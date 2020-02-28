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在线教育从“新”到“好”还需补哪些课

2020-02-28 09:32 来源：光明日报 姚晓丹
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　　疫情影响下，在线教育猝不及防迎来了新的发展机遇。

　　一些原本以线下为主的培训机构，一时间全都转到线上。一家名叫松鼠AI智适应的教育机构，甚至大刀阔斧关停了线下2000家机构，全面转入线上。

　　对在线教育来说，这样的机遇或许是空前的。哪怕是从没接触过线上教育的老师、学生，居家隔离的时候也充分体验了在线教育。机遇对行业来说至关重要，就在2019年末，还有声音指出“线上教育的盈利模式有问题，只能辅助，不可能变为主战场”。转眼之间，在线教育就以高歌猛进、攻城拔寨的姿态开始征程。就像2003年“非典”疫情期间，曾催生了线上购物行业的发展，今天，在线教育能不能再点燃人们新的教育热情？在这个学习的时刻，在线教育又应该补上哪些课？

　　教育方式的“风向”变了吗？

　　忽然之间，在线教育机构成了“香饽饽”。等待开学、等待复工的日子里，无论是打开电视、打开新闻软件还是手机短信，都可以看到“免费直播课”的相关信息。“钉钉”是一家移动办公平台，本来用作企业视频会议和员工打卡签到等，此次也冲在了“在线教育”的第一线。

　　这些课程短则5到10分钟，长的30到40分钟不等，有专题、有直播、录播，家长根据需要自由选择。

　　北京市东城区一年级学生家长李妍给孩子报名了语文课、数学课、英语课和美术课。一旦全部转到线上，她的感受是“太累了”，因为想要线上课程效果好，“家长必须全程陪伴，而且还要全程投入。”

　　关于效果方面，她通过对比，认为“语文和数学课这种知识传授类的，线上课程效果还行，只要把知识点讲透彻，孩子就能学会。但是英语课和美术课，这类需要手把手指导的，或者需要语境、师生彼此交流的，很难达到预期效果。”

　　同时，一些类似“举手发言、抢答、板书”等功能不稳定，影响了授课效果。记者在调查中了解到，大多数软件都面临过载的问题，2月17日是全国中小学生线上开学的第一天，当大量中小学生涌入的时候，不少软件出现了“闪退”“黑屏”“音画不同步”等问题。

　　一家数学培训机构原计划2月初开学，他们前期联系好的线上平台却因为下载量猛然增多被限制下载，于是只好临时更换平台，然而新的问题来了，上课时不是麦克风不出声就是忽然掉线。如此反复四次，才稳定一些。“水土不服。感觉角色忽然调转了，以前线下机构才是培训机构的‘大头’‘主力军’，现在风向变了。”这家机构负责人告诉记者。

　　在线教育经历过哪些历程？

　　在线教育并不是新鲜事，但是如此的热度还是第一次。记者了解到，在我国，在线教育至少经历过四轮发展。

　　“第一次是远程教育的兴起。随着改革开放的深入，各行各业急需人才。以广播电视大学为主体的远程教育迅速崛起，形成了一个覆盖全国、结构严密的现代远程教育系统。”中国教育科学研究院未来学校实验室副主任曹培杰告诉记者，“第二次是开放教育资源运动的兴起。2001年，美国麻省理工学院将2000多门课程资源在网络上公开，由此拉开了开放教育资源运动的序幕。我国教育部于2003年启动了高等学校网络精品课程建设，鼓励教师将自己的课程资源上网并免费开放。”

　　“第三次是慕课的兴起。与传统网络公开课相比，慕课不仅强调课程资源的共享，更强调学生学习进程和师生互动过程在网上的完整实现。第四次是教育App的兴起。随着大数据、人工智能、移动互联等新一代信息技术的快速发展，‘互联网+教育’、‘智能+教育’蓬勃开展，形成了一个庞大的教育App行业。”

　　对在线教育来说，一个重要的节点是2013年。“那一年，在线教育吸引了大量投资，随着移动互联网的兴起，在线教育开始越来越热。”作业帮副总裁助理姚凤娇说。

　　2015年起，在线教育进入了快速发展阶段。数据显示从2015年起，在线教育以平均每天新生2.6家的速度增长，成为风口。

　　“随之，监管政策出台促使行业步入规范调整期。经过前期的快速发展，行业市场格局初定，用户向头部企业聚拢。领头羊企业可以占据市场近七成的份额。2019年7月，教育部等六部门发布《关于规范校外线上培训的实施意见》，行业监管政策日趋完善，在线教育行业进入规范调整期，有效改善了市场上鱼龙混杂的局面，有效破解以往预付费高、退费难、教师资质参差不齐等问题。”VIPKID少儿教育研究院副院长李国训告诉记者。

　　此后，就是产品品质服务升级期。2019年，在线教育市场渗透率超过12%。“有机构预测预计2019—2022年间，在线教育的付费用户将以每年30%速度增长。”李国训说。

　　核桃编程创始人兼CEO曾鹏轩总结：“过去受到了政策红利、互联网技术的发展与应用以及5G技术的成熟等诸多因素的推动，在线教育先后经历了从数字化到移动化，再到现在的智能化等几个发展阶段，从最初简单地将线下内容搬到线上，到后来的大数据整合，再到对数据进行深度挖掘，整个行业不断发展升级”。

　　在线教育要补上哪些课？

　　疫情之下，在线教育真正惠及千万家庭，还需要补上哪些课？

　　首先是“个性化”这一课。曹培杰认为，在这个阶段，在线教育最重要的工作不是美化界面、增加功能，而是扩充网络资源、优化系统配置、简化操作流程，切实提高网络学习平台的并发处理能力，用简单的方法保障最多的学生能够正常上课，满足用户数量的井喷式增长。同时，充分发挥在线教育的独特优势，利用大数据、人工智能等技术，全面采集并利用学生的学习过程数据和教师的教学过程数据，识别学生的真实学习状态，开展针对性的学习分析、问题诊断和资源推送，为每一个学生提供量身定制的学习方案。

　　其次是“合法化”。上海市教育科学研究院民办教育研究所所长董圣足则认为，全面转入线上教育最先应该关注的是资质问题。“开展线上教育应该要取得ICP许可证，也就是互联网增值服务的许可证。开展针对中小学生的补习，还要在教育行政部门进行实质性的备案。未来线上教育想要走得更远，这个程序必须要完善。”

　　再次是“差异化”。“相信随着疫情结束，会有更多的家长主动选择在线教育。”李国训对此很有信心，但是同时他也认为，“在线教育的教学和授课模式并非一成不变，而是迭代发展的，新技术新科技大规模应用于在线教育，使得在线教育能够快速发展，做到与线下教育一样甚至超越线下的教学场景和效果，真正做到因材施教，让家长感受得到孩子学习效果的提升。”

　　需求的增多，考验着在线教育的承接能力。“在线教育甚至教培本身，还没有达到完善的阶段，我们依然要关注我们的孩子，不断完善教学教研，加大科技投入，也要从线下教育吸取和借鉴优质教学方法和教学体验。”曹鹏轩最后说。

编辑： 罗予岐

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