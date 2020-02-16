广外： 以“四个靠前”抓实防疫工作 坚决打赢防控阻击战

近日，广外印发了2019-2020学年第二学期开学方案，进一步明确了学生和教职工返校工作时间和开学前的教学工作安排，及时回应疫情期师生关切的问题，提前做好相应工作安排，严防死守，切实将防疫工作落实落细。

近日，广外印发了2019-2020学年第二学期开学方案，进一步明确了学生和教职工返校工作时间和开学前的教学工作安排，及时回应疫情期师生关切的问题，提前做好相应工作安排，严防死守，切实将防疫工作落实落细。

疫情就是命令，防控就是责任，自新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生以来，广东外语外贸大学党委高度重视，提高政治站位，坚持想在前、做在前，以“四个靠前”抓好防疫工作，全力投入疫情防控阻击战。

靠前谋划部署，确保工作迅速有效落实

学校党委第一时间传达落实中央《关于加强党的领导、为打赢疫情防控阻击战提供坚强政治保证的通知》要求，学校党委主要负责同志靠前指挥，牵头成立防控工作领导小组，制定工作方案，要求全校党员领导干部切实提升政治站位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，严格特殊时期防疫各项措施，做到守土有责、守土担责、守土尽责。

第一时间建立“防疫工作领导小组微信工作群”，党委主要负责同志带领工作小组坚持通过“每日工作简报”汇总各条块工作进展，每天在线研究部署防控工作，即时分析疫情、研究对策、作出安排，解决急难险重问题，及时督促检查，推动落实工作，确保特殊时期全校党员干部师生人心凝聚、校园各项工作秩序井然。在学校党委的统一领导下，学校职能部门迅速行动，通力合作，采取多种方式，确保各项防控工作得到有效落实。

在师生健康信息排查工作方面，通过微信小程序、问卷星等大数据方式及时收集教职工健康监测填报信息共计7588份，学生32300份，特别是针对外籍教师多特点，开发线上填报小程序的“双语”版本，及时收集外教的信息共计92份;对重点疫区学生进行24小时动态跟进，精准掌握师生和相关人员健康情况和行程，确保全覆盖，无死角，确保“外堵输入、内防扩散”措施落到实处。

在教学科研工作方面，未雨绸缪，多手准备，及时制订了“四精准”开学工作方案;及时调整本科教学活动安排，出台做好本科生实习工作通知，推迟艺术专业校考工作;精心部署线上教学准备，扎实推进专业和课程双万计划建设。

在资金物资筹备方面，多方筹集，按需购置了一定数量的医用设备，确保一线干部职工和学生需求，为防疫工作正常开展保驾护航在经费保障方面;及时研究出台工作方案，在转拨省委教育工委专项党费10万元的基础上，另外安排50万元专项党费至33个基层党组织用于抗疫工作，为学校基层党组织开展疫情防控工作提供保障。

靠前发挥作用，确保党旗在防控一线飘扬

学校党委第一时间向全校党组织和共产党员发出公开信，倡议广大党员亮身份、当先锋、做表率，不畏艰险、无私奉献。全校各级党组织广大党员干部师生主动投身疫情防控，以实际行动践行不忘初心、牢记使命。

一是充分发挥党组织的战斗堡垒作用，比如学校国际交流党总支以“一个支部一座堡垒，一个党员一面旗帜”，扎实做好疫情防控工作，迅速对接全体外籍及港澳台教师和外国留学生，向他们及时介绍我国疫情防控部署，鼓励他们一道加入防控工作，帮助他们及时全面了解信息。

二是充分发挥党员的先锋模范作用。机关党员干部严格落实假期轮班制度，准时高效做好各项防控工作;广大党员、门诊部医务工作者把全校师生利益放在心中最高位置，挺身而出、提前返岗、日夜奋战，冲锋在前，不顾个人安危守护师生群众平安健康;广大教师党员积极参与防控工作，其中公派秘鲁阿雷基帕孔子学院对外汉语教师、英语教育学院党员教师江玉身在国外，心系祖国和学校，在秘鲁采购3500个口罩驰援我校师生，为全校师生员工起到了有力的榜样作用。

在党组织引领下，全校员工纷纷行动，迎难而上，特别后勤和保卫每天组织近300员工坚守在疫情防控一线岗位，对所有公共场所、公用设施全面消毒;扎实认真做好进出人员的体温检查和登记工作，以最严防控措施做好服务保障与疫情防控，坚持奋战在第一线，默默地为学校防控工作奉献力量。接下来，学校党委将细化激励党员干部在打赢疫情防控阻击战中担当作为的相关措施，组建党员志愿队投身城乡一线，进一步彰显学校党组织服务社会，携手抗疫的使命和担当。

靠前做好防疫宣传，坚决树立抗击疫情的信心

广外党委充分利用国际国内两种资源，讲好疫情防控的广外故事，传播广外好声音。学校党委第一时间成立临时“战疫”宣传组，靠前组织指挥，党员一线采访报道，打好舆情引导主动战，下好对外传播先手棋。在防疫宣传工作过程中，做到三个注重，一是注重加强正面宣传引导。统筹各类宣传平台，第一时间传达中央、省委和学校党委关于疫情防控的各类政策要求，向全校师生发出公开信、倡议书、承诺书和防护知识等，正面发声，正确引导，坚定疫情防控信心。二是注重构建立体式对外宣传格局。宣传部门充分结合国际化办学特色，联合学校涉外部门积极准备国际友好资源和新闻线索，协调借重中央和省级媒体资源，全方位、多语言、宽角度地宣传报道广外防疫过程中涌现的外籍师生和国际友好人士支援抗疫故事。三是注重广泛传播国际正义之声。充分发挥广外的国际传播资源，发挥留学生、海外孔子学院外方代表、海外校友会、海外学者代表等优势，构建立体式、国际化的对外宣传平台，让国际社会了解中国疫情、支持中国战疫、理解中国立场。

靠前开展科研攻关，为疫情防控奉献广外智慧

广外党委在扎实开展防控工作的同时，勇于承担高校服务社会的责任与担当，充分发挥学校学科优势，组织广大教师参与国家和省疫情应对与防控工作，多视角提出应对与防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的决策咨询建议，为上级提供决策参考。

一是及时设立“应对新型冠状病毒感染肺炎疫情应急项目”。支持教师开展疫情防控防治深入研究，重点支持疫情对经济社会发展的影响及应对、世卫组织认定“国际关注的突发公共卫生事件”后的影响及应对、疫情下社会治理、疫情后的相关应对、国际医疗合作等领域开展研究。截至目前，已经组织申报应急项目40余项，多个项目已经形成阶段性成果，积极为疫情防控和恢复生产贡献广外力量。

二是组织优势研究力量开展重大问题研究。集中研究力量聚焦研究分析疫情发展趋势，可能引发的经济社会问题，对我省及我国经济社会发展影响，并提出相关建议及应对各种风险防控的对策，及时为党和政府决策提供科学分析和政策建议。目前学校已向省委省政府、省社科规划办等单位报送报告50余份，多份报告获省市领导批示，十余份报告被省委国安委、省委办公厅采纳并报中办，多份报告被省委宣传部、中国法学会等部门采纳执行。

【通讯员】广外宣