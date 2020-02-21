线上面试，海归如何突围

面对线上求职，海归怎样才能凸显自身优势？如何才能突出重围、顺利找到工作呢？我们听听“过来人”怎么说。

当前，抗击新冠肺炎疫情形势仍然严峻，为防止人员聚集、交叉感染，诸多用人单位选择线上面试。对于海归们来说，这其实是一次能与国内毕业生同台竞争的机会。因为以往用人单位面试时，很多留学生还在国外，只能通过线上面试与招聘官交流，却无法获得国内毕业生可以面对面与用人单位沟通交流的机会。而这次，大家来到了线上面试共同的起跑线。

面对线上求职，海归怎样才能凸显自身优势？如何才能突出重围、顺利找到工作呢？我们听听“过来人”怎么说。

梳理流程

细微之处见真章

线上招聘，有哪些细节值得关注？

曾就读于英国哈德斯菲尔德大学的李子林，在谈到线上面试求职时说：“我会反复阅读面试官发给我的邮件，反复确认相关信息，准备好可能用到的材料。此外，对于面试的时间切不可大意。我朋友就曾因记错面试时间而错过面试，与当时心怡的公司失之交臂。”李子林提醒，应聘者还需留意面试平台，提前熟悉流程，将用户名改为自己的真实姓名，并上传正规照片。这些细微之处都可能成为面试官考察应聘者的角度。最重要的一点是，线上面试要确保自己所在地方的网络流畅，准备面试前提前测试视频聊天是否会存在卡顿，确保面试能够顺利进行。

职业面试咨询人员建议，求职面试虽然在线上进行，但对于众多细节仍需要好好准备，不可大意。留学生在面试前，应该将整个流程中可能遇到的问题先梳理一遍，并结合自己的实际情况做好攻略。

熟记快、准、狠

掌握更多主动权

自我介绍是面试的开端，但不仅仅是求职者介绍自己。有时，面试内容会围绕求职者的自述内容而展开。因此，一个全面、定位准确的自我介绍，不仅能让面试官在短时间内更好了解自己，也能够让求职者在面试过程中掌握更多主动权。

“自我介绍在线上面试中的作用不可小觑。”曾在美国密歇根州立大学读书的宋梦龙说，“远程线上面试的时间较为紧张，因此，需要在自我介绍中突出与应聘职位契合的技能。”

在李子林看来，线上面试中自我介绍要掌握三个要点：“快，用最简短的句子展现最棒的自己；准，突出自身亮点；狠，要敢于自我表扬。职场上不乏谦虚有礼的求职者，但面试官通常不会拒绝一个能够清晰表述自己的候选人。对于自己确实有过的经验、取得的优秀成绩要敢于自我肯定，给面试官一个坚定、自信的印象。”

“虽然是线上面试，但也要非常注重自身形象。女生可适当画淡妆，男生也要梳理好自己的头发；穿着更是要整洁大方，必要时也可以穿职业装。”李子林说。

实力硬碰硬

回答也需有技巧

《2019主持人大赛》新闻类金奖得主邹韵是一名海归，她曾前往英国剑桥大学读书深造。邹韵谈到，自己在主持人大赛舞台上有一种底气，使得她能够一步步顺利晋级。而这种底气，正是源于9年记者生涯中的每一条新闻稿写作、每一场直播、每一次报道。

面试与比赛有相仿之处，都是评委根据选手的表现打分。扎实的行业基础、明确的职业目标，这些都让有准备的人大放光彩。面试不管在线上还是线下，有一点是不变的——实力硬碰硬，底蕴深厚才不怕被问倒。

除此之外，回答问题的方式也需要技巧。徐经纬曾就读于美国密歇根州立大学，现就职于美国道富银行浙江子公司。他说：“线上面试时间更紧凑，这就要求面试者回答问题要有‘轻重’。不仅要联系自身实际，而且要结合面试公司的具体情况作答。一味地谈自己，会让面试官觉得你对公司了解不多；而只谈公司，又会让人觉得这是空谈，而非实干。”

“想要在线上面试中获得更大赢面，要注重这些技巧，控制好时间。隔着屏幕，要让面试官看到你的好，更要让他看到拥有你之后，会给公司带来哪些‘好’。”徐经纬说。