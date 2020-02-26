3月推线上教育 “一生一表”保进度

2月25日，广东省教育厅下发《关于线上教育安排的通知》（下称《通知》），明确全省中小学校3月2日起开展线上教育，保证新学期教育教学进度。

2月25日，广东省教育厅下发《关于线上教育安排的通知》（下称《通知》），明确全省中小学校3月2日起开展线上教育，保证新学期教育教学进度。大专院校、中职学校3月份开展线上教育，幼儿园、特殊教育学校不开展线上教育。

《通知》强调，全体学生均不返校。返校时间将视疫情防控情况，经科学研判后确定，提前向社会发布。

线上教育计划不得少于一个月

《通知》指出，根据当前疫情防控情况，为确保广大师生生命安全和身体健康，严防疫情输入校园，严防发生校园聚集性疫情，广东大中小学开展线上教育。其中，全省中小学校3月2日起开展线上教育，学生不返校。

根据同步发布的《广东省中小学校线上教育工作指引》（下称《工作指引》），各地要结合线上教育安排，指导各学校调整春季学期课程计划，保证新学期教育教学进度。高中阶段线上教学由市级统筹，义务教育阶段由各县（市、区）统筹，各中小学校具体组织实施。各地要制定不少于一个月的线上教育计划。

各学校按“一校一案”原则制定实施方案，力争做到“一生一表”。对线上学习网络设备缺乏、家庭困难的学生，学校要“一人一策”做好托底方案，为学生提供学习条件。加大对学习困难学生的帮扶力度，特别要加强对疫情防控一线人员子女和农村边远地区留守儿童特殊群体的关爱、帮扶、指导。

小学每天线上教育不超2小时

根据《工作指引》，线上课程教师讲授（直播、录播）时间一般不超过20分钟，小学每天线上教育时间原则上不超过2小时，初中、高中原则上不超过3小时。

《工作指引》强调，要以多种形式保障学生开展线上学习、获得学习材料，鼓励利用数字电视等渠道提供在线课程直播，用网络为学生特别是未返粤学生提供在线课程点播。对无网络、无电视的农村地区学生或留守儿童，可通过电话、广播教学等方式开展学习指导。

目前，学子也可通过南方日报、南方网、南方+客户端“在+上课”频道观看名校名师课程。“在+上课”频道已于2月7日上线，与广东实验中学、华南师范大学附属中学、华南师范大学附属小学等9所中小学名校及培训机构学而思网校携手，上线名校名师精品课程，向全省学子免费开放。

鼓励使用省级平台课程资源

大专院校、中职学校3月份开展线上教育，学生不返校。线上教育由各学校组织实施。鼓励各学校使用国家和省级在线开放课程平台的课程资源，各教学指导委员会将为学校推荐课程选用清单、线上教育实施指南。

幼儿园、特殊教育学校不开展线上教育，学生不返校。幼儿园、特殊教育学校可通过信息推送等方式开展保教指导、康复训练指导。

《通知》提醒，各地各学校要做好线上教育准备工作，统筹各类资源，协调各方力量，保障线上教育平稳开展，加强学生线上学习管理指导，做好沟通答疑、文娱活动、体育锻炼、心理健康辅导等工作。严禁各级各类学校在学生返校前组织集中教学、实习实训等聚集性活动，严禁培训机构在学生返校前开展线下培训活动。