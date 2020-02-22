广东高校暖心举措与学生共克时艰

新冠肺炎疫情发生之后，广东高校为湖北籍学生发慰问金、返乡补助、网络流量补助等，与学生共克时艰。一系列暖心关怀的举措令网友点赞。

新冠肺炎疫情发生之后，广东高校为湖北籍学生发慰问金、返乡补助、网络流量补助等，与学生共克时艰。一系列暖心关怀的举措令网友点赞。

“硬核”慰问：多所高校发千元补助红包

近日，中山大学偷偷给湖北籍学生每人发1000元慰问金的消息在网络上走火，不少网友夸赞“人文关怀和底蕴体现得淋漓尽致”。

疫情发生之后，华南理工大学及时通过“华南理工学生资助”微信公众号发布疫情专项补助申领通知，对家人或本人确诊或诊断为疑似病例的学生、建档立卡户家庭学生、特困救助供养学生、所有湖北籍家庭经济困难建档学生及部分因疫情造成家庭经济损失的家庭经济困难学生等529人，按照1000元/人至3000元/人不等的资助标准发放资助资金59.2万元。

广东财经大学对于家庭经济困难学生或直系亲属确诊为新冠肺炎或因疑似症状隔离而影响家庭经济收入的，学校将根据实际给予一次性2000—4000元不等的临时困难补助。

2月1日下午，在湖北的吉林大学珠海学院师生陆续收到一笔笔装满祝福的“新年利是”——1000元慰问金。春节前夕，该校取消了原计划对部分学生进行的家访慰问，调整为通过微信红包进行新春慰问，慰问金发放总额为20万元，鼓舞在鄂师生坚定抗击疫情信心。

2月14日，华南理工大学广州学院决定，向目前身处湖北的师生们每人发放1000元关爱补贴，与他们守望相助，共同渡过难关。

网络教学：赠送“暖心”流量确保使用

疫情防控期间，广东高校纷纷采用了“开学不返校、停课不停学”的网络教学方式。各大高校出台措施，保障所有学生都能顺利通过网络进行新学期的课程学习。

面对即将开始的线上教学，华南理工大学学生资助部门联系联通、电信、移动三大运营商，为超过2000名来自偏远地区家庭或无WiFi家庭学生免费赠送每人30—100GB不等的“暖心”流量。

对于家里没有开通有线网络影响上网课的学生，广东财经大学也及时摸查了解情况并汇总到学生处、研究生院等部门，该校将给予这部分学生每人100元的补助用于购买手机流量，确保网课顺利进行。

更多补助：暖心关怀不断

除了直接发放补助，不少高校也出台了不少辅助政策，帮助湖北籍学生渡过疫情难关。

华南师范大学拟于3月向部分家庭经济困难学生发放寒假往返路费补助。待疫情结束后，为帮助湖北籍家庭经济困难学生顺利返校，将2019年经学校认定为家庭经济困难的湖北籍学生纳入寒假返乡路费补助对象，每人发放400元专项补助。据悉，该校还将设立防疫专项资助，因疫情造成个人和家庭经济困难的非湖北籍学生，可向学生工作部申请临时困难补助；学校将根据湖北籍学生家庭经济困难情况，分档次发放防疫专项补助。

广东海洋大学将在本人或家人感染疫病的家庭经济困难学生入校后，根据其家庭经济困难程度，在国家资助的基础上，采取减免学费或临时生活补助、车费补助、贷款代偿等方式，保障学生的正常学习和生活，所需经费从学校奖助事务经费或国家助学贷款风险补偿金奖励性返还资金中开支。

广东财经大学部分家庭经济困难学生受疫情影响仍留在湖北省各地市等重点疫情地区，该校发布通告，待疫情结束后，学习将对该部分学生予以假期往返交通补贴每人500元。对受疫情影响、个人特殊情况等原因造成求职存在一定困难的应届毕业生，学校根据实际情况给予500元的求职资助。

广东石油化工学院对返校途中常规需途经湖北但绕道回校的学生，因绕道产生的额外车费，学校将根据学生提供的车票等出行票据情况，予以最高不超过800元的车票补助。

【记者】杜玮淦

【来源】南方号“广东教育头条”