老师当主播 学生欢乐多

“升国旗，奏国歌！”2月17日，广东多地多所中小学在线上举行庄严的升旗仪式，师生们在家大声唱国歌、敬队礼、行注目礼，开启“开学第一课”。

“升国旗，奏国歌！”2月17日，广东多地多所中小学在线上举行庄严的升旗仪式，师生们在家大声唱国歌、敬队礼、行注目礼，开启“开学第一课”。

受新型冠状病毒肺炎疫情影响，本学期广东中小学延期开学。在原定的开学日2月17日，广东中小学“云开学”，举行线上升旗仪式、开启直播课程、跟进线上答疑，做到“停课不停学”。

●南方日报记者 马立敏 吴淑斌 钟哲 吴少敏

“云升旗”▶▷

思政教育中开启第一课

“从1月我院接收第一例疑似病患开始，每一天、每一刻，我和医疗战线的同事们都在抢时间、抢救治、做研究，奋力与病毒传播赛跑，与病毒面对面作斗争。”

上午8时20分，广州市越秀区组织中小学生举行线上升旗仪式。广州市第八人民医院感染病科主任蔡卫平为学生们作国旗下的讲话。

蔡卫平曾荣获广东省抗击非典一等功，先后参加非典、登革热等重大突发传染病疫情的收治工作，如今正奋斗在抗击新冠肺炎疫情一线。他说，全社会动员起来抗击疫情，学生“停课不停学、离校不离师”，同样意义非凡。

爱国主义教育、科学防疫、生命教育，成为广东中小学“开学第一课”的重要内容。

“这个新年，疫情的到来让我们感受到不一样的温暖。在这场疫情防控阻击战中，广大医务工作者、警务人员、运输人员、后勤人员以及来自不同工作岗位的志愿者，他们化身最美逆行者，在抗疫一线日夜坚守。”广州市海珠区宝玉直实验小学校长赖海虹进行开学第一课演讲，鼓励同学们通过线上线下互动融合的居家学习，用阳光的心态，健康的体魄、对生命的敬畏、勇于担当的精神战“疫”。

“敬畏自然，与动物和谐相处，大自然才会给我们爱的馈赠。”华南师范大学附属小学校长张锦庭为学生上“开学第一课”，讲述医疗工作者、疾控人员毅然奔赴一线抗疫、主动担起责任的故事。

“云上课”▶▷

优质教育资源全省共享

在线上课程服务中，各地市、各学校主动提供教学资源，实现优质教学资源共享。

2月17日，南方日报、南方网、南方+客户端“在+上课”频道上新，广州市越秀区东风东路小学、广州市天河区华阳小学、广州市协和小学等知名学校的课程上线，并向全省学子开放。

华阳小学校长周洁介绍，为了让孩子们在这个超长假期中“宅”而不荒、学有所获，华阳小学快速组建课程核心开发团队，经过12天反复讨论和修改，打造自主“宅学”课程，包括生命守护课程、主题研究课程、运动特色课程等不同类型的课程，供孩子们自主选择。同时，课程面向社会开放，希望惠及更多孩子。

佛山市顺德区教育局明确，线上教学并非要求每位教师直播、录播课程。除了佛山市教育局提供的课程，顺德区为高中阶段和义务教育阶段学校各准备了300节名师录播课，同时也共享了北师大教育集团开设的名师在线课程，这些都是免费提供给学校，按需求选择。

考虑到长时间在线学习容易造成学生视力损伤，同时为了让学生学会合理规划时间，增强学习灵活性，不少学校采取了“教师线上指导+学生线下自学”的方式。

“老师会将短期、长期的学习任务提前发至班级群中，学生根据实际情况，安排不同时段的学习内容以及学习进度。”广州市铁一中学副校长丁丹介绍，由于延迟开学期间不讲授新课，铁一中学主要进行以往知识的复习，同时安排了“特色任务”，如语文教师提醒学生多关注近期报纸上的相关疫情报道，收集其中出现的古诗文，深入学习。

“宅”学习▶▷

特色课程丰富生活

“该课程是由食堂师傅从长期的烹饪粤菜实践中所精研的理论及方法，具有简单易学、菜式丰富等特点……”广州大学附属中学的线上选修课中，有一门需要在厨房里完成的课程。

除了知识学习外，许多学校的线上课程也安排了体育课、劳动课及各种多样化课程，使学生“在家上课”变得更有趣。还有不少学校引导学生参与家务劳动，分担家庭责任。

广州市黄埔中大附属外国语实验中学开设了自主探究课程，鼓励学生结合自己的特长，通过书信、画报、宣传册、视频、自创歌曲、舞蹈等形式向奋战在前线的抗疫人员致敬。

广雅中学则安排了“家庭体育作业”，由体育科田径十项全能一级运动员教师陈长钊为学生指导居家科学锻炼法。在徒手体能练习的手段及方式中，陈长钊抽取了58个进行演示，并整合出了5个短视频，供学生根据自己能力选择适合的训练。

“我们把孩子的健康放在第一位。”周洁说，学校在延迟开学期间坚持线上、线下课程相结合，线上课程以微课形式呈现，避免孩子们用眼过度损害视力，线下则包括阅读、劳动、书法、美术创作等多项课程，让孩子们劳逸结合，取得更好的学习效果。

“延迟开学期间，主要是培养学生的自律性和自主学习习惯，同时利用假期整块的时间进行兴趣培养。”丁丹说，延迟开学期间的学习安排应以学生身心健康为第一目的。

■延伸

线上教学让学生家长

手忙脚乱？

专家：家校联动帮助孩子实现更好的学习效果

线上教学在丰富孩子的假期生活、帮助孩子保持学习状态的同时，也引发了一些争议的声音，有人说，线上教学让一些老师、家长、学生手忙脚乱。

“初看越秀区的课程表很开心，因为上午只有两节各20分钟的短课，孩子不会有压力。”广州市越秀区的学生家长叶女士说，“但实践下来发现，除了短课，还要课间操、体育课等，眼睛没法休息，一直盯着屏幕。”

关注孩子用眼卫生，是许多家长的共同呼声。汕头家长马先生说，为了让孩子少看屏幕，他想帮孩子打印学习资料，但很多打印店还未恢复正常营业。

还有一种声音认为，让孩子“扎堆定时”上网课不合理。17日上午，部分网课平台甚至出现崩溃的情况，老师、学生都无法登录。

同时，线上教学需要家长陪在孩子身边，还需要手机、电脑切换看，家长和学生都手忙脚乱。

广州市一位校长也坦言，线上教学对于学校、老师来说是一种挑战。她说，教学视频主要由老师在家里录制，有些老师运用信息技术的水平不是很高，录制起来有一定难度。同时，老师除了开展线上课程，还要应对线上答疑等工作，工作时长比在校教学时还多，工作压力更大了。加上有些老师自身也是家长，需要辅导孩子，应对线上教学有些手忙脚乱。

对于线上教学引发的一些争议的声音，中国教育学会副会长、广州中学校长吴颖民表示，这是一种正常现象。他说，学校线上教学这种新的教学手段会带来新的问题，学校、老师、家长、学生应该用宽容、积极的态度对待，并寻求方法解决。如，充分利用现有的线上教学资源，尽量减少要求老师开发线上课程；采取线上、线下教学相结合的方式，不强制学生“打卡”，减少线上课程对家长、学生的负担。

吴颖民说，线上教学相对来说增加了家长在孩子学习管理中的参与度，会给家长增加一定的压力，老师要加强和家长的沟通。同时，面对一些合理要求，在能力范围之内，家长要积极配合学校，通过家校联动，帮助孩子实现更好的学习效果。