战“疫”当前，学生体育锻炼如何开展

受新冠肺炎疫情影响，全国多数省份已将各级各类学校的开学时间调整至2月底以后。目前，居家战“疫”仍是广大师生的生活常态。如何在增强免疫力的同时，丰富居家学习生活？因地制宜、发挥创意的居家体育锻炼，成为师生们的选择。

屋内折返跑、阳台高抬腿、地毯两头起……近日，浙江省嘉兴市某中学九年级学生小普（化名）的居家锻炼视频，被家人上传至网络。视频中，小普身着家居服，在沙发、茶几间的空地上运动，硬件条件有限，动作标准程度却不减。

受新冠肺炎疫情影响，全国多数省份已将各级各类学校的开学时间调整至2月底以后。目前，居家战“疫”仍是广大师生的生活常态。如何在增强免疫力的同时，丰富居家学习生活？因地制宜、发挥创意的居家体育锻炼，成为师生们的选择。

多地发文聚焦居家体育锻炼

起床之后瘫沙发，关掉平板又刷手机，这是疫情发生后，不少人日常生活的真实写照。

研究表明，长期居家、久坐不动，不仅影响体能，还容易导致作息紊乱，引发负面情绪。对于学生群体来说，疫情防控期间居家生活学习，活动空间受限，使用电子产品时间增多，加之对疫情的担心，容易出现肥胖、免疫力下降、视力不良及心理问题等。

为避免上述情况，各地教育主管部门多次发文，聚焦学生居家体育锻炼。

广东省教育厅发布《关于做好疫情防控期间中小学生居家体育锻炼指导工作的通知》，要求各地各校认清疫情防控期间学生体育锻炼的必要性，引导学生在家自觉开展体育锻炼，“每天最好进行中等强度的居家体育锻炼1—2小时”。

上海市教委教研室发布《中小学生居家体育运动指南》，为学生详细推荐涉及跑、攀登与爬越、跳跃、投掷等动作的7种锻炼方式，并提醒学生着软底运动鞋，“不要影响到周围邻居的休息”。

天津市委教育工委、市教委则在发布《中小学生居家体育锻炼指南》的基础上，依托“天津市基础教育资源公共服务平台”，为学生提供体育类网络视频课程资源。

居家体育锻炼重在因地制宜

想锻炼，可家里缺场地、少器材？没关系，跟着武汉大学体育部教师徐锋的教程走，你只需要一面墙和一块瑜伽垫。

“疫情发生后，作为体育老师，很希望做点事，就为师生们制定了一套适合在家进行的体育锻炼方法。”徐锋说，通过各学院辅导员，一套包含仰卧举腿、平板支撑、深蹲等动作的视频被推送到各个师生群。

“停课不停学”，体育课怎么上成了热搜话题。准备好的教学计划因为条件所限用不上，体育老师们迅速变身徒手健身达人，带着屏幕那头的学生打长拳、做瑜伽、开合跳……

“特殊时期，老师在线上带着孩子锻炼挺不错的。”河南省郑州市一年级学生家长郝先生告诉记者，女儿的体育老师安排了热身运动、伸展运动、足球操，还带着孩子做眼保健操。

“没有专业的场地和设备，要因地制宜、因陋就简设计课程，让课程更有创意。”针对居家体育锻炼，教育部青年长江学者、华东师范大学体育与健康学院教授汪晓赞提出了自己的建议：“首先，体育课不能让孩子一直盯着视频看，一定要让孩子动；第二，家里缺少同伴，鼓励全家总动员，借这个机会营造家庭运动氛围；第三，体育锻炼要适合不同孩子的年龄特点，特别是对于3到7岁的低龄儿童，不要进行专项化锻炼；第四，每天除了安排整块时间的体育锻炼，家长还要提醒孩子不久坐，坐50分钟，要督促他们至少运动3到5分钟。”

增强体质校外功夫很重要

“我现在胳膊疼肚皮疼腿疼还坐不下去站不起来”“动作一个比一个累，我都能感觉到自己的脖子上青筋暴起”……翻看微博上有关体育网课的发言，网友中喊累的不在少数，其寒假锻炼状况可见一斑。事实上，长期以来，校外体育锻炼都是学生体育锻炼中的短板。

“运动要坚持，才能产生好的效果。”汪晓赞认为，造成学生校外体育锻炼缺乏的原因，一是课业负担，二是人的意识。“一些学生回到家，吃饭都在赶时间，赶着写作业、上课外班，没有时间锻炼。能想到让孩子在周末和节假日坚持锻炼身体的家长，为数不多。”

体育家庭作业被视为改善现状的抓手。

2019年8月，广东省教育厅等八部门印发《广东省综合防控儿童青少年近视实施方案》，提出“鼓励学校每天布置适量的体育家庭作业；全面实施寒暑假学生体育家庭作业制度，确保假期学生每天2小时以上户外体育活动”。今年1月，《上海市中小学体育工作管理办法》向社会公开征求意见，内容也包括“全面实施学校体育家庭作业制度……布置寒暑假体育作业并在开学两周内组织相应的测试，结果纳入体育日常成绩”。

重庆市珊瑚鲁能小学校自2015年建校以来，就开始推行体育家庭作业制度。除了为全体学生布置包括跳绳、户外运动、亲子短足的体育寒暑假作业外，还为身体质量指数或腰臀比超标的学生安排每日专项作业。“体育家庭作业由家长每天打卡，他们中绝大多数对这项工作是比较支持的。”校长刘君说。

但刘君也观察到，抛开学校的作业要求，家长带孩子进行体育锻炼的意识并不强。

“体育家庭作业只是手段之一，它实际上还是学校的事，家庭只是被动配合。改善学生校外体育锻炼状况，社区可以举办孩子们感兴趣的活动，家庭也要营造良好的运动氛围，这些措施是多元联动的。”汪晓赞期待，疫情过后，社会对体育锻炼的认识能有新的提升，体育锻炼能真正成为学生的生活方式。