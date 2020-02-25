省教育厅：3月起，毕业生可参加大型公益网络招聘活动！

目前，我省2020届高校毕业生（60.3万）均在平台绑定个人信息并提交电子简历（岗位需求），已有1.2万余家用人单位在平台注册并发布了面向2020届毕业生的就业岗位信息,已通过平台匹配推荐岗位近40万个，有4.5万毕业生在平台完成了在线就业协议签订，后续将自动完成就业派遣、电子就业报到证申领等手续，实现一站式就业招聘服务，毕业生和用人单位求职招聘零跑动。

南方网讯（记者/刘倩 通讯员/粤教宣）应对新冠肺炎疫情期间，为全力加强稳就业工作，确保我省高校毕业生就业形势整体稳定，从3月1日开始，省教育厅将联合省工业和信息化厅、省人力资源和社会保障厅、省卫生健康委员会、省退役军人事务厅和省人民政府国有资产监督管理委员会一起举办“木棉花暖”广东高校毕业生大型公益网络招聘活动，这也是我省推出的13条助力高校毕业生在疫情防控期间就业的措施之一。本次活动依托广东省大学生就业创业智慧服务平台（平台网址：http://job.gd.gov.cn），持续时间4个月。

目前，我省2020届高校毕业生（60.3万）均在平台绑定个人信息并提交电子简历（岗位需求），已有1.2万余家用人单位在平台注册并发布了面向2020届毕业生的就业岗位信息,已通过平台匹配推荐岗位近40万个，有4.5万毕业生在平台完成了在线就业协议签订，后续将自动完成就业派遣、电子就业报到证申领等手续，实现一站式就业招聘服务，毕业生和用人单位求职招聘零跑动。

本次活动将依托平台采取线上模式开展，全省高校毕业生和用人单位通过平台进行线上供需对接；平台将根据毕业生提交的岗位和用人单位的用工需求，每周进行两次智能精准匹配推送；达成意向后在线完成就业协议签订，将“面对面”改为“线连线”一站式招聘在线服务，实施线上更加精准的岗位智能匹配推送，切实做好疫情防控期间的高校毕业生就业服务工作。

为做好这次活动，省教育厅要求各普通高校认真做好组织发动工作、活动宣传工作、积极挖掘发动用人单位岗位资源以及做好毕业生求职和心理辅导。建议各相关部门认真做好组织宣传工作、及时传达通知精神和积极挖掘就业岗位，发动广大用人单位积极参加活动，登录活动平台并注册加入活动专题，为我省高校毕业生提供更多优质就业岗位。

同时，呼吁各用人单位积极在活动平台发布本单位优质就业岗位，积极实行网上面试、网上签约、网上报到，适当延长招聘时间，推迟体检时间。具体可登录“广东省高校毕业生就业指导中心”官网，点击智慧招聘栏目进行注册。积极营造良好就业环境，严禁就业歧视，用人单位坚持一视同仁和公平就业原则，对不同教育形式的高校毕业生提供平等就业机会，不得设置与职位要求无关的应聘条件。