自主学习能力越强学习效果越好

已有的教育技术改革经验表明，运用教育信息技术只是开展在线教学的万里长征第一步。对于教师来说，利用信息技术组织开展有效的教与学，还需对在线学习的有效性、在线学习环境中学生的学习过程、学习特征和规律有一定的认识。

已有的教育技术改革经验表明，运用教育信息技术只是开展在线教学的万里长征第一步。对于教师来说，利用信息技术组织开展有效的教与学，还需对在线学习的有效性、在线学习环境中学生的学习过程、学习特征和规律有一定的认识。

教师引导和激发在线学习者主动参与互动非常必要。研究表明，作为教学活动的另一方——学生也需要学习如何参与在线学习及交互学习活动。尽管在课程设计上，不同在线学习类型（如慕课、混合式教学、远程教育及网络支持型学习等）为学生提供的交互机会和可能性存在差异，尽管不同的在线课程设计为学习者提供形式多样的互动时间和空间（如增加互动时间、开辟在线讨论区、建立班级讨论群等），但学生们并不一定能够自然而然互动起来。进一步讲，增加学习者之间的交互机会，并不意味着他们能够很好地利用这些机会、围绕课程内容相关问题展开交互，也不代表学习者展开的在线交互就一定是有效、深入且有意义的。这意味着在线学习过程中，教师或助教不断引导和持续激发在线学习者主动参与互动实为必要。

对教师来说，利用教学策略为学生搭建互动的“脚手架”，包括提供对话模式或互动结构，为教学主题提供大纲引导，营造分享性的学习共同体文化，展开问题讨论以探索新知，并对交互参与情况进行监控等，对于提升学生的在线学习交互体验和学习质量都有较大帮助。

学生的自主学习能力是开展高质量在线学习的重要条件。研究表明，除了提升在线学习过程的交互质量，学生的自主学习能力（self-regulated learning）也被认为是开展高质量在线学习的重要条件。与面授课堂相比，在线学习为学习者提供同步和异步等不同学习方式，打破了学习活动在空间上的一致性，使学习更具个性。由于缺乏客观条件“监督”，学习者是否具备较强的自主学习能力，均影响其在线学习的效果。从某种意义上说，自主学习能力较好的学习者更有可能取得不错的在线学习效果。

在开展在线教学过程中，教师们应有意识地培养学习者的自主学习能力，培养他们运用多样化学习策略——如探究，批判性思考，组织、分析与整合信息等参与在线学习并学会学习。此外，教师可适时借助在线学习大数据优势记录和反馈学习者的学习行为信息（包括学习时间、地点、路径和与其他用户交互等有价值的信息），帮助学习者更清晰地认识自身学习进程，及时对自身学习加以反思、评估与调节，这都将对在线学习和教学效果的改进有所助益。

（作者：李曼丽，系清华大学教育研究院教授；张晓蕾，系天津大学教育学院副教授）