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省实华附优质课程全省共享

中小学线上教育怎么做？广东多所学校开始录制线上新课

2020-02-27 09:27 来源：南方日报
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　　南方日报讯 （记者/马立敏 实习生/吴仲抒）日前，广东省教育厅下发《关于线上教育安排的通知》，明确全省中小学校3月2日起开展线上教育，学生不返校。学生返校时间，将视疫情防控情况，经科学研判后确定，提前向社会发布。

　　中小学如何做好线上教育教学准备？记者采访了解到，广东多所学校已进行备课工作，拟通过线上录播课、直播课、线上答疑等形式，为学生线上上新课。

　　课间有音乐欣赏、眼保健操

　　省教育厅明确，各学校按“一校一案”原则制定实施方案，力争做到“一生一表”。广州市天河区华阳小学校长周洁介绍，该校已在筹备3月2日开始的新一轮线上教学工作，将延续目前线上教学“五育并举”的做法，为孩子提供线上线下相结合的课程资源。针对新课的教授，该校将以项目式学习和主题研究的方式进行学科拓展学习。

　　广东实验中学荔湾学校校长丁之境告诉记者，该校从2月17日开始开展线上教学，主要是复习与拓展类的课程，采取录播的形式，一天安排5节课。同时，课间安排体育锻炼、音乐欣赏和眼保健操等，让孩子的学习实现线上线下相结合。

　　广州市海珠区晓港东马路小学校长李颖致表示，该校已经开展新课的备课工作，将按进度选择新课的关键知识点录制微课程，一节课严格控制在20分钟内。同时，也将适当选择省、市、区教育部门提供的课程资源供老师参考，供学生学习。

　　省实华附录制高一高二新课

　　省教育厅明确，将联合广州、深圳、佛山、珠海、东莞等市通过广东教育电视课堂、广东移动IPTV、腾讯教育“粤课堂”播出小学阶段的线上课堂，发布学习材料，为线上教育提供托底支撑。全省义务教育阶段教师可利用“粤教翔云”数字教材平台（网址：https：//www.gdtextbook.com）开展线上教学，学生可利用数字教材进行自主学习。广东实验中学（下称“省实”）、华南师范大学附属中学（下称“华附”）通过“粤教翔云”广东公共资源服务平台提供普通高中优质课程资源，供全省学子共享。

　　目前，省实、华附的老师们已经分工合作录制新课，由华附老师负责高一年级的课程、省实老师负责高二年级的课程。

　　省实课程与教师发展中心副主任刘立雄介绍，老师们已着手录制视频，将采取对着PPT讲课的方式，录制20分钟的微课。这意味着，老师是不出镜的，学生到时候可以一边看PPT，一边听课。

　　目前，省实教师已经准备好了高二年级各学科两周课程的内容录制，包括语文、数学、英语各10节，物理、化学、生物、政治、历史、地理各6节。教学内容为新授课内容，每节课的内容以备课组教学进度中的课时内容为准。

编辑： 罗予岐

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