“三线联动”，暨大筑牢疫情防控的“红色堡垒”

2月21日，暨南大学附属第一医院第三批65人医疗队增援武汉，其中党员23人，占比超过整个队伍的1/3。“把做好疫情防控工作作为当前践行初心和使命的具体体现，让党旗在防控疫情斗争一线高高飘扬”，中共暨南大学委员会在致全校基层党组织和全体共产党员的公开信中写到。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/苏运生 赖新旖）2月21日，暨南大学附属第一医院第三批65人医疗队增援武汉，其中党员23人，占比超过整个队伍的1/3。“把做好疫情防控工作作为当前践行初心和使命的具体体现，让党旗在防控疫情斗争一线高高飘扬”，中共暨南大学委员会在致全校基层党组织和全体共产党员的公开信中写到。

疫情就是命令，防控就是责任，包括暨南医护人员在内的各级党组织和党员用他们的实际行动来践行着共产党员的初心和使命。

守住主阵地，看好责任田。学校党委高擎党旗，靠前指挥，紧紧依靠党员师生力量，把疫情防控工作落地落细。一手抓防疫，周密部署、严密排查、联防联控，打响“三地五校区”疫情防控阻击战；一手抓抗疫，组织附属第一医院三批医疗队奔赴前线，激励全院党员干部坚守岗位，充分发挥了学校党委的领导核心作用。

守土尽责：筑牢防疫战线的“暨南红”

面对新型冠状病毒感染的肺炎疫情带来的严峻考验，暨南大学党委第一时间成立防控疫情领导小组和专项工作组，充分发挥学校党委、二级党组织和基层党支部“三线联动”工作优势，集中力量攻坚克难。

为进一步严明工作纪律，学校党委印发《暨南大学关于新冠肺炎疫情防控工作“十二严禁”纪律要求》，激励广大领导干部发扬打硬仗的战斗作风。

自1月22日起，学校党委连续发布了《中共暨南大学委员会关于贯彻落实习近平总书记重要指示精神、坚决打赢疫情防控阻击战的通知》等，出台《暨南大学防控新型冠状病毒肺炎疫情应急预案》，发布《致全校基层党组织和全体共产党员的公开信》《致暨南大学全校教职员工的一封信》等，凝聚全体师生员工共识，积极行动起来投入疫情防控工作。

校领导一线指挥，党委书记林如鹏、校长宋献中等校领导多次赴附属第一医院、番禺校区等现场调研与部署工作。

附属第一医院召开“医院抗击‘新型冠状病毒感染的肺炎’动员大会”，全院党员干部放弃休假坚守岗位，413位职工积极报名医务工作志愿者。大年三十，第一批驰援武汉医疗队20分钟组建，9名医疗队员中6人为共产党员，其他3名同志在出征仪式上，火线递交入党申请书，星夜兼程，奔赴武汉。2月18日、21日，附属第一医院再次分别派出15人和65人的两支医疗队增援武汉。截至日前，暨南大学附属第一医院已累计输送89名医疗人才驰援武汉。

一方有难，八方支援。散布在五洲四海的暨南人，凝聚同心，共克时艰。经学校党委指导，学校校友总会通过暨南大学教育基金会发出“万众一心，全球暨南人紧急支援暨大医疗队”捐赠倡议。截至2月14日，暨南大学校友会、基金会共发动13000多人、120个团队捐资，筹得近250万元善款和物资，由医院采购防控物资，送抵支援湖北的一线医护人员。同时，凝聚着校友和华侨华人满满爱心的16000多个口罩，500件防护服到达暨南园，将悉数用于支援抗击新冠肺炎的一线。海外华侨通过中国华文教育基金会向学校捐赠人民币400万元，支持学校做好新冠肺炎防疫工作。同时，学校党委从留存党费中拨出10万元专项支持学校附属第一医院新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。

岂曰无衣，与子同袍。据不完全统计，暨南大学校董及校董企业支援国家抗击疫情阻击战的捐款超过6.5亿元，并捐献了一大批国内急需的医疗防护物资。

践行初心与使命：党员率先垂范，各尽所能战疫情

“习惯了紧急的任务，我随时做好准备。”暨南大学附属第一医院感染控制办公室主任陈祖辉说。抗击新冠肺炎疫情，陈祖辉冲在前方，带领暨南大学附属第一医院第一支驰援武汉医疗队打好援助战。作为医疗队临时党支部书记兼纪检委员，他吃苦在前，甘于奉献，一个人搬运整理了11袋队友们脱下的防护服和医疗用品，深夜还在为医疗队浸泡消毒护目镜。千里疾行，共克时艰，疫情之下，逆流而上，暨南大学的医护工作者正用行动诠释党员风采。

前线战“疫”如火如荼，在稳定的大后方，暨南大学教职工队伍发挥智库优势，各尽所能，助力防控攻坚战。

应急管理学院/公共管理学院启动应急响应，院长蔡立辉教授集结专家密切研究疫情，向广东省指挥部物资保障组提出应急管理及科技突破方案。提出的“暨南大学领军紧急联动急供医疗防护服、口罩等技术创新同步成果转化实现市场化、产业化应用的重大项目”获得支持，并同步产业化助力解决疫情关键时期医疗防护服、口罩短缺问题。

生化系教工党支部书记王通教授是重大传染病和癌症的微量精准检测方面的专家。面对新冠病毒检验的“假阴性”难题，王通主动放弃休假，与海力特公司紧急成立科研攻关小组，集中了15名科研、生产和质控人员，不分昼夜开展了针对新冠病毒假阴性的微量精准检测试剂盒的研发。目前，基于双方产学研深度合作所开发的新型冠状病毒核酸检测试剂盒，已经进入疾控部门和医院开启测试。结果显示，对疑似感染样本检出率提高33.3%，假阴性或“漏检”问题有望通过特异性提高试剂盒的灵敏度大大改善。

“一个党组织就是一个堡垒，一个党员就是一面旗帜。”组织部积极联络与动员全校的各二级党组织、基层党支部，号召全体党员在疫情面前要勇于担当，敢于作为，切实发挥基层党组织战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。宣传部认真做好信息公开与发布和网络舆情监控与引导等工作，通过新闻网、官方微博、官方微信、官方抖音号等及时报道学校在抗击疫情中的工作部署以及先进事迹，营造良好的舆论氛围。全校各级党组织充分利用学校党委“1+8+X”党建与思想政治工作微平台，通过各种形式向师生普及疫情防护知识，主动关怀居留湖北的师生，坚定他们打赢疫情阻击战的必胜信心。

暨南大学附属第一医院组织的医务工作志愿者中，众多党员不分昼夜的工作在“预检分诊点”、“发热留观区”的一线，同时，通过开通网上义诊，做好医疗诊治。保卫处根据防控新型冠状病毒肺炎疫情工作，成立了值守防控分组、交通安全分组、治安安全分组等七个小组，党员冲锋在前，做好校园稳控工作。总务后勤管理处制定每日清洁与消毒办法，对全校各重点场所进行全面彻底的消毒消杀。学生处、研究生院动员部门和学院辅导员队伍，及时高效地做好与学生点对点的疫情信息发布，并认真落实日报告制度和零报告制度，做好疫情每日排查工作，对港澳台侨和留学生等不易排查学生群体确保也争取做到不漏一人，累计排查学生超过40万人次。

校友与学生成为散在全国各地抗击疫情的暨南火种

“开学不返校、停课不停教、停课不停学”。疫情期间，在学校制定的教学方案外，分散在全国各地的暨南学子积极“自学”，在志愿服务中学习青年担当，在防疫一线感受党员使命，为更多的人筑起精神上的防疫堤坝。

刚成为预备党员不久的撒拉族大四学生马文军，放假回乡后，主动报名成为基层防疫志愿者，在村口设卡处值班，登记进出村人员，向村民讲解疫情防控重要性。大二学生朱子谦，穿着自制的雨衣防护服，帮忙给深圳南山区的某隔离小区楼栋居民运送生活物资。经济统计学专业学生葛力华加入社区志愿团队，对外出返乡人员进行隔离监督，并帮助老年人等对不熟悉手机操作的人员进行网络信息登记。“作为青年，在确保自身安全的前提下，应该勇敢地站出来，到社区、到一线去帮助大家，为控制疫情传播和保证社区安定尽自己所能”，葛力华说。

除了社区群众，受疫情影响的高三学子，也成为学生们关心的对象。大一学生刘澎、杨御寒，联合清华大学、北京大学、中国人民大学等高校同学组成核心团队，共同创立年轻人交流学习的纯公益平台“PEER TO PEER”，旨在为学弟学妹们提供免费的课程辅导、心理咨询、未来规划等帮助。刘澎说，“我们希望通过这个平台，邀请较优秀的大学生帮助没法正常返校的高中生，给他们答疑，提供一些未来规划的指引和心理疏导建议，这是很有意义的一件事”。

尽管寒假期间暨南师生分散在各地，一支由暨南大学学生发起的科普志愿团队却实时活跃在暨南人的“身边”。仅用一天时间，来自国际学院、基础医学院、新闻与传播学院、理工学院、体育学院120余名学生便自发组成一支志愿科普团队，其中有不少是学生党员。在公共卫生及预防医学系明伟杰副教授的指导下，科普小分队创办了科普微信公众号，科普医学知识，破除网络谣言，还组建了学生群、校友群、老师群，并在群里为大家答疑解惑。

戮力同心战疫情，在学校党委的统筹引领下，治病救人，科研攻坚，守护校园，社区防疫，医学科普，前线后方处处可见暨南党员的身影。无论身在何方，党旗永远在暨南师生心中高高飘扬，指引他们在时代考验中守初心，担使命，挺身而出，贡献力量。