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广东今年冲补强经费公布：28.33亿元，涉33所高校

2020-02-27 09:27 来源：南方网
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　　26日，广东省教育厅公示了2020年高等教育“冲一流、补短板、强特色”提升计划资金安排方案，涉及33所高校。

　　记者梳理发现，2020年高等教育“冲一流、补短板、强特色”提升计划资金共28.33亿元，其中高水平大学建设计划18.586亿元，粤东西北高校振兴计划5.772亿元，特色高校提升计划3.972亿元。

　　高水平大学建设计划高校中，中山大学获安排资金3.912亿元，华南理工大学获安排2.28亿元。暨南大学获安排1.9318亿元，广东工业大学1.9559亿元，华南农业大学1.9759亿元，南方医科大学1.627亿元，华南师范大学1.8698亿元，广州中医药大学1.0066亿元，广东外语外贸大学0.5193亿元，广东以色列理工学院0.1亿元。汕头大学获安排1.4077亿元，其中1亿元用于汕头大学李嘉诚基金会资金配套。

　　粤东西北高校振兴计划高校中，广东海洋大学获安排资金0.509亿元，五邑大学1.73亿元，韩山师范学院0.503亿元，嘉应学院0.506亿元，广东医科大学0.503亿元，岭南师范学院0.503亿元，韶关学院0.506亿元，惠州学院0.503亿元，肇庆学院0.503亿元，广东石油化工学院0.006亿元。

　　特色高校提升计划高校中，电子科技大学中山学院获安排资金0.303亿元，广州航海学院0.1782亿元，广东第二师范学院0.2056亿元，广东警官学院0.1468亿元，广东金融学院0.2752亿元，广州体育学院0.3147亿元，星海音乐学院0.2789亿元，广州美术学院0.3933亿元，仲恺农业工程学院0.4057亿元，广东药科大学0.4816亿元，广东技术师范大学0.4483亿元，广东财经大学0.5407亿元。

　　2018年，广东出台《高等教育“冲一流、补短板、强特色”提升计划实施方案》，将公办本科高校对应分成“冲一流、补短板、强特色”三类组团。

　　高水平大学建设计划以“冲一流”为目标，紧密对接国家“双一流”，着力建设一批原始创新能力强的高峰学科，提高拔尖创新人才供给能力，加强基础研究和应用基础研究，积极参与推进大科学装置集群、省实验室等重大科技专项和工程建设。粤东西北高校振兴计划以“补短板”为目标。强特色高校提升计划以“强特色”为目标，着力建设一批特色突出、在国内具有较高影响力的学科专业，培养适应现代产业需求的高素质应用型人才。

　　在2019年的资金分配方案中，37所公办本科高校获得35.74亿元支持。高水平大学建设计划、粤东西北高校振兴计划、强特色高校提升计划三大建设计划分别投入19.5670亿元、11.1675亿元、5.0055亿元。

　　【记者】 吴少敏 钟哲

　　【来源】南方号“广东教育头条”

编辑： 罗予岐

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