教育部网站27日发布《关于2020年4月全国高等教育自学考试延期举行的公告》，公告称，根据党中央、国务院关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作有关指示精神和教育部相关通知要求，现结合疫情实际，经研究，原定于2020年4月11日至12日举行的全国高等教育自学考试推迟举行，具体考试时间将根据疫情防控进展情况另行通知。
教育部:原定4月举行的全国高自考延期举行
原定于2020年4月11日至12日举行的全国高等教育自学考试推迟举行，具体考试时间将根据疫情防控进展情况另行通知。
编辑： 罗予岐
教育部网站27日发布《关于2020年4月全国高等教育自学考试延期举行的公告》，公告称，根据党中央、国务院关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作有关指示精神和教育部相关通知要求，现结合疫情实际，经研究，原定于2020年4月11日至12日举行的全国高等教育自学考试推迟举行，具体考试时间将根据疫情防控进展情况另行通知。
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