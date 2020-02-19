深圳“云课堂”来了，学校教些啥?家长有哪些真心话?

深圳中小学史上最大规模在线教学已实施两天，学生到底学了些啥?网络直播课是否真的是大型“翻车”现场?家长又是否真的如网传般鸡飞狗跳?针对这些问题，小南今日进行了“直播圈”“家长圈”小调查，来听听这些家长真实地内心独白。

深圳中小学史上最大规模在线教学已实施两天，学生到底学了些啥?网络直播课是否真的是大型“翻车”现场?家长又是否真的如网传般鸡飞狗跳?针对这些问题，小南今日进行了“直播圈”“家长圈”小调查，来听听这些家长真实地内心独白。

小南了解到，此次开学与以往不同，根据深圳教育部门要求，除初三年级外，其他年级不能上新课，教学内容以已学课程的拓展与深化、巩固与提高为主，统筹安排德智体美劳五育教学内容。开学后按照“零起点”实施教学。课程目标为“三个有利”，即有利于学生居家学习、有利于学生主动参与、有利于学生自主进行。内容设计为有利于学生成长进步的一切内容。

既然不能上新课，深圳的中小学生如何学习?除了已学传统学科科目的巩固提高外，还有哪些特色课程?下面就让小南先带你一探究竟!

1厨艺大讲堂，学生直播煮面条

2月17日上午，在开学第一课结束后，学生们陆续进入到“空中课堂”的学习之中，而在宝安区新安中学(集团)第一实验学校三(3)班的直播课堂中，气氛格外活跃，原来，该校的小学部“空中课堂”开展了劳动技能课，同学们一边和老师学如何煮面，一边动手操作起来，自己解决了开学第一天的早饭。

2心系疫情，全网解读小课题报告

面对疫情，南科大第二实验学校率先在深圳市中小学中开启了学生疫情小课题调查，2月17日，该校则用研究的视角开启网络开学典礼，开学典礼上，初中和小学三个针对冠状病毒探究课题进行了小组汇报。

据介绍，同学们从此次疫情的不同方面进行了课题探究学习，做了大量的调查问卷、人物访谈、数据分析、小发明、小制作，在“德智体美劳“全方位得到了锻炼，获得了社会各界的高度赞扬。他们的研究成果，在学校开学典礼上，面向全网直播，好评如潮。

3课本放一放，开学先学身边事

“我们为什么只能在家里学习?面对疫情，中国人在做什么?关于成长，同学们能做什么?”在开学首日，光明区玉律小学校长王婷通过直播面向学校在线的1208名学生开讲第一课。

在第一课中，校长王婷并没有过多强调书本知识，而是为学生分享了玉律小学五位家长抗击疫情的小故事。“四(2)班苏妈妈作为一名社区工作人员每天从早忙到晚，通过各种方式向社区居民宣传防疫知识”“三(2)班的黄妈妈积极参与社区疫情防控宣传和消毒行动志愿服务，并多次给一位居家隔离的居民送菜、送水果等食物。”通过大家熟悉的身边人来告诉学生，这些义无反顾地冲在第一线的人，值得我们尊重和点赞!

4线下自学，线上选学，身心健康放首位

在宝安区红树林外国语小学，学校依据学生的年龄因素和学习特点，把学生的身心健康放在首位，确定了“线下自学为主，线上选学为辅”的原则。据介绍，学校各学科老师精心准备，录制了学科素养微课供学生自主安排时间选学，学科教师只负责学生学业的检查与反馈。

该校在“空中课堂”期间实行导师制度，倡导“教师人人是导师，学生个个受关怀”，学生按照学校课程清单在专属导师的指导下制定“停课不停学”的作息时间表。

对于学生们来说，网络教学十分新鲜，一个个兴趣浓厚。那面对线上学习，家长们如何看?小南在采访中发现“停课不停学”期间家长有这几大类型。

1感动型：

家住龙华的林先生感慨，寒假期间最难的事便是叫孩子起床，原本以为受疫情影响延迟开学会让孩子从早睡到晚，没想到深圳的“停课不停学”瞬间解决了他的难题。

“原本能一觉睡到中午的孩子，开学第一天竟然自己7点钟就起床了。”林先生表示，有了直播课，终于有人能治一下家里的“小祖宗”了。

在这一次线上教学中，许多家长也重返了一次“课堂”，同样是感动型家长的蔡女士在朋友圈中感慨道：“今天的开学升旗仪式简单而庄严，且多了一份责任与祝福。我们没有去纠正孩子的站姿，但我们相信今天每一位孩子都挺直了胸膛，相信这种与祖国患难与共的精神已经深深地走入了孩子们心里。”在她看来，这种家国情怀是当下每一位孩子都必须拥有的 。

2担心型：

“在线教学考验孩子自主学习能力、自律性的同时，也是在硬生生的考验家长啊。”家住龙岗的张女士说，她的孩子今年上小学三年级，平常虽然会一些简单的电脑操作，但每天微信群、qq群、cctalk直播平台，各种信息和学习资料应接不暇，如果没有家长辅助和督促，孩子根本完成不了，“从上午9点到下午4点多除了一些休息时间，安排了不同的课程，如果没有家长监管，孩子很难长时间的保持学习状态。下周我不在家从线上转到去单位办公了，真不到要怎么搞定这些课程。”

张女士还告诉小南，事实上在线开学前两个星期，老师有建议他们可以在一起作业APP上给孩子上上网课，这些网课主要是讲授三年级下学期的一些知识点，“我给孩子上了一周，感觉还不错，孩子也接受。”但就在上周，学校通知家长下载cctalk在2月17日开始在线学习，“刚刚适应了上一个网课，又得换，孩子难免有个接受过程。我在想如果不上新课，为啥一定上学校安排的网课呢，确实让家长很累。”张女士说，学校安排的网课每天早上快9点时老师就会督促要求学生打卡，而且一些科目每天也会安排相应的复习作业让在线完成，“很担心这一个多月下来，孩子的视力情况。”

3焦虑型：

“昨天一天不知道孩子学到了多少，但我是真的被气饱了”家住福田的朱女士说，自己家里只有一条网线，会优先给上高中的姐姐在线学习用，给上初中的儿子用wifi，结果同时上课时，姐姐一把门关上，wifi就不好，弟弟这边的网课总是掉线。解决了技术难题，两个孩子的学习状态也让朱女士很焦虑。

原来，姐姐的网课授课老师不是其上学期的学科老师，姐姐有点不适应，而且因为在网络上无法与老师互动，导致容易开小差。弟弟在网课上也容易走神，“时刻要盯着，一不盯着就走神，走神是小事，还根本不听课，拿qq跟同学聊天去了，作业也完成的马马虎虎，根本不在状态。”

朱女士说孩子在线开学后她整个人很焦虑，“自律的孩子可能确实能学到东西，但自律性一般的孩子家长就跟着很痛苦，很怕孩子掉队，孩子状态不好时我内心也会很失落，脾气也容易失控。很怕上一个月课，我都得去看心理医生了。”

4崩溃型：

“妈妈，你看下这个说的是什么?”“妈妈，这个怎么打不开了?”“妈妈，能帮我我这个做的对吗?”李女士的孩子读小学一年级，学校安排网上教学是任务驱动式的学习，即给出孩子每天的课表建议以及一些学习资料和任务。

“我觉得这种方式挺好的，学习内容和资料也很丰富，也有助于孩子尽快从假期状态进入到学习状态。孩子很有积极性也很喜欢。但如果你不是一个全职妈妈，可能就会有点遭罪。因为在学习中，孩子会有各种状况来找你。当这种需求和老板安排的着急任务相遇时，内心真的很崩溃。”

2月17日，深圳市教育科学研究院发布《义务教育学校在线教学基本课程设置说明》，其中提出，义务教育学段在线教学开课时间，从2月17日起至3月17日，暂定一个月。

面对未来一个月孩子的线上学习，作为家长的你有信心Hold住自己吗?

【来源】南方+南方号“深圳大课堂”

【撰文】徐峰 孙颖