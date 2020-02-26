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广东本科生初次就业平均月薪4862元

2020-02-26 08:38 来源：南方网
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　　近日，广东省教育厅公布《2019年广东省高校毕业生就业质量年度报告》。

　　2019年广东省内普通高校实际参加就业的毕业人数为53.92万人，初次就业率为94.58%，超过八成的已就业毕业生集中在珠三角地区就业。

　　薪酬方面，平均初次就业月薪为4443元，增幅为9.14%。毕业研究生的平均月薪为8180元，本科毕业生的平均月薪为4862元，专科毕业生的平均月薪为3672元。

　　哪些专业工资高？工学类最吃香

　　省教育厅相关负责人介绍，我省高校毕业生平均初次就业月薪逐年不断提高，从2015年的3130元到2019年的4443元，增加了41.95%，每年约以9.15%速度增长。

研究生月薪排名前20专业

　　2019年毕业研究生的平均月薪为8180元。平均月薪排行中，工学类最高（9578元），其次是管理学类（9407元），第三是理学类（8410元）。从专业看，平均月薪最高的是应用统计，为13930元，其次是信号与信息处理，为13892元，第三是工商管理(专业型)，为13529元。在最高的前20位中，工学类最多，占18席。

本科专业平均月薪前20专业

　　本科生平均月薪排行中，哲学类最高（5423元）；其次是工学类（5309元）；第三是教育学类（5194元）。以专业看，平均月薪最高的是信息安全（8235元）；其次是电子商务类（7406元）；第三是自动化类，为7232元。

专科专业平均月薪最高前20位专业

　　专科生平均月薪排行前三名分别是：交通运输大类（4459元）；水利大类（4144元）；轻工纺织大类（4035元）。从国家设置的标准专业看，平均月薪最高的依次为铁道工程技术（6718元），铁道供电技术（6662元），民航空中安全保卫（6611元）。

　　哪些专业就业率高？还是工科类

研究生就业率达100%的专业

　　2019年我省毕业生的初次就业率为94.58%。毕业研究生初次就业率为91.26%，比2018年减少了2.26个百分点。总体而言，研究生就业率较高的学科有教育学类、历史学类和经济学类。从专业看，就业率为100%的专业有10个，工科类专业占了一半。

初次就业率最高前 20 个本科专业

　　而本科生就业率较高的学科有艺术学类、教育学类、工学类。从国家设置的标准专业看，就业率排名前三的分别是纺织工程、护理学类和中医学类。前20名中，属工科类的专业就有7个。

专科就业率达100%的学科

　　专科毕业生初次就业率比2018年增加了1.56个百分点，为96.12%。就业率较高的专业大类有农林牧渔大类、轻工纺织大类和食品药品与粮食大类。而从标准专业看，有9个专业就业率达到100%。

　　145 所普通高校中，毕业生最多的3个学校是中山大学（11441人）、广东工业大学（10599人）、广州大学（10340人），其毕业生的初次就业率初次分别为82.61%、95.21%、87.03%。

　　省内有33 所院校的初次就业率大于 98%，其中就业率最高的院校为广东食品药品职业学院（99.41%），其次是广东碧桂园职业学院（98.91%），第三是顺德职业技术学院（98.90%）。

　　哪些地区和单位最受欢迎？珠三角吸引逾八成毕业生

　　2019年毕业生中，有73.41%到企业单位就业，比2018年增加了0.18个百分点；11.77%到机关、部队、党群及政法系统单位和事业单位就业，比2018年减少0.99个百分点。

　　毕业生就业地区中，在广东省就业的占已就业毕业生的94.82%。珠江三角洲地区9个地级市最受欢迎，共吸纳38.74万毕业生，占已就业毕业生数的83.07%。其中，广州市、深圳市和佛山市在毕业生就业地区名列前三。

　　粤港澳大湾区成为毕业生就业地区首选，2019年粤港澳大湾区共接收了38.74万名广东应届毕业生，占全省已就业毕业生的83.07%。相关负责人表示，近年来粤港澳大湾区的毕业生流向比例呈现上升态势，为当地的持续发展提供了有力的智力支撑和人才保障。

　　【记者】钟哲 实习生聂嘉韵

　　【来源】 广东教育头条南方号

编辑： 罗予岐

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