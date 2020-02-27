雅思托福继续暂停3月份考试

特殊时期是对个人心理素质与备考计划的一次重要考验，考生应充分利用这段时间，提前规划好其他留学准备。

继雅思官方宣布取消3月份中国内地的考试后，PTE、GMAT、GRE、托福考试也宣布取消中国内地3月份所有考试。业内人士提醒，特殊时期是对个人心理素质与备考计划的一次重要考验，考生应充分利用这段时间，提前规划好其他留学准备。

考生如何应对考试取消？

关于往后考试的最新安排，各大考试将会在官网更新相关信息，同学们需要时刻关注最新动态。正在申请院校并等待提交语言成绩的同学，要及时查询学校的相关申请政策是否有变，并根据情况及时调整考试计划。

据了解，许多高校与当地教育部门专门设立了相关咨询部门，如果碰到被不公正对待的情况，学生可以向学校反映情况。

急需出分的同学可以考虑到海外参加考试，部分地区仍有考试场次。需要提醒的是，这个方案需考虑到时间及费用成本，同学们一定要详细规划，并做好疫情预防。

雅思考试恢复后将增加考位

美国教育考试服务中心（ETS）近日宣布全球同步推出托福考试的即刻出分功能，并于2月15日海外考试中正式启用。考生在完成考试离开考位前，即可在考试电脑上立即查看阅读和听力部分的非正式成绩单，并可在考试结束后约6天内通过线上账号查看完整的正式成绩单。中国内地考生将在托福考试恢复后体验到该功能。

根据官方声明，ETS还将继续尽一切努力帮助中国内地考生，包括已将考试取消的消息及可能对考生带来的影响通知全球认可托福考试成绩的院校，并建议他们对因疫情所造成的提交分数延迟予以理解。与此同时，还将与中国教育部考试中心一起努力，在恢复考试后尽量满足大家需求增加新的考试场次。

记者了解到，为解决广大考生的困惑，雅思考试主办方英国文化教育协会日前就考生们关心的问题举办相关研讨会，并对考试相关的问题做出了官方回复。很多考生担心考试取消可能会影响申请进度，对此，雅思考试主办方表示，已在雅思全球官网发布了考试取消的公告，并已将此情况以及可能对中国内地考生留学申请所带来的影响陆续通知全球雅思考试认可院校和机构，并希望他们对任何延迟提交以雅思作为语言成绩证明的情况予以理解。目前部分国家的院校已发布通知，延长语言成绩递交的最晚期限或者延后部分项目的申请截止日期。

雅思考试的报名何时恢复？恢复后如何保证考生尽快参加考试？在条件允许的情况下，雅思考试主办方将尽早恢复考试，也将在考试恢复后增加新的考试日期、场次和考位，力求在最短时间内满足考生需求。