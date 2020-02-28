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教育部颁布中职三科课程标准 历史成为必修课

2020-02-28 09:33 来源：人民网 孙竞
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　　教育部近日颁布了中等职业学校思想政治、语文、历史三科课程标准，增设了历史课程，完善了课程设置，优化了结构体例，填补了我国中等职业教育长期以来有教学大纲无课程标准的空白。

　　教育部教材局负责人在答记者问时介绍，中职三科课程标准有三点主要变化。

　　一是调整课程名称并优化结构。将“德育”的课程名称调整为“思想政治”，与普通高中保持一致，将原来必修的“经济政治与社会”“职业生涯规划”“职业道德与法律”“哲学与人生”和选修的“心理健康”调整为“中国特色社会主义”“心理健康与职业生涯”“哲学与人生”“职业道德与法治”。其中，“经济政治与社会”扩展为“中国特色社会主义”，增加文化建设和生态文明建设等内容，更全面准确地反映习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵，“心理健康”改为必修课，与“职业生涯规划”整合为“心理健康与职业生涯”。

　　二是优化语文课程体例和组织形式。增加中华优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化等内容，并从体例、内容、话语体系等方面完成从教学大纲到课程标准的转换，以专题的形式组织课程内容，兼顾字、词、句、段、篇的组织形式。

　　三是增设历史课程。历史成为中等职业学校一门公共基础必修课，安排72学时。

　　据悉，教育部将依据课程标准统一组织编写教材，各地要组织开展课程标准培训，推进中职三科教育教学改革。

编辑： 罗予岐

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