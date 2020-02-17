线上开学！东莞防疫公共健康慕课上线南方+

此次课程围绕新冠肺炎疫情相关内容展开，共分五个篇章，由东莞市石碣袁崇焕中学生物教师、东莞市首批信息化讲师团成员陈翰砚老师制作。通过介绍疫情现状、普及防疫常识、教授心理疏解方法等，指导中小学生在疫情期间加强自我防护，引导学生理性思考，学会辨识谣言，以实际行动战“疫”。

2月17日，东莞百万中小学子实现线上开学！为了帮助师生更好的认识疫情，做好健康防控，以积极、向上心理状态迎接新学期。东莞市教育局特别组织东莞首批信息化讲师团成员，制作东莞防疫公共健康网课，课程将于开学日正式在东莞慕课平台上线。届时，南方+亦将上线。

此次课程围绕新冠肺炎疫情相关内容展开，共分五个篇章，由东莞市石碣袁崇焕中学生物教师、东莞市首批信息化讲师团成员陈翰砚老师制作。通过介绍疫情现状、普及防疫常识、教授心理疏解方法等，指导中小学生在疫情期间加强自我防护，引导学生理性思考，学会辨识谣言，以实际行动战“疫”。

届时，家长、学生可以通过东莞慕课平台观看，也可下载“南方+”客户端，2月17日起，进入东莞频道点击“教育”，进入

“教育战疫在行动”专题“线上课堂”即可观看。

课程介绍：

（一）病毒认识

内容为新冠病毒概念、病理学知识、来源、传播途径、传染病史等；

（二）健康防护

内容为个人防护（眼、手、口罩等）、身体锻炼、疫情防控相关法律解析，如不传谣、配合隔离、如实申报个人信息等；

（三）心理关爱

内容为面对疫情的心理调适、情绪管理等；

（四）齐心战疫

介绍感人与先进事迹、故事，传播正能量；

（五）世界大同：

介绍国外支援我国情况，树牢“人类命运共同体”理念。

制作老师：

陈翰砚，东莞市石碣袁崇焕中学生物教师，东莞市首批信息化讲师团成员。2015年毕业于暨南大学生命科学专业。撰写的教学设计、论文多次荣获省市级奖励，制作的课件多次荣获省市级奖励，在东莞市生物创新实验说课竞赛中荣获二等奖，曾为广东省中学生物高端研修班上示范课。

南方日报记者 黄婷