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教育部科技部发文破除“SCI至上”

2020-02-24 09:46 来源：南方日报
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　　据新华社北京2月23日电 记者23日从教育部了解到，教育部、科技部日前印发《关于规范高等学校SCI论文相关指标使用 树立正确评价导向的若干意见》，对破除论文“SCI至上”提出明确要求。

　　意见强调，要准确理解SCI论文及相关指标，深刻认识论文“SCI至上”带来的负面影响。同时，积极探索建立科学的评价体系，包括：建立健全分类评价体系，针对不同类型的科研工作，提出各自评价的侧重点，明确论文在其中的不同权重；完善学术同行评价，引导评审专家不简单以SCI论文相关指标代替专业判断，负责任地提供专业评议意见，并倡导建立评审专家评价信誉制度；规范评价评审工作，大力减少评估评审事项，评价指标和办法要充分听取意见，实行代表作评价，并遵循同行评价原则。

　　意见要求，要规范SCI论文相关指标使用。改进学科和学校评估，在评估中要突出创新质量和贡献，审慎选用量化指标。优化职称（职务）评聘办法，不把SCI论文相关指标作为职称（职务）评聘的直接依据以及作为人员聘用的前置条件。扭转考核奖励功利化倾向，学校不宜设置对院系和个人的论文指标要求，取消直接依据SCI论文相关指标对个人和院系的奖励。科学设置学位授予质量标准，学校不宜将发表SCI论文数量和影响因子等指标作为学生毕业和学位授予的限制性条件。树立正确政策导向，不采信、不发布以SCI论文相关指标为核心编制的排行榜等信息。

　　教育部科技司有关负责人表示，文件的出台是为扭转当前科研评价中存在的SCI论文相关指标片面、过度、扭曲使用等现象，破除的是论文“SCI至上”，不是否定SCI，更不是反对发表论文。鼓励发表高水平、高质量，有创新价值，体现服务贡献的学术论文，在国际学术界发出中国声音。

编辑： 罗予岐

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