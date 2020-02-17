广州义务教育阶段 学校课程17日上线

对小学低年级线上学习不作统一硬性要求，可由家长学生自主选择是否使用线上学习。其他学段学生线上连续学习时间一般不超过20分钟，不得强行要求学生上网“打卡”、上传学习视频。老师可向学生适当补充假期作业。

南方日报讯 （记者/马立敏 通讯员/穗教宣）广州义务教育阶段学校将在2月17日启动线上教学工作。广州市教育局明确，对小学低年级线上学习不作统一硬性要求，可由家长学生自主选择是否使用线上学习。其他学段学生线上连续学习时间一般不超过20分钟，不得强行要求学生上网“打卡”、上传学习视频。老师可向学生适当补充假期作业。

广州市教育局相关负责人介绍，“停课不停学”是应对疫情的应急举措。返校开学前，除高三在条件具备的情况下可开展新学期教学，原则上其余年级暂不讲授新课。不限于线上学习，只要有利于学生成长进步的内容都属于学习。

上述负责人介绍，线上教学要坚持“五育并举”原则，以线上导学、组织探究式学习、自主阅读和在线辅导答疑为主，做到学科课程与综合课程兼顾。可面向学生适当补充假期作业，要求学生复习巩固知识。要重视音体美劳等科目的教学，鼓励开展自主阅读，通过跨学科主题探究、项目研究等方式开展安全教育、科普教育、生命教育和责任教育。

延迟开学期间，学校应组织教师做好教学资源的整合、梳理和遴选工作，避免学生网络迷航。中小学根据本校本年级学科实际安排，线上线下相结合，控制在线教学时长。鼓励学生开展自主阅读，探究式学习，加强体育锻炼，注意用眼卫生，做好眼部保健，劳逸结合。线上重导学、答疑，线下重自学、实践。

家长普遍关心，自己无法在家监督孩子学习怎么办？广州市教育局相关负责人说，老师要加强引导，通过在线导学、互动答疑、开展探究式教学、加强学习反馈，进行个性化辅导，合理安排学生在家学习生活，提升教学效果。

上述负责人还表示，学生可通过电脑、平板、手机、电视等方式进行在线学习。各区各学校将加大对不具备线上学习条件或学习有困难的学生进行帮扶，将重点关怀抗疫一线人员子女、困难家庭学生、来穗务工人员随迁子女以及农村留守儿童。

广州市教育局明确，因延迟开学耽误的教学时间，可通过周末1天时间和压缩暑假时间等方式补偿，保证总课时不减少。