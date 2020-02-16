教育部要求有针对性做好疫情防控期间教师工作

《通知》要求各地各校有针对性做好疫情防控期间教师工作，对指导教师积极有效开展应对工作进行部署。

日前，教育部印发《关于在疫情防控期间有针对性地做好教师工作若干事项的通知》（简称《通知》），要求各地各校有针对性做好疫情防控期间教师工作，对指导教师积极有效开展应对工作进行部署。

《通知》指出，要加强对教师群体的疫情防控工作。各地教育部门和学校要严防死守，始终把师生生命安全和身体健康放在第一位，从严从紧做好学校疫情防控需要返校教师的妥善安排，不得组织教师参加线下集中面授培训、集中职称评审、大型会议等集聚性活动，确保教师立足教育教学岗位助力打赢疫情防控阻击战。

《通知》强调，要加大对在防疫一线作出突出贡献教师的激励表彰力度，做好对防疫一线医护人员子女的关怀工作。支持高校改革创新医药卫生等相关学科领域教师科研评价办法，鼓励专家团队和领军人才集智攻关；大力宣传和表彰奖励作出突出贡献的优秀教师特别是高校医学院和附属医院中的优秀教师典型，在职称评审、评优评先、绩效分配等方面予以政策倾斜；及时掌握了解防疫一线医护人员子女的学习生活困难，因地制宜对防疫一线人员特别是一线医护人员子女进行看护和教育，为一线人员解除后顾之忧。《通知》同时明确，各地教育部门和学校要指导教师做好自我调适，对学生深入进行健康理念和自我保护教育，做好心理疏导和教育引导工作。

《通知》要求，各地教育部门和学校要做好“停课不停教、不停学”组织部署工作，结合当地线上教学平台和各校实际，因地制宜组织教师开展在线教学，注意青少年身心健康，不得违反相关规定安排教师超前超限超纲在线教学，教师承担在线教育教学、在线辅导答疑、作业批改等计入工作量，纳入绩效管理。同时，做好教师信息技术能力提升和师训资源开放共享工作。

《通知》还对国培计划、特岗计划、教师表彰奖励名额等向疫情严重省份倾斜支持等对湖北省等疫情严重地区教师的支援帮扶工作做出明确规定。