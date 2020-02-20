广州分三批开学，高三最早幼儿园最迟

全市各学校将分批、分期开学。其中大专院校师生分批有序返校，具体开学时间自行确定。其他学校分为三批返学，高三年级学生最早，幼儿园、托幼机构最迟。

近日，南方+记者从广州市教育局了解到，全市各学校将分批、分期开学。其中大专院校师生分批有序返校，具体开学时间自行确定。其他学校分为三批返学，高三年级学生最早，幼儿园、托幼机构最迟。

2月底前各级各类学校不开学

广州市教育局透露，严格按照省教育厅要求，在2月底前，在穗各级各类学校不开学，各类培训机构停止线下服务，各类考试延期，各类实习（见习）活动暂停。具体开学时间将视疫情防控情况，经科学研判后确定，提前向社会发布。

同时，各级各类教育机构要严格执行延期开学的规定，一律不得提前开学，严禁各级各类学校在开学前组织集中教学等聚集性活动；各级各类教育机构须经所属主管部门进行开学前疫情防控落实情况检查合格后，方可开学。

全市各学校分批、分期开学

根据计划，广州学校将分批、分期开学。

其中，各大专院校要精准安排疫情防控重点地区的教职员工、学生分院系、分年级、分班级、分省份、分期、分批有序返校，具体的开学时间由各大专院校自行确定，但不得早于中小学的开学时间。

其他学校（中职学校、技工院校、中小学、幼儿园、托幼机构），分三批开学：第一批，高三年级；第二批，中职学校、技工院校毕业年级；高一、二年级；初中及小学；第三批，中职学校、技工院校其他年级；幼儿园、托幼机构。各类培训机构开展线下服务时间，不得早于学校的开学时间。

广州市教育局提醒，各学校要进一步落实联防联控措施，按照复课后防控工作指引要求，继续健全疫情监测、排查、预警、防控等工作机制，大力开展爱国卫生运动，加大校园环境卫生整治和重点场所消毒，细化分解，统筹推进，不留空档，不留死角，全面做好疫情防控工作。

同时，落实返学健康卡制度。返校的教职员工、学生要填写健康卡，不允许带病或未解除医学观察人员上班上学。组织“开学疫情防控第一课”。开学后，各学校要第一时间组织开展疫情防控知识教育、心理健康辅导，加强学校师生的卫生健康知识宣传教育。

掌握疫区师生返校前14天身体健康状况

广州市教育局要求学校要全覆盖、无遗漏、精准掌握疫情防控重点地区的教职员工、学生的分布情况，在校内各院系、各年级、各班级分布情况，以及返校前14天的身体健康状况，并登记造册。

同时，要求各学校要做足、做好疫情防控应对准备，完善学校开学疫情防控预案，健全健康监测、值班值勤、上传下达、应急处置等制度机制，加强学校疫情防控工作人员培训，所需设备设施、医务人员配备确保到位。各大专院校要设立独立的健康观察区域，完善相应的设施设备、专业人员、医疗条件、生活条件保障；各中小学校、幼儿园要设立独立的健康观察室。

下来，广州市教育局将深入一线检查疫情防控情况，了解学校的需求，及时解决遇到的问题和困难。通过安全检查、日常巡查、飞行检查等，发现问题，及时整改，做到“开学疫情防控工作方案不完善不开学、疫情防控物资力量准备不充分不开学、疫情防控落实情况检查不合格不开学”。

【记者】吴少敏 马立敏

【来源】南方号“广东教育头条”