考研初试成绩公布后，你需要做哪些事？

考生在知道初试成绩后应该如何做呢？小编在此整理了一些要点，希望对各位考生有所帮助。

高校考研初试成绩正在陆续公布，每年往往都会有一些高分考生由于疏于准备复试，被低分考生一举超越，一些低分考生由于没有提前联系学校进行调剂，从而错过调剂机会。考生在知道初试成绩后应该如何做呢？小编在此整理了一些要点，希望对各位考生有所帮助。

1.判断准备目标院校复试还是调剂

如果分数较高，则可以专心准备目标院校的复试；分数不够理想有被刷掉的危险，则需要做调剂和复试两手准备；分数虽低于目标院校分数线但高于国家线，仍想继续读研，则需要积极着手准备调剂相关事宜。

2.专心复试把握“通关”要点

一般来说，复试内容包括笔试、英语以及专业课综合面试等，小编在此着重列出两点注意事项：

① 结合学科研究热点、时事热点复习

近年来，考研复试出题越来越开放，喜欢考察学生分析热点问题的能力，如果你两耳不闻窗外事，一心只读圣贤书，则很有可能遇到此类问题时慌张失措。因此，多关注学科的研究热点、时事热点是非常必要的。同时，大家可以了解一下所考院校导师他们的研究方向集中在哪些领域，通过拜读他们的学术论文、专著以及关注他们的自媒体等途径，了解他们在一些热点问题上持有哪些观点。

② 训练表达套路：突出重点、逻辑清晰

很多人最焦虑的莫过于专业课面试，担心自己无法从容应对导师的提问。因而，除了认真复习专业课知识之外，你还需要做的一项功课就是学习一些表达套路，重点是突出中心思想，逻辑清晰。当遇到自己不太了解或不懂的问题，也需要准备一些办法来灵活应对。比如，这种时候你可以说，你目前还不太了解这个问题，但是可以尝试提出解决这个问题的方向，同时也可以虚心地表示自己之后会加深对相关知识的研究与学习。提醒大家，千万不要不懂装懂，毕竟导师最看重的还是你的解题思路。

此外，大家还需要对专业术语进行整合，避免在面试时脱口而出一些“行外话”。

3.主动出击提高调剂成功率

对于下定决心想要通过调剂来继续读研的学生来讲，一定要主动出击来提高调剂的成功率。大家可以通过研招网或其他社会性网站集中获取不同院校的调剂公告，在高校尚未发布调剂公告的情况下，可以通过查询近几年各个院校的调剂信息来未雨绸缪。

① 了解选择调剂院校的技巧

一般来说，高分但没过目标专业复试线的考生可优先考虑是否能校内调剂；如果你考的学校较好，可以尝试联系所在本科院校看是否能争取到调剂机会；过一区线的高分考生可优先考虑二区名校；过一区线的低分考生优先考虑一区普通院校，再看二区学校；只过二区线的考生需要结合自身情况综合考虑。

② 摸清不同学校的复试内容

考生可通过网络查询或询问学长、学姐等方式准确把握每个学校的复试内容，做有针对性的复习。最好是选择复试参考书目较少、流程相对简单的高校，调剂成功的可能性会大一些。尤其对于调剂专业跨度较大的学生来讲，要在基础专业知识和概念上下功夫，明晰自己为什么要调剂到现在这个专业，从原来的专业调剂到现在的专业具有什么样的优势，这个问题在面试的时候很容易被面试官问到。

③ 主动打电话争取调剂名额

调剂名额毕竟是有限的，在同样满足调剂条件的情况下，提前向调剂院校招生办老师表明调剂意向的同学往往能优先获得调剂机会。因而，有需求的同学们一定要主动给已公布预调剂的高校打电话尽力申请，同时也给一些往年有调剂名额但尚未公布信息的高校打电话，让招生老师对自己留下印象。需要提醒的是，大家要根据复试准备时间和面试时间来联络调剂院校，避免时间冲突。

最后，祝愿所有考研宝宝们都能如自己所愿！