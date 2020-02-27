广东大学生发起“云支教”

为支援湖北的医护人员子女提供在线学业辅导，到社区、车站、高速公路出口监测体温，帮小朋友录制防疫绘本音频，甚至直接进入工厂生产前线紧缺的医用防护口罩……

记者从广州多所高校获悉，面对来势汹汹的新冠肺炎疫情，许许多多广东高校学子身体力行“花式”投身抗疫工作，为打赢疫情防控阻击战贡献了青春的力量。

疫情暴发期间，疫区中学生和支援湖北的医护人员子女的学业怎么办？从1月底开始，广州大学“以伴”大学生云志愿公益项目团队负责人龚旺就开始思考，如何迅速集合全国各所高校志愿者的力量，为疫区中学生和支援湖北的医护人员子女提供在线学业辅导。

在线辅导医护人员子女和疫区中学生

这一想法很快得到学校团委和团队成员的支持，“携手以伴，抗击疫情”线上公益活动迅速展开。招募“云”志愿者的信息发布后，全国20多所高校近300名大学生报名。经过培训，“云”志愿者通过“一对一”、微信群、QQ群等方式，对湖北等地的中学生及支援湖北的医护人员子女开展线上学业辅导活动。截至目前，团队志愿者共在线辅导来自全国245所中学的1500余名学生。许多中学生还纷纷“慕名”而来，渴望得到“云”志愿者的线上辅导。

据悉，该志愿团队将按照共青团广东省委的统一部署，进一步扩大对广东支援湖北的医护人员子女线上学业辅导的范围，并发动更多高校的大学生参与到此次公益活动中，让更多因疫情无法返校学习的中学生感受到冬日的温暖。

华南师范大学也成立了青年战疫“云”支教突击队，为广东支援湖北的医护人员子女提供“一对一”线上学业辅导与服务。据统计，截至2月22日下午5点，华南师范大学团委已有30名云支教志愿者为中山三院、中山五院、中山六院、中山大学孙逸仙纪念医院、广州大学城卫监所、小谷围社区卫生服务中心等6家单位的工作人员子女持续提供在线学业辅导。此外，云支教志愿者招募后台人数与日俱增，目前累计达702名同学报名加入志愿者团队。

近日，华南师范大学团委还联合广州市文明办为广州市支援湖北的医护人员的子女提供在线学习辅导，并将通过新花城App向广大医护人员发布，精准对接需求，发挥师范专业优势服务社会。

此外，华南理工大学工商管理学院和医学院也组织学生志愿者团队为奋战在防疫一线的医务工作者子女义务提供文化辅导课程，替“白衣天使”解决后顾之忧。

到高速公路出口、火车站等地测量体温

2月21日23时，广东云浮市云城区河口高速收费站，在放行了最后一辆车后，广州大学土木工程学院大二学生罗乐莹结束了一天5个小时的防疫志愿工作。从2月12日开始，她已在高速路口连续工作了十天。

疫情发生以来，罗乐莹时刻关注着家乡的情况，并希望能为抗疫尽自己的微薄之力。当从爸爸朋友圈得知云城区团委、区志愿者协会征集高速路口防疫志愿者时，她毫不犹豫地报了名。

穿着一次性雨衣，戴着手套和口罩，每天工作5小时……罗乐莹主要负责为河口高速收费站出入车辆的司乘人员监测体温，宣传防控知识，并协助做好交通引导、车辆信息登记等工作。虽然每天都要近距离接触不同人群，但罗乐莹却没有丝毫退缩。她说：“面对疫情，我们志愿者能迈前一步，就能让市民多一分安全。”

从2月1日至21日，广州医科大学的志愿者们也在广州南站参加抗“疫”志愿活动。志愿者们实行24小时三班倒。2月5日22时，广医大五学生伍禧雯正在广州南站出站口工作。她告诉记者，监控体温看起来比较简单，甚至有点儿枯燥，但她一直乐在其中。因为，她觉得再简单的工作也需要人来做，更重要的是监控体温可以甄别潜在隐患，非常有意义。广医南山学院大四学生庞佩琳说，钟南山院士是他们的班主任。她深受“抗非精神”和“南山风格”的影响。“这次抗疫，钟院士也是迎难而上，冲在前线，所以我也想为这次战 ‘疫’付出点什么。”

深入社区测量体温上门排查

2月15日，广东河源市和平县下起了冷雨。在和平县御水花园小区，广州大学人文学院大一学生曾钰矞和前两天一样戴好口罩和手套，一大早冒雨来到小区门口。她是社区疫情防控的一名志愿者，每天都要对小区的进出人员进行细致的体温监测。近半个月来，她与社区的党员志愿者们一起，在居民与病毒之间筑起了一道“爱的防护墙”。

在小区出入口测量体温并上门登记排查是曾钰矞等志愿者的主要工作。这项工作看起来简单，但实际开展起来却极考验耐心和勇气。因为，有人因各种原因不配合，这时需要耐心解释；有户主不在家，就需要逐一打电话回访；上门排查时吃闭门羹是常有的事，这时就需要反复沟通……虽困难重重，但她始终没有抱怨，而是认真细致地做每一项工作，努力守护好居民的安全。

除了做好防控工作，曾钰矞和其他志愿者还经常活跃在小区的各个角落，向居民宣传防控知识，帮助独居老人扛煤气罐，帮居民保管快递……用心用情地服务着小区居民，哪里需要就到哪里去。

据华工党委书记章熙春透露，疫情发生以来，华工“青年战疫志愿突击队”足迹已遍布全国20多个省份，杨天培、吴大军、胡修齐、梁光飞等267名华工学子走进社区、深入楼宇、驻守村头，在防疫一线贡献自己的力量；数学学院2017级本科生李逸汶发起“从广东到湖北”公益活动，向武汉、黄冈、宜昌3个城市的6个县镇的20家医院和基层单位共计运送三批物资；学校创新创业孵化基地学生团队——荔枝微课和督督微办公免费开放在线课程和办公服务。

女大学生进入工厂生产医用KN95口罩

在疫情暴发的特殊时期，对口罩的需求源源不断，可以说，工厂生产一线也是抗“疫”一线。

在口罩紧缺的关头，广东水利电力职业技术学院应用外语系的杨婕同学加入了抗疫志愿服务队。她进入珠海市一家口罩厂负责制作、包装医用KN95口罩。

对于没有在工厂从事过兼职的她来说，这显然是一次很大的挑战。但她说：“希望能通过自己的绵薄之力帮助到更多的人，助力早日打赢抗疫战。”

中大学子录制有声绘本

如何恰当又形象地让孩子知晓新型冠状病毒的肆虐这件事呢？

中山大学的“声·援”志愿团队一直以来都在为广东地区的视障儿童录制心愿书单。

这一次，他们又给视障儿童录制了《写给孩子的新型冠状病毒绘本》故事。

通过录制有声绘本，志愿者们帮助视障儿童、少年“听”到新型冠状病毒的知识。志愿者利用绘本里的图画和儿童的语言，来绘声绘色地解释这一切，无形中教会了孩子防护方法。

录制完这段音频后，志愿者们发现这段音频可以给更多小朋友听，于是又将其公开到互联网上。