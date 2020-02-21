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多地多校助学子增强心理“免疫力”

2020-02-21 08:35 来源：工人日报 于忠宁
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　　近日，教育部发出通知要求进一步发挥教育系统学科和人才优势，面向广大高校师生和人民群众开展疫情相关心理危机干预工作。在这样的背景下，全国多地多校组织专业团队开通心理支持热线，为有需求的学生和家长疏导情绪、提供建议，通过一通电话、一根网线，正向引导，温暖守护。

　　据悉，1月27日，北京师范大学心理学部联合该校学生心理咨询与服务中心，为全国民众紧急开通了心理支持热线和网络辅导服务。教育部要求，各省级教育部门要积极推广北京师范大学做法，适时选择一所心理学科实力最强或心理咨询与服务开展最好的高校，并以此为基础，抽调其他高校相关力量，组建专门队伍，开通心理支持热线和网络辅导服务，以减轻疫情所致的心理伤害、促进社会稳定。

　　记者了解到，多地多校开通心理支持热线，引导学生面对疫情，用积极乐观的态度、健康向上的心态，增强心理“免疫力”。如北京科技大学心理素质教育中心6位专职教师全员上岗，从1月31日起，每天一位值班教师从早8点到晚10点在线解答疑惑，应对师生可能出现的心理困扰。山东济南组织41名具有国家二级心理咨询师资格证、咨询经验丰富的教师，依托12345市民服务热线，开通疫情防护师生家长心理支持热线，为一线医护人员子女进行“一对一”的沟通，引导他们克服恐惧、孤独、思亲等特殊心理，并从爸爸妈妈奔赴抗击疫情一线的行为中汲取成长的力量。

编辑： 罗予岐

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