对接粤港澳大湾区发展战略需求，致力于在可持续发展、数字社会、数据科学及分析、机器人与自动化系统、生物医学及生物医药工程、先进材料、智能制造、人工智能、创业创新与管理以及人口与社会经济发展等十大交叉学科领域，构建一个以国际一流科技创新能力为支撑的从本科生到博士生的完整的高水平人才培养体系。

港科大（广州）面向粤港澳大湾区、全国和全球招收多元文化背景的学生，实施全程培养，授予港科大（广州）的学位。同时，港科大（广州）学生也注册为港科大学生，授予港科大的学位。港科大（广州）和港科大的学生，可获得更多更自由的两校学习体验，使之成为一所真正得融通两制之利的世界一流湾区大学。

首六年先行招收硕士及博士研究生

港科大（广州）将突破传统的“学院—学系”架构下单一的学生培养模式，以实现交叉学科复合型人才的培养。

港科大（广州）以中文为内地籍学生必修的思政课程及其他学生选修的国情课程的教学语言，以英文为基本工作语言和教学语言。港科大（广州）将先从研究生交叉学科领域的教育开始，同时待港科大基础设施更加完善、有更成熟的条件配合两校师生深度交流和合作时，再开展本科教育。

在获得国家教育行政部门办学许可之后，首六年将在重点交叉学科领域，先行招收硕士及博士研究生，到 2026 年时在校研究生达到 4000人；港科大（广 州）原则上在正式设立后的六年内开展本科生教育，但校方可视实际办学情况和办学条件，在保障教学水准和质量的前提下考虑提前开设 本科层次教育。最终达到 10000 名在校生规模，其中研究型研究生6000人，本科生 4000人。

其中，中国内地学生占比 40%、中国港澳台生及外籍留学生占比 60%，硕士研究生占比 25%、博士研究生占比 75%。

一期计划全部以外籍教师为主

在港科大（广州）项目，香港科技大学鼓励教师携全家到校园居住和工作，将开展国际招聘在全球范围内选择外籍优秀教师，一期计划全部以外籍教师为主，外籍教师带眷并携带子女的教师住三室户，生活用房配置按 90 平方米执行。

香港科技大学（广州）校园在总体规划上紧扣中西文化交流主题，一方面提取和延续香港科技大学清水湾校园的建筑布局，另一方面再现与注入国外著名大学的空间意象元素。借鉴港科大（清水湾）校园轴线式的建筑布局特征，港科大（广州）校园在南北主轴线上，利用地块的内河涌，依次布置了“校前区广场——仪式性绿化庭院——行政办公楼（标志性雕塑日晷）——研究生实验楼——本科生教学楼——图书馆” 组成的校园主轴序列。

港科大（广州）校园的设计不仅从总体布局和建筑设计层面考虑绿色节能，而且积极引入污水处理、雨水回收、人工湿地等绿色生态技术和海绵城市理念，打造海绵校园示范点。校园的规划上突显理性广场与感性花园的共融、方形教学实验空间与圆形行政楼的遥相呼应。绵延伸展的水流把校园两岸勾连为一体，突显了“合璧”的规划概念——既预示中西方文化的交流、又传达了“求进”、“求新”和“创未来”等精神的合一。

校园总平面规划包括六大组团，分别为行政办公组团、教学科研组团、图书馆和学生中心组团、会堂和学术交流组团、住宿和生活组团、体育运动组团及后勤和附属设施。

港科大（广州）实行理事会领导下校长负责制

管理模式上， 港科大（广州）按照《香港科技大学（广州）章程》设置理事会。港科大（广州）理事会将在获得教育部批准筹备设立之后正式成立。

理事会将就港科大（广州）的重大事项，如审核及通过港科大（广州）《章程》、学校主要行政人员包括校长及副校长的任命、学校发展规划及财务预算，以及教学及非教学人员的聘用规划等事宜进行审批。港科大（广州）的理事会管理机制，将参照国际标准及港科大的机制。

港科大（广州）实行理事会领导下的校长负责制管理模式，设立中国共产党港科大（广州）委员会。港科大（广州）的党委书记，作为广大方面委派的理事之一参加理事会。

理事会是学校的最高管治和决策机构，由 16 名理事组成，广大与港科大各委派8名。理事长由港科大委派，副理事长由广大委派。港科大（广州）属于不定编的创新型事业单位，不纳入机构编制管理范围，不定级别，不核定 编制，今后不提出机构编制要求。

研究生及本科生年度学费分别为10万元人民币及15万元人民币

港科大与广州市南沙区政府将共同负责港科大（广州）校园的规划和建设工作，其中，校园整体设计过程由港科大主导，预计校园规划初步方案在2020年上半年完成，整体施工及交付过程由广州市南沙区政府主导执行，计划 2021 年至 2022 年 6 月陆续完工。2022 年 9 月正式招生。

港科大（广州）正式设立后的办学经费，包括运营、人事、教学、设施设备和基本的科研经费等，将通过政府财政支持、学费收入、社会捐赠等多途径筹措。

研究生及本科生年度学费分别为10万元人民币及15万元人民币。学生宿舍每月租金为 1200 元人民币，职员宿舍租金为薪金的10%金额。

学校将设立教育基金，接收境内外社会各界的捐赠，所得捐款将全部用于改善港科大（广州） 的教育、科研及知识转移工作，资助优秀或有需要的学生。

【来源】南方+