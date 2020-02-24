教师一课一策 学生适应节奏

从2月10日高中率先启动线上教学以来，广东线上教学工作已开展近半个月。在探索中，多所学校的在线教学内容更加多元化，教师教学方法多样化，将“在家学习”效果最大化，实现“停课不停学”。

“我现在已经渐渐适应了这种学习方法，自己能够更自由地安排学习进度和时间。”广州市铁一中学初一学生温韫宁慢慢适应了在家参与线上教学的节奏。

从2月10日高中率先启动线上教学以来，广东线上教学工作已开展近半个月。在探索中，多所学校的在线教学内容更加多元化，教师教学方法多样化，将“在家学习”效果最大化，实现“停课不停学”。

紧抓疫情防控教育

“你拍三，我拍三，洗手七步不可删；你拍四，我拍四，口罩出门是大事……”近日，广州市海珠区宝玉直实验小学二年级学生陈祉阳和陈祉晴自编了防疫口诀，以少年儿童天真浪漫的形式，向大家宣传防疫知识。

自线上教学工作开展以来，疫情防控教育是其中重要一环。不少学校通过在线第一课、线上班会课，向学生科普防疫知识、讲述抗疫一线工作者的故事，增强学生的科学防范意识，同时引导学生思考当代青年的使命，勇于承担责任。

广州市海珠区宝玉直实验小学校长赖海虹在线上学习第一课中，教育孩子们要学会感恩疫情防控阻击战中的所有“最美逆行者”。她介绍，学校教师们的网课第一课也是给学生讲解病毒的相关知识。

“这个特殊时期，也是加强爱国主义教育、教会学生感恩的机会。”赖海虹说。

感动之外，同学们也付诸实际行动，用自己的创意作品发出号召与鼓励之声，为抗“疫”者打气。

“武汉加油！”深圳外国语小学同学们在家中用自己的方式参与抗“疫”，他们制作橡皮画，赞美医护人员与病毒的抗争；手绘防疫指南，宣传防疫知识；录制视频，为湖北人民和抗疫一线工作者加油……

五育并举 提供线上学习多元“自助餐”

2月17日上午，深圳市宝安区新安中学（集团）第一实验学校三年级（3）班开展了劳动技能直播课，同学们一边和老师学如何煮面，一边动手操作，为自己和家人制作美味的早餐。

省教育厅要求，在开展线上教学中，要重视音体美劳等科目的教学，关注学生由于疫情防控、延迟开学而产生的心理特点，根据居家特点，可以采用“线上学习+欣赏，线下实践+创作”的方式，培养学生健康生活能力、审美鉴赏能力、劳动实践能力，引导学生积极向上的乐观心态。

在实践中，除了开设文化课，广东多所学校还设置了体育锻炼、劳动教育、居家防疫、自主研学等课程。此外，直播、微课、自主学习课件、导学……线上教学也为教师提供了更多可选择的教学形式。一校一策、一科一策、一课一策，每位教师都能够根据授课内容、特点，为课程量身定制不同的教学方案。而在省教育厅要求不强制打卡的情况下，学生则能自主自助选择课程。

广州市南国学校教导处副主任杨秀山介绍，学校的网络课程教学同样采用多种模式相结合的方式，由教师自主选择进行直播、录播，或是在线布置学习任务、推送优质资源，学生课后自主学习。

“我们安排有答疑时间，老师可以在线与学生进行互动。”同时，不少地市、学校主动公开教学资源，实现优质资源共享。华南师范大学附属中学、广东实验中学、深圳中学、华南师范大学附属小学等学校向全社会公开一批优质课程视频资源。

南方日报记者 吴淑斌 马立敏