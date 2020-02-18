同心战“疫”，29节佛山名师心理课上线南方+

疫情期间，我们如何培养专注力？如何管理好自己的情绪？如何构建“我的自主成长树”？如何利用思维导图引爆学习力？如何调适疫情带来的焦虑感，学会和压力相处？在家防疫，来南方+免费上心理学课程！

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近期，佛山市教育局整合现有优质课程资源，借助南方+平台将2019年佛山市中小学心理教师专业能力大赛之“心理活动课教学展示”项目中的29节优秀心理活动课参赛课例进行集中展播，供佛山广大学子免费学习观看。

据悉，此次精心挑选的29节优秀心理活动课参赛课例包括小学、初中和中职各7节课，高中8节课。华南师范大学心理学专业毕业优秀老师、广东省心理教师专业能力大赛优秀教师、以及从事心理健康教育工作10年以上的佛山中小学一线心理教师们，纷纷共享精品课程视频，给大家提供在线心理指导。

“作为全市中小学生心理健康辅导类网络教育课程内容之一，我们在不增加教师工作负担的基础上将这些以往的优质资源再利用，希望这些免费的线上课程可以帮助广大学子进行疫情防控时期的学生情绪管理和心理调适。”佛山市教育局德体卫艺科相关负责人说。

近日，佛山市教育局印发了《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间教育系统心理支持工作的通知》，要求全市教育系统通过整合学校心理辅导室、心理教师、心理学科队伍等力量，充分发挥现有各级健康平台、心理危机干预热线的作用，通过电话、网络（微信、QQ、电子邮箱）等多种线上渠道，向有需要的师生开展心理支持工作。

需要进行相关心理辅导和咨询的师生可拨打热线电话或者登录微信、QQ号寻求帮助，联系方式和值班时间如下：

1.华南师范大学“心晴热线”电话：18011959205，服务时间：每天9:00-18:00。

2.华南师范大学微信端网络辅导：微信端添加微信号（18011959205），服务时间：每天9:00-21:00。

3.佛山市24小时心理援助热线：0757-82667888。

4.佛山科学技术学院心理援助服务：添加QQ号（438771854），服务时间：每天9:00-11:00开通预约，15:00-17:00老师进行在线回复。

5.禅城区心理援助服务：添加QQ号（3183812753），接受文字与语音形式的留言或在线咨询，服务时间：每天9:00-11:00，14:30-17:00（周六日无休）。

6.南海区心理援助热线：13380281314(微信同号)，服务时间：8:30-12:00，14:00-17:00，19:00-20:30。

7.顺德区心理援助热线：0757-22211555，服务时间：每天8:00-22:00。

8.高明区心理援助热线：18575859543，服务时间：9:00-11:30，15:00-17:00。

9.三水区心理援助热线：0757-87910399，服务时间：每天 9:00-12:00，14:30-17:30。

【南方日报记者】王雅铄

【制作】朱苏娇 杨晖桃 杨馥铫

【通讯员】林建娜