28日起将发布2020年1月普高学考成绩

2020年2月28日18:00起将发布2020年1月普通高中合格性学考成绩，3月28日10:00起，考生可以自行下载并打印2020年1月合格性学考及2019年12月普通高中学业水平考试成绩证书。

近日，广东省教育考试院公布关于我省复查2019年12月普通高中学业水平考试及公布2020年1月普通高中学业水平合格性考试（以下简称普通高中合格性学考,下同）成绩的通知。2020年2月28日18:00起将发布2020年1月普通高中合格性学考成绩，3月28日10:00起，考生可以自行下载并打印2020年1月合格性学考及2019年12月普通高中学业水平考试成绩证书。

一、成绩公布时间和方式

广东省教育考试院将于2020年2月28日18:00起发布2020年1月普通高中合格性学考成绩，考生可通过省教育考试院官微小程序和广东教育考试服务网查询成绩。3月28日10:00起，考生可以通过省教育考试院官微小程序自行下载并打印2020年1月合格性学考及2019年12月普通高中学业水平考试成绩证书。

二、成绩呈现

根据《广东省教育厅关于印发广东省普通高中学业水平考试实施办法的通知》（粤教考〔2019〕18号），2020年1月普通高中学考合格性考试成绩以“合格/不合格”、等级、分数3种形式呈现并通过考生查询告知。其中合格性考试等级成绩，位次由高到低分A、B、C、D、E 五个等级。各等级人数所占比例依次为：A等级15%，B等级30%，C等级30%，D、E等级(含0分，下同)共25%。E等级为不合格。

三、成绩复查

考生在获得考试成绩后，如对本人2020年1月合格性学考或2019年12月普通高中学业水平考试成绩某科成绩有疑问，可在正式开学并返校后，到所在中学或当地县（市、区）招生办公室（考试中心）提出复查分数申请。根据疫情防控工作要求，为确保考生和考试工作人员安全，成绩复查的具体时间安排另行通知。

四、成绩保管注意事项

普通高中学考成绩是高校招生录取依据之一，在高考时存入考生档案。各中学要提醒考生尽快通过省教育考试院官微小程序下载成绩证书后自行打印，并妥善保管本人的普通高中学考成绩证书（含电子版）。如因出国留学等需要，可以申请开具成绩证明，相关要求和流程见广东教育考试服务网。