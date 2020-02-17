校园封闭式管理 错峰开学返校

2月16日，广东省教育厅防控新型冠状病毒肺炎疫情工作领导小组下发《关于全员全过程全方位周密防控确保开学安全的通知》。

南方日报讯 （记者/吴少敏 钟哲）2月16日，广东省教育厅防控新型冠状病毒肺炎疫情工作领导小组下发《关于全员全过程全方位周密防控确保开学安全的通知》（以下简称“通知”），要求全省教育系统要全员、全过程、全方位周密防控，从压实责任管事、分类施策管人、明确标准管场所、明确规范管过程、备齐预案管应急五个方面形成工作合力，严防疫情输入校园、发生校园聚集性疫情，确保师生开学安全。

严防疫情输入校园

通知要求，各地各学校按照一把手负总责的要求，构强领导班子、部处、科室、院系、年级、班级疫情防控责任人责任链条。疫情防控每项工作、每个层面、每个环节，任务明确，工作对象明确，标准、规范、程序明确，责任明确。无死角、无遗漏、无盲区，全员、全过程、全方位织密疫情防控网。

同时，校园实行封闭式管理，校内实行网格化管理；把好校门第一关，严防疫情输入校园。开展校园爱国卫生运动，营造良好校园卫生环境，定点收集、及时处理废弃口罩等有害垃圾。做好教室、食堂、宿舍等后勤保障工作，为教育教学活动提供安全保障、可靠支撑。做好网络教学、远程教学准备工作。

尽量避免人员聚集

通知要求，按照“四精准”“六分”“一独立”要求，在确保安全的前提下，错峰安排不同区域、不同学校、不同学段学校开学、学生返校。

其中，全面摸清校园食堂、安保、保洁、宿舍管理、物业管理、商场超市、银行邮局、理发洗衣等与校外交集较多的后勤人员数量、籍贯、身体健康、兼职等情况，加强教育培训，明确纪律要求，堵塞疫情传播漏洞。加强对教学楼、食堂、宿舍楼等人员密集场所管理，限制人流量，对进出人员登记并检测体温。

省教育厅有关负责人提醒，要严格落实干部员工健康管理，加强晨检午检，做好因病缺勤登记、追踪、报告工作。加强离退休人员及教职员工家属管理服务，关注登记在校内居住的校外人员身体健康状况。

通知还明确，制定完善教学、就餐、住宿等人员聚集性活动的行为规范、过程规范，尽量避免人员聚集，减少人员交叉。

需要注意的是，食堂要严格做到“八个确保”“四个规范”：确保食品安全管理制度健全并落实，食堂场所及设施设备清洁，设施设备正常运转，食品原料安全，从业人员持证上岗，饮用水符合卫生标准，深入排查食品安全隐患，落实监管责任和主体责任；规范原料控制、加工制作、清洗消毒、留样管理。

该负责人提醒，要完善应急预案并进行演练。发现疑似症状人员，要及时隔离，及时报告属地疾病预防控制机构，及时送指定医疗机构治疗，严防发生校园聚集性疫情。

■释疑

下发文件意味学校即将开学？

各级各类学校2月底前不开学

省教育厅下发这份文件是否意味着即将开学？记者了解到，早在1月30日，省教育厅就出台了“精准防疫16条”措施，要求做好疫情防控，确保师生安全。而此次下发的新通知，比上一份通知的措施更严、指引更细，目的是严防疫情输入校园。至于开学时间，目前仍按2月7日发出的通知为准，各级各类学校2月底前不开学。