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佛山“60后”老教师的独门直播小妙招

2020-02-23 08:30 来源：南方网
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　　“同学们好！欢迎大家进入新学期物理课直播间，能听到老师说话的请敲1。”2月17日是佛山全市中小学生“云开课”的第一天，佛山市禅城区吉利中学物理老师关明森搭起了特别的直播间，站在家中的墙壁前写写画画，给学生们讲解“物态变化”。

　　“我家客厅的墙壁贴了比较大块的瓷砖，前两天正好突发奇想可以用来当黑板。网络教学对我们老教师冲击很大，现在还处在适应过程当中。”关明森说。

　　“黑板不能少”

　　搜罗各种工具搭建直播间

　　“1，1，1，1……”第一堂直播开始了，关明森一边讲课，一边不时留意直播群里的学生反馈动态。“因为看不到大家的学习状态，敲数字的互动是最简单直观的。我让他们能听懂的就敲1、听不懂敲2。如果2出现得多，我就再讲解一遍。”关明森说。

　　“老师家竟然还有‘黑板’！”这让学生们感到很新奇。鲜有人知道，为了打造这样一个特别的直播间，关明森还是动了一番脑筋。

　　“因为我负责的是九年级毕业班的物理课教学。临近中考，学生们的复习不能落下。物理教学又很讲究解题过程的讲解，没有黑板怎么办，我就看上了我们家的大瓷砖墙壁。因为我家的电脑经常卡机，我就想用我的手机撑起来对着墙壁，这样就可以直播了。”关明森说。

　　可是，该用什么来将手机放稳在合适的位置呢？关明森又倒腾起家中的小物件。一个饼干盒，一个大纸箱，再把挂在汽车里的手机架子搬下来，用透明胶带进一步将手机捆绑固定，直播台就这样搭建好了。

　　关明森表示，自己的做法也谈不上创新，初衷就是想让自己的网课能讲得更加直观，学生们也可以听得更明白一点。

　　“直播当辅助”

　　通过学号抽查获得反馈

　　“今天，请学号尾数为1的同学们将作业发上来看看。”关于课后作业怎么布置，关明森也想了一些办法。

　　“考虑到网络问题，如果全班都同时上传作业也不太可行，所以我就以抽号的形式进行抽检，同时在课堂上也设置互动环节，通过出题抽查方式让学生上传到平台上。这时，大家都可以同时看到，我再进行实时点评，对做得好的进行表扬，做得不太好的也多给予鼓励。”关明森说。

　　目前，关明森主要通过线上教学带领学生们对8年级的课本内容进行复习，重温旧知识，为中考做准备。在他看来，由于在线教学的课堂质量很难保证，授课内容不宜太难，应该尽量说得简单明了，引起学生们的兴趣。

　　“学习旧知识学生比较容易接受，新课教学还是要看学生们的状态的，所以新课我现在还不敢上。”关明森表示，自己每次直播时长都控制在10多分钟，有的时候甚至只直播几分钟，并加强在屏里互动。

　　“不是每个课程内容都适合直播的，该直播的我就直播，不需要直播的地方我就拍图片上去。直播主要为了加深学生们的印象，我认为网络授课作为一种新的方法和手段，作为教学辅助即可。”关明森说。

　　首次当“主播”

　　从教30年谈教学转型

　　从1990年入职至今，今年刚好是关明森到吉利中学教书的第30个年头。

　　“我都50多岁了，当‘主播’一开始肯定不习惯，但是网络教学肯定有它存在的意义。以后如果有突发事件学生不能去学校也可以不耽误学习，这也是一种很好的相互补充的教学方式。”关明森介绍，在开学前几天学校有对全体教师进行提前培训，每个级组、科组、备课组都有开会讨论，延迟开学期间以开展学生自主学习模式为主，在线授课和答疑为辅。

　　“现在线上教学最大的问题是不能及时看到学生们的学习状态。”让关明森担忧的是，会出现有学生没听明白也跟着打1，或者怕自己打2很特别也打了1的情况，作为老师又不容易发现，而这种情况在课堂上就相对容易掌握得到。

　　对此，为调动学生的学习积极性，吉利中学各班班主任经常通过一对一打电话谈心等形式，向学生们强调学习重要性，提高他们的学习自觉性。同时，学校层面和各科任老师也在协助开展这项工作。

　　自从晋升“主播”之后，关明森多了一个习惯，就是经常看央视的新闻，学习新闻联播里的主播是怎么直播的。

　　“网络教学对我们老教师的冲击是很大的，我现在对各种软件和平台用的还不是很顺手，还是有一个摸索熟悉的过程。而应该怎么样把线上课堂的教学效果提高，我们还要多想办法。”关明森说。

　　【南方日报记者】王雅铄

　　【来源】南方号“佛山大课堂”

编辑： 罗予岐

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