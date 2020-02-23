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汕头校园防疫宣传：传统灯谜现代编程齐上阵

2020-02-23 08:30 来源：南方日报 余丹
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　　猜灯谜学习防疫知识，做编程认识病毒——面对新冠肺炎疫情，汕头各中小学校结合自身教学特色开展防疫知识宣传，为孩子们上了一堂堂别样的“生命健康课”。

　　防控小知识融入灯谜中

　　“口罩一戴人安全，猜8笔字”“一唱雄鸡天下白，猜三字防疫词”“为出征男儿鼓劲，猜抗疫口号”……

　　疫情期间，汕头多所中小学积极利用灯谜形式，停课不停学，开展防疫宣传活动。如澄海隆都中心小学、城北小学就通过灯谜这一师生喜爱的活动形式，将有关新冠肺炎疫情的防控小知识融入其中，并把防疫专题灯谜竞猜活动搬上学习平台、微信群和公众号等，让师生足不出户就能参与，了解更多的疫情自我防护知识，收到良好的宣传效果。

　　汕头市永安小学也在元宵夜开展网络猜灯谜活动，老师把题目一次性发在班级微信群里，供学生和家长们抢答。虽然竞猜只有一小时，但老师、家长和学生们围绕这一主题活动，一直讨论到深夜，度过了一个有意义的元宵节。

　　“免疫力才是生产力，猜3字清朝人”“合纵连横，独占四方，猜2字抗疫用品”“太白诗篇耀千古，猜3字防疫英雄”……元宵节当天，汕头市金平区私立广厦学校骊星灯谜社创作了灯谜30题，供全校学生猜谜。该校副校长金力楷表示，以正能量的谜面宣传当前关注度最高的抗疫相关人事，以达到“润物细无声”、影响学生心灵的作用，这是“德育生活化”的一种表现。

　　趣味编程让学生“脑洞大开”

　　在新冠肺炎疫情防控期间，金中华侨试验区学校省中小学综合实践名师工作室组织利用“趣味编程”课程，停课不停学，辅导学生结合防疫卫生知识开展编程内容设计。

　　“新冠肺炎疫情对我们的生活造成了很大影响，我们能利用编程知识为国家作什么贡献？”据课程指导老师陈胡铿介绍，为了引导学生主动了解关于新型冠状病毒的知识，他以该问题为主题，激发学生们自主创作。课程QQ群里，学生们对于陈老师所提出的问题非常感兴趣，纷纷“脑洞大开”，积极参与到“防疫小卫士”的趣味编程课程内容设计当中。

　　四年级的学生卢峻川，经过两个星期的设计，利用编程知识模拟了病毒感染的模式。“我设计的这个编程作品，是为了告诉大家，病毒的传染性很强，如果需要接受隔离观察，一定要好好配合。”卢峻川说，在这个特殊的时期，希望大家尽量避免外出。

　　三年级的学生林炀恩经过一周的思考设计，利用编程知识展示了从健康（绿色）到潜伏期（黄色），再到确诊（红色）的过程。“如果是来自疫情重点区域，或者接触过来自疫情重点区域的人员，这个时候要进行为期14天的隔离，因为在潜伏期，依然有可能会感染其他人。”为了更好完成作品，林炀恩还特地请教了作为医护人员的母亲。

　　陈胡铿告诉记者，学生们最终呈现出来的作品充满趣味性，还有学生以图文并茂的方式告诫大家“勤洗手，戴口罩”。

　　“孩子们利用信息技术手段，主动了解有关这次新型冠状病毒的知识。在这个过程中，也能够带动一个家庭接受一次有关防疫的知识科普，做到科学防疫。”陈胡铿说，让防疫与编程结合，不仅让儿童能更容易理解当下的疫情情况和防疫知识，也能够对涉及的其他学科知识有更进一步的了解。

编辑： 罗予岐

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