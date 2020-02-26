中小学3月2日、大学3月起开展线上教育

25日，广东省教育厅下发《关于线上教育安排的通知》（下称《通知》），明确全省中小学校3月2日起开展线上教育，学生不返校。学生返校时间，将视疫情防控情况，经科学研判后确定，提前向社会发布。

25日，广东省教育厅下发《关于线上教育安排的通知》（下称《通知》），明确全省中小学校3月2日起开展线上教育，学生不返校。学生返校时间，将视疫情防控情况，经科学研判后确定，提前向社会发布。

《通知》表示，根据当前疫情防控情况，为确保广大师生生命安全和身体健康，严防疫情输入校园，严防发生校园聚集性疫情，广东大中小学开展线上教育。

其中，全省中小学校3月2日起开展线上教育，学生不返校。线上教育按照省级托底、区域统筹、学校实施的原则组织开展。高中阶段由市级统筹，义务教育阶段由各县（市、区）统筹，各中小学校组织实施。省级托底线上教育资源将逐步推送。鼓励各地各学校开发使用更有针对性的线上教育资源。

大专院校、中职学校3月份开展线上教育，学生不返校。线上教育由各学校组织实施。鼓励各学校使用国家和省级在线开放课程平台的课程资源，各教学指导委员会将为学校推荐课程选用清单、线上教育实施指南。

幼儿园、特殊教育学校不开展线上教育，学生不返校。幼儿园、特殊教育学校可通过信息推送等方式开展保教指导、康复训练指导。

《通知》提醒，各地各学校要做好线上教育准备工作，统筹各类资源，协调各方力量，保障线上教育平稳开展，加强学生线上学习管理指导，做好通讯答疑、文娱活动、体育锻炼、心理健康辅导等工作。严禁各级各类学校在学生返校前组织集中教学、实习实训等聚集性活动，严禁培训机构在学生返校前开展线下培训活动。

广东省中小学校线上教育工作指引

各地各学校要按照“五育”并举、家校协同、因地制宜、线上与线下结合、统筹与个性兼顾的原则，有序组织开展线上教育。

一、科学组织线上教育。按照省级托底、区域统筹、学校实施的模式组织线上教育。原则上高中阶段由市级统筹，义务教育阶段由各县（市、区）统筹，各中小学校具体组织实施。省属中小学校纳入属地统筹管理。要创新教学方式，强化学习设计，加强学生学习指导，提高家长指导能力，注重过程监测与评价，防止照搬套用课堂教学方式、时长和教学安排，提高线上教育实效。线上课程教师讲授（直播、录播）时间一般不超过20分钟，小学每天线上教育时间原则上不超过2小时，初中高中原则上不超过3小时。要把学生线下自主学习和教师线上指导结合起来，合理安排作息时间，不得强行要求学生每天上网“打卡”和上传学习视频。

二、合理安排课程。线上教育是正常教学的组成部分，线上教育时长可纳入正常教学时长范畴。各地要结合线上教育安排，指导各学校调整春季学期课程计划，保证新学期教育教学进度。各地各学校要统筹考虑国家课程、地方课程、校本课程的安排，做到学科课程与综合课程兼顾。鼓励有条件的学校结合疫情防控情况和学生居家学习需求开发校本课程，加强综合课程开发，提高课程的丰富性和选择性。线上教育资源要按照“以学定教、以教导学”的原则进行设计和开发，包括学生自主学习、教师导学、学习评价等环节。

三、提供优质线上教育资源。省教育厅将联合广州、深圳、佛山、珠海、东莞等市通过广东教育电视课堂、广东移动IPTV、腾讯教育“粤课堂”播出小学阶段的线上课堂，发布学习材料，为线上教育提供托底支撑。全省义务教育阶段教师可利用“粤教翔云”数字教材平台（网址：https://www.gdtextbook.com）开展线上教学，学生可利用数字教材进行自主学习。广东实验中学、华南师范大学附属中学通过“粤教翔云”广东公共资源服务平台提供普通高中优质课程资源。

四、强化区域统筹。市、县（市、区）要为学校开展线上教学和普适性优质资源提供支持，县（市、区）要加强教学常规督查和质量监测。各地要制定不少于一个月的线上教育计划。要多措并举确保学生开展线上学习、获得学习材料，鼓励利用电视媒体、IPTV数字电视等渠道提供在线课程直播，用网络为学生特别是未返粤学生提供在线课程点播。对无网络、无电视的农村地区学生或留守儿童，可通过电话、广播教学等方式开展学习指导。

五、突出学校特色。各学校要结合线上教育规律特点，按“一校一案”原则制定实施方案。原则上以学校为主、以班为单位开展，力争做到“一生一表”。对线上学习网络设备缺乏、家庭困难的学生，学校要“一人一策”做好托底方案，为学生提供学习条件。

六、做好线上教育和返校学习衔接。学生返校后，学校要对学生居家学习情况进行摸底，对线上学习质量进行诊断评估，有针对性调整教学计划，做好线上教育和返校学习衔接，确保每名学生较好掌握线上教育内容后，再进行新课程教学。加大对学习困难学生的帮扶力度，特别要加强对疫情防疫控一线人员子女和农村边远地区留守儿童特殊群体的关爱、帮扶、指导。

七、妥善做好在线教育教师工作安排。各地各学校要按照当地疫情防控要求，妥善做好在线教育教师工作安排。要减轻教师负担，不得安排中小学教师到与教育教学无关的场所开展相关工作。要统筹安排线上教育师资，发挥优秀教师、教学名师、名校长的示范引领作用，避免不顾条件组织教师线上直播或录播。教师参加线上教育、网络远程培训，按照考核认定的学时数计入教师培训学时（学分）。教师承担线上教育、在线辅导答疑、作业批改等计入工作量，纳入绩效管理。

八、加强组织保障。各地各学校要加强组织领导，建立健全统筹协调机制，统筹各类资源，协调各方力量，全力保障线上教育工作平稳推进。各地教育部门要积极会同当地教材发行单位协商教材发放事宜，确保线上教育前学生收到教材；要密切家校联系，强化家校沟通；要及时协调广电、通信部门为线上教育提供技术支持；要加大线上教育宣传引导，营造良好氛围。