疫情时期如何保障高校毕业生就业

2020年，全国普通高校毕业生874万，比去年增加40万，加上疫情的影响，今年就业形势愈发严峻。疫情时期，高校、用人单位和相关部门采取了怎样的措施应对变化，保障学生就业？

2020年，全国普通高校毕业生874万，比去年增加40万，加上疫情的影响，今年就业形势愈发严峻。疫情时期，高校、用人单位和相关部门采取了怎样的措施应对变化，保障学生就业？

线上招聘紧急启动

每年三月份是高校应届毕业生春季招聘的高峰期，今年的新冠肺炎疫情让高校就业指导部门早早开始操心现场招聘的替代方案。2月20日，北京工业大学就依托第三方平台北极星举办了第一场春季线上招聘。北工大就业创业指导中心主任高学金介绍，该校2、3月间已经安排了六场空中双选会，4月也有两场待定中。

双选会挪到网上后流程是怎样的？以西安交大为例，用人单位在双选会开始之前发布职位并收取学生简历，在双选会当天9：00—17：00可和学生在空中双选平台上进行在线沟通和视频面试。双选会结束以后，双选窗口将继续保留，参会学生可继续浏览信息投递简历，由用人单位自行安排面试方式。

“空中宣讲会、双选会的平台系统早就在用，目前市场上大概有十几家，由于线下交流方便，一直只是辅助，但在特殊时期可以发挥作用。”集聘科技总经理瞿自强介绍，该公司已经帮多所高校紧急搭建平台。“高校在使用系统时比较注重安全、隐私、可控性的问题，所以更多倾向依托企业技术支持搭建独立平台。知名学校往往建立本校平台，规模稍小的学校则可能以区域、行业联盟形式共同搭建。”

“宣讲采用网络的形式影响不大，网络双选的话如果几百人同时在线，可能无法及时关注。这需要我们事先和应聘者沟通，整个战线会比较长。”牧原集团招聘经理郭飞跃说。“线上面试虽然不如现场效果好，但非常时期是很好的补充。”

另一位受访的某央企总部人事工作人员也表示，企业目前着力先把线上部分完成，由于央企招聘的规章审核流程比较严格，将为毕业生发放签约意向，待疫情解除，再完成其他程序。

精准对接，简化流程

由于对口农科单位集中在春招，西北农林科技大学应届硕士研究生李海兰前半年没怎么投简历。转过年来，她每天下午三点都会收到西农就业中心“精准推送”的岗位信息，这些岗位是根据她的专业和就业意愿精准定制的。不久前，为了应聘青岛市黄岛区的一家事业单位，她还录制了三十秒的短视频进行自我介绍。

西北农林科技大学就业指导中心主任罗建峰介绍，对于硕士以上层次应届生，该校已经和十几个县的农科系统、涉农企业进行了沟通，将笔试改为视频面试，档案核查、政审由学校进行，简化引才政策的流程，这项工作还在继续进行。

另一方面，受疫情影响的考研群体也是潜在的就业变数。罗建峰表示，该校70%的本科生参与了考研，如果复试时间推迟，存在更大不确定性，必须让这部分学生做好就业准备。“学校已经开展针对性就业帮扶辅导，组织了90名有就业指导中级证的老师，就简历问诊、面试技巧、心理调适在线接受学生咨询。”

湖南省就业指导中心近期对用人单位的问卷调研结果显示，从用人单位春季校园招聘启动情况看，计划正常启动招聘的单位占27.35%，受疫情影响延后招聘的单位占58.42%。“疫情让4、5月份的集中招聘推迟，但随着疫情缓解，企业渡过困难，预计到8、9月份，受影响的应届生还是可以找到工作。”瞿自强说。

人力资源保障部就业促进司副司长宋鑫提出，将扩大基层就业、企业吸纳、贷款贴息、税收优惠、灵活就业等政策的知晓面，确保政策落地生根见效。他还表示，“公共就业人才服务机构将延长报到接收时间，尽最大努力为高校毕业生办理就业协议签订和报到手续等提供便利。同时，我们也会引导用人单位适当延长招聘时间、推迟体检和签约录取。”

拓展就业渠道

教育部学生司司长王辉在新闻发布会提出，大力开拓就业渠道，进一步组织实施好特岗教师计划、大学生村官、“三支一扶”、“大学生志愿服务西部计划”等基层项目。鼓励大学生参军入伍，进一步落实好基层就业学费资助等优惠政策，鼓励毕业生到基层就业、创业。

“目前基层存在大量需求，我们也会配合学校做好人才的定点输送。”郭飞跃介绍，疫情期间的封闭措施解除后，养殖企业复工，基层岗位缺口较大。“菜篮子工程、生猪保供，包括农产品物流、产地可追溯等年前就在进行的工作显得更加重要。”

而在疫情中，公共卫生、社会工作、应急管理等方面人才的短缺引发了社会关注。大连市日前贴出公告，在全市招募公共卫生工作志愿者，参与流行病学调查和处理、消毒消杀、健康宣教、咨询服务等工作。在部分行业招聘受影响的同时，疫情凸显出的人才缺口也给高校的就业和人才培养指出了努力方向。

“疫情短期内，我们看到一些临时性招聘需求的激增，例如线上零售行业的快递小哥、理货员等，这反映出目前就业的灵活性和伸缩度。”瞿自强说。“不过，应届生相对需求稳定的工作岗位，如果能有机制把志愿者的临时性需求转变为长期稳定的岗位，将更有利于吸引相关人才流入。”

高学金表示，将密切关注社工、应急等方面出现的人才缺口，为学生进行推送，并及时向培养单位作出反馈。“高校的就业工作绝不是简单的中介，而是同时匹配社会需求，对人才培养进行调整。这次疫情让我们反思，进一步满足社会服务体系的人才需求。”（刘博超）