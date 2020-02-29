多国推出线上授课、签证延期、语言成绩迟交等举措

包括华威大学、利兹大学、考文垂大学等在内的多所院校也已允许中国学生使用非UKVI雅思成绩来申请语言课，以尽量减少疫情给中国学生申请赴英留学所带来的不利影响。

受新冠肺炎疫情所带来的影响，不少中国留学生无法按期返回校园。针对这一情况，一些国家和地区通过远程网上授课，尽量帮助中国学生正常完成学业。同时，允许申请签证延期、延迟提交语言成绩等系列举措，也给中国留学生吃下了定心丸。

网课上到中国留学生“家门口”

“线上教学刚开始时，同学们较为拘谨，老师就特意跟我们互动，调动课堂氛围。上她的网课大家都觉得很开心。”就读于莫斯科罗蒙索诺夫国立大学翻译系的侯昕汝告诉记者。

受新冠肺炎疫情影响，不少寒假回国的中国学生无法正常返校上课，莫斯科国立大学专门制定了网课学习计划，老师远程授课，短时间内无法返俄的学生可在线学习并及时完成作业。

据侯昕汝介绍，目前主要是俄语课使用网上授课方式，其他专业课老师则选择使用电子邮件给学生发送通知任务，并提醒学生完成作业。“文学课的老师还特意下载注册了微信，以便于与我们联系。有一次老师手机没电了，她就用在俄同学的微信拨打语音电话给我们上课。她还会不断提问，以防我们上网课出神。”侯昕汝说。

事实上，为帮助中国留学生在抗击疫情期间能够正常完成学业，俄罗斯不少高校已推出针对中国学生的远程教学计划。包括俄罗斯图拉国立师范大学、南联邦大学、新西伯利亚国立大学、太平洋国立大学、符拉迪沃斯托克国立经济与服务大学等在内的诸多院校都表示，会为中国学生提供远程教学。

而在美国、澳大利亚等国，同样为中国学生提供在线远程课堂。在纽约大学，无法正常回到美国的中国留学生可以与校方提前取得联系，从而选择包括线上课、替代课在内的多种方式。澳大利亚国立大学人文与艺术研究院已提供了数百门线上课程，从而保证中国留学生正常返澳时，学业能够及时回到正轨。“如果中国留学生无法正常完成现在的学业，我们可以提供延迟一学期学业的选择，不会收取额外学费。”院主任保罗·比克灵说。

因疫情签证过期可申请延期

疫情期间，除了正常的学习生活，签证问题也颇受留学生关注。在2月12日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室主任王登峰表示，将尽快解决中国留学人员签证的延期问题，最大限度减少入境限制措施带来的负面影响，保护中国留学人员的合法权益。

在英国，在疫情影响对中国公民出入境进行限制的情况下，不少中国留学生担心自己的签证过期。而近日，英国宣布利好政策，让中国留学生暂时松了一口气。

英国在2月17日宣布，凡是在新冠肺炎疫情爆发前就合法在英停留的中国公民（包括中国留学生），若签证在1月24日至3月30日之间过期，签证将自动延期至3月31日。此次自动延期并不需要在英中国公民办理任何手续，英国签证及移民局系统将自动更新。

加拿大移民局也于近日宣布，对于因签证即将到期或已经过期、人却因新冠肺炎疫情出行受限而无法离开加拿大的留学生、游客、外国劳工，均可以申请延长在加的停留时间，身份已经过期的申请人可重新申请相应身份或申请临时居民许可。

对于正在申请加拿大学生签证的中国学生来说，申请人若受到新冠肺炎疫情影响而无法进行下一步申请，将不会由于签证申请未完成而成为拒签依据。若想撤回申请，也可在线填写表格，移民局将在申请提交后的24小时内退回款项。

英多所院校推迟提交语言成绩

截至目前，中国大陆地区3月份的雅思、托福、GRE等各项考试均已取消。对于不少已有出国留学计划的中国学生而言，这无疑打乱了自己的备考规划。

令人欣慰的是，在语言类考试暂停的情况下，已有多所英国院校发布通知，中国留学生可延迟提交语言成绩，部分院校也表示可以接受其它类型的考试成绩。

记者了解到，考文垂大学日前发布通知，学生最迟可在正课或语言课开课前3周提交语言成绩。布里斯托大学针对疫情，也对提供UKVI成绩的时间做出了延期调整，与此同时，布大将为湖北地区的申请者及已拿到录取通知的学生的录取接受、押金缴纳自动顺延三周。而对于申请格拉斯哥大学大部分硕士专业的学生来说，学校并未明确要求递交合格语言成绩的最晚日期，一般建议不晚于开学前3周，以便学生预留充足时间获得电子录取通知书和递交签证申请。

与此同时，享有盛名的伦敦政治经济学院也对中国留学生的申请要求做出了相应调整，可以暂免提交GRE和GMAT成绩。而在伦敦国王学院，本科及研究生课程在提交申请时可暂不上传雅思成绩，满足条件的语言成绩最晚可以在夏天补交。

值得注意的是，包括华威大学、利兹大学、考文垂大学等在内的多所院校也已允许中国学生使用非UKVI雅思成绩来申请语言课，以尽量减少疫情给中国学生申请赴英留学所带来的不利影响。