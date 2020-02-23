广州系列思政微课：10名优秀思政课教师开讲

2月19日上午11时45分，由广州番禺职业技术学院马克思主义学院院长曹群领衔的系列思政微课堂播出，为广大学子送上一份特别的防疫礼物，使宅家学子不忘养德修身。

“同学们好，我是曹老师。新冠肺炎疫情牵动着我们每一个人的心，我们给同学们开设了特别思政课。”2月19日上午11时45分，由广州番禺职业技术学院马克思主义学院院长曹群领衔的系列思政微课堂播出，为广大学子送上一份特别的防疫礼物，使宅家学子不忘养德修身。

曹群说，当前思政课教学无法通过线下课堂的方式呈现，但停课不停学，系列思政微课堂是一个创新的课堂。据悉，在新冠肺炎疫情防控的关键时期，广州市教育局联合广州市学校思想政治理论课协同创新中心推出特别节目——“众志成城 战疫必胜”系列思政微课。首播之后，系列思政微课也将逐步上线广州智慧教育公共服务平台，供广大师生点播下载。

此次的系列思政微课，由广州番禺职业技术学院马克思主义学院院长曹群领衔，来自全市各级各类学校和教研机构的10名优秀思政课教师加盟。

“思政课教师作为立德树人的中坚力量，当以思想卫士的姿态，守好国家意识形态的南大门，切实做到守土有责、守土担责、守土尽责。”曹群说。

据了解，系列思政微课中，番职院还有梁文晓博士和袁勇睢老师参与其中，他们分别主讲《危与机：理性看待疫情》和《德与法：有序防控疫情》。

【记者】马立敏

【通讯员】陈祉璇 李东生

【来源】南方号“广州教育头条”