如何为学子撑起防疫保护网？

当前，广大学子面临着若干问题：什么时候返校？“停课不停学”怎么学？找工作怎么办？……记者了解到，我国对学校开学、学习安排、高校毕业生就业等方面工作已经做了相应准备。

当前，广大学子面临着若干问题：什么时候返校？“停课不停学”怎么学？找工作怎么办？……记者了解到，我国对学校开学、学习安排、高校毕业生就业等方面工作已经做了相应准备。

特殊学期何时开学

这个特殊的学期学子何时可以返校？教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室主任王登峰给出三条原则——错峰、错区域、错层次。

所谓错峰，就是同一个地区的学校错开时间开学。错区域，即疫情严重地区和其他地区错开开学时间。错层次，则是指有人员跨省流动的大学，包括高职高专、中专和人员基本在属地范围内的中小学错开时间开学。

高校以及职业学校的学生来自全国各地，校园疫情防控工作更为艰巨。对来自不同地区的学生，教育部要求高校采取不同措施：来自疫情严重地区的、和确诊病人有过接触的、有咳嗽发烧症状的同学，可能要进行单独隔离；其他不需要单独隔离的同学，要每天测量体温，随时关注身体状况变化。

同时，要确保开学返校过程安全、有序、错峰。王登峰表示，从武汉等湖北地区到外地上学的同学，返校时间要首先遵循当地对人员流动的管制和要求。从其他地方到武汉去上学的同学也是同样，在武汉地区还没有解除人员流动管控时，也不能过去。

“停课不停学” 宅家怎么学

当前，各地利用“互联网＋教育”，实现“停课不停教、停课不停学”。

教育部整合优质教学资源，于2月17日正式开通国家中小学网络云平台，免费供各地自主选择使用。

在家学习，大学生也不能缺席。教育部高等教育司司长吴岩介绍，教育部面向全国所有高校免费开放22个线上课程平台2.4万门课程，覆盖本科所有12个学科门类和专科高职18个专业大类。

课程提供的形式上，提供包括慕课、spoc、虚拟仿真实验课等多种形式的课程；在内容上，有通识课、公共基础课、专业课、理论课、虚拟仿真课等。在管理上实行“四把关”，平台把关，学校把关，教职委把关、高教司把关。

待在家里盯着屏幕学，怎么保护视力？近日，教育部、工信部联合发出通知，要求对小学低年级上网学习不作统一硬性要求，由家长和学生自愿选择，对其他学段学生作出限时限量的具体规定，避免学生网上学习时间过长，保护学生视力。

高考、毕业生就业怎么办

随着疫情持续发展，高考生、大学毕业生等处于特殊阶段的学生诉求备受社会关注。

将于6月份举行的高考会不会受到影响延期？对此，教育部高校学生司司长王辉说，当前距离高考还有将近四个月的时间。“我们将密切关注疫情的发展变化情况，会同相关部门和各地及时评估疫情对组织考试可能产生的影响，审慎研究制定今年高考的具体实施方案。”

今年应届高校毕业生有874万，同比增长40万。如何做好毕业生就业相关工作？王辉表示，教育部将采取加强网上就业服务、大力开拓就业渠道、着力强化重点帮扶、适当延长择业时间等举措。对离校时未落实工作单位的高校毕业生可按规定将户口、档案在学校保留两年，待落实工作单位后再及时办理就业手续。