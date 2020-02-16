国培网发布开展职业技能线上培训的倡议书

2020年2月6日，国家发展改革委、人力资源社会保障部等四部门联合印发《关于应对新型冠状病毒感染肺炎疫情 支持鼓励劳动者参与线上职业技能培训的通知》。

2020年2月6日，国家发展改革委、人力资源社会保障部等四部门联合印发《关于应对新型冠状病毒感染肺炎疫情 支持鼓励劳动者参与线上职业技能培训的通知》。中国国家人事人才培训网作为《通知》指定的线上职业技能培训平台，在国家职业技能提升行动领导小组办公室（人力资源社会保障部职业能力建设司）的指导和支持下，建设了“国家职业技能提升行动公共服务平台”，在疫情期间免费向社会公众提供职业技能网络培训服务。

中国国家人事人才培训网（简称国培网）成立于2005年，是经原人事部党组批准建设、由中国高级公务员培训中心运营的专门从事网络培训的国家级教育培训平台。国培网依托可支持千万人同时在线学习的智能化云平台，面向各级各类人员开展网络培训，注册学员600余万人，累计培训超3000万人次。

为引导鼓励更多机构参与职业技能提升行动线上培训活动，统筹整合更多优质精品网络教学资源，精准服务更多技能培训需求群体。国培网现面向社会公开承诺并倡议：

一、提高站位，深度参与。国培网坚决贯彻落实《通知》精神，面向社会免费开放职业技能培训重点课程资源，全力服务疫情期间的职业技能线上培训工作。高标准做好技术保障，努力为有需求的机构和个人提供在线直播、网络点播、线上学习等支持条件，确保疫情期间“不停学、不停训”。

二、把握机遇，主动作为。发挥国家级网络培训平台的公信力和影响力，面向企业和技工院校广泛征集线上职业技能培训教学资源，全面构建职业技能网络培训体系，大规模推动开展线上职业技能培训，助力职工技能提升。

三、多方协同，高效联动。联合技工院校、教研机构，把握运用职业技能线上培训工作规律，尽快开发上线一批高质量的精品数字化教学资源。兼顾各方诉求，突出技工院校在职业技能线上培训中的主体作用，推动开展技工院校在线课堂建设。

四、创新探索，规范发展。坚持人力资源社会保障部门的领导，试点探索职业技能网络培训可持续发展的路径模式，为政府部门研究制定职业技能线上培训工作规范、内容建设、经费补贴、服务保障等政策措施提供咨询建议。

热忱欢迎社会公众登录国培网参加学习！真诚期待与技工院校、培训机构、企业等精诚合作，共同发展好职业技能提升网络培训事业，助力打赢疫情防控攻坚战，服务技术技能人才培养！

中国高级公务员培训中心

2020年2月14日