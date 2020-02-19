宅家自学大法哪家好？找到适合你的那一种

网络教学平台也许不尽完美，还需师生一起探索与配合。在家学习的日子里，有很多同学延续了在校的优良传统，保持着高效的学习习惯。北师港浸大的学生们在平时和特殊战“疫”阶段有什么学习经验与大家分享呢？

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/蔚晓婧 王嘉祺）往年这时候，同学们应该都忙着上课、申请研究生、找实习、勤工俭学、了解交换生和暑期项目……但是，今年由于疫情的影响，从上周开始，老师变成“主播”、学生开始上网课，全国几亿师生一起通过各种平台在知识的海洋里云遨游。

网络教学平台也许不尽完美，还需师生一起探索与配合。在家学习的日子里，有很多同学延续了在校的优良传统，保持着高效的学习习惯。北师港浸大的学生们在平时和特殊战“疫”阶段有什么学习经验与大家分享呢？

设立目标，保持专注

雷紫涵 2018级媒体艺术与设计

我是能连续很长时间保持专注去做一件事情的人，比方说我今天想把全人教育体验课程的作业写完，一旦开始，就会一直做到我满意为止。我发现，如果有事情堆着没做完，我比较容易焦虑，如果写下来，你的大脑会觉得有人替它记住了这件事，就不会一直去想着它了，所以一旦有作业或者什么任务安排下来我都会写下来，尽快安排好时间表。

找学习伙伴

郑昊 2016级计算机科学与技术

我觉得同学之间互相学习是很好的方法，我们专业就有同学假期在Bilibili（视频网站）直播读paper，也有同学直播传授自己在某领域的所学与见解，同学们也在石墨文档（共享文档工具）上分享自己对于某堂课的笔记。

在期末期间更会有同学举办复习会去帮助更多的同学，即使是疫情期间也经常开线上讨论室互相交换自己的所学内容。我觉得，你的分享，你的无私最终会帮助到自己。

而假期专业课程主任还会组织对人工智能有兴趣的同学参加研讨会，老师也会经常和我们开线上会议指导论文写作，这些都帮助了我们更好地利用假期自学。

课前预习

王若宁 2018级财务学

课前预习主要分为三个方面，课本阅读、课件（以下简称PPT）以及老师要求的其他材料。

我觉得最重要的就是课本阅读了。因为课本在编写的时候，为了方便大家理解，大多都是有其编写逻辑的，比如说我们的《经济学原理》《会计学原理》。你通读课本、对所学的知识体系有一个基础的了解之后，上课就会比较跟得上节奏。我建议大家要读原版英文教材，因为这样子会让你的思维更顺畅一些，大家不要怕课本晦涩难懂，只要查查字典，就都能看懂的。

第二个就是PPT。如果实在不想读课本，可以课前打印好PPT，在上面作一些自己的注解（可以打成一面四页的形式，省纸又好做笔记）。在复习PPT的时候一定要结合老师上课的笔记，不能光看看就完事了，一定要背下来。

第三个就是按照老师的要求去看或写一些小的练习，或者看一些相关的影视资料。这个是一定要去完成的，因为老师在上课的过程中很可能会引用到这些资料。

善用辅助工作

杨思琦 2017级财务学

我习惯使用App，如“滴答清单”“番茄时钟”来制定学习计划，并记录学习时间。但后来“滴答清单”被学校发的“My Planner 2019-2020”代替了。“My Planner 2019-2020”会提醒我所有的DDL（截止时间），“番茄时钟”的正向计时会告诉我，我已经学习了多久，有种满满的成就感！

学校发的planner

深度学习

张紫昕 2016级公共关系与广告学

我们是人文社科类专业，很多作业其实并没有标准答案，想要完成得更出色，我觉得要多点查资料，然后尽可能深入思考，不断挖掘新的角度。平时大家就应该不断朝着自己感兴趣的方向深度挖掘，多读多思考。

在家学习很需要自控力，自律的关键在于合理规划，利用好时间，不要放纵自己也不要让自己闲下来无所事事，无论是大脑还是身体都要动起来，比如趁机再强化一下自己的英语水平，也可以学学做饭、画画，坚持每天健身等等。

善于利用网络资源

郑昊 2016级计算机科学与技术

首先，对于理工科尤其是计算机专业来说，要善于熟练运用搜索引擎查找自己需要的资源，大部分的课程都会有网络课程，并且相关的课本和课后题目答案都可以搜到。像神经网络课程，我们专业的同学经常会看网课去加深自己的理解，同时网上也有大量的学习笔记，线上和线下的结合可以让我们更好地掌握知识，当然也会有更高的分数。

俗话说得好：“师父领进门，修行靠个人。” 毋庸置疑，课堂是学习不可或缺的一环，但是自主学习的重要性，不亚于课堂。大学培养的目标，除了辩证思维的能力，还有终生学习的态度和能力。希望同学们从以上各位同学的分享中得到启发，并找到最适合自己的学习方法！