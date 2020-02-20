高校要实施全员全过程全方位防控管理

19日，省委常委、宣传部部长、省疫情防控指挥部副总指挥傅华到广州大学城调研高校疫情防控工作。

南方日报讯 （记者/吴少敏）19日，省委常委、宣传部部长、省疫情防控指挥部副总指挥傅华到广州大学城调研高校疫情防控工作。他要求，要始终把师生生命安全和身体健康放在第一位，全员全过程全方位做好各类防控管理，科学做好学生错峰返校和网络教学安排。

傅华先后检查了广东外语外贸大学大学城校区校门防控管理、集中隔离医学观察场所，对广州大学城积极行动，克服人员和防护物资不足等困难，迅速开展疫情防控工作，做出有效应对措施给予肯定。

傅华强调，广东是湖北以外确诊人数最多的省份，大学城又是我省高校最集中的区域，共有20多万师生，防疫任务很重很关键。他指出，要高度重视高校防疫工作，切实把思想和行动统一到习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神上来，坚持把疫情防控工作作为当前最重要的工作来抓，始终把师生生命安全和身体健康放在第一位，保持定力、毫不松懈、攻坚克难，以疫情防控的坚决行动和扎实成效进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，冲过最吃劲的关键阶段。要按照疫情防控属地管理原则，形成合力，顾大局、算大账、求全胜。要实施全员全过程全方位防控措施管理，科学做好学生错峰返校和网络教学安排，同时做好防疫法律法规、科学知识普及和师生心理辅导。